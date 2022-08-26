https://sputnikarabic.ae/20220826/قوات-روسية-تظهر-كيفية-تدمير-مدفعية-العدو-بمساعدة-طائرات-مسيرة-1066862048.html
قوات روسية تظهر كيفية تدمير مدفعية العدو بمساعدة طائرات مسيرة
قوات روسية تظهر كيفية تدمير مدفعية العدو بمساعدة طائرات مسيرة
تتوسع قوات التحالف المتكوّن من روسيا وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في استخدام الطائرات المسيرة خلال العملية الخاصة الهادفة إلى توفير الحماية لسكان منطقة... 26.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-26T09:50+0000
2022-08-26T09:50+0000
2022-08-26T09:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وكشف عناصر القوات الخاصة الروسية لـ"سبوتنيك" أنهم يستخدمون الطائرات المسيرة لتوجيه نيران المدفعية إلى أهداف محددة، وبالأخص مدفعية العدو.وتؤدي الطائرة المسيرة عملها بالتنسيق مع نظام مكافحة مدفعية العدو "زوبارك" الذي يبحث عن مرابض المدفعية المعادية. وبعد اكتشافها تتوجه إليها الطائرة المسيرة في مهمة البحث عن المدافع اللازم تدميرها وتحديد مكان وجودها.وتقدر الطائرات المسيرة التي تستعين بها قوات التحالف على اكتشاف أي مدفع حتى إذا كان مموها تمويها يخفيه عن وسائل المراقبة، إذ يمكن أن يدل على وجوده، مثلا، ما تخلفه عملية تجهيزه لإطلاق النار من آثار.ويتيح التدقيق الذي تقوم به الطائرة المسيرة في مكان وجود الهدف اللازم ضربه لمدفعية القوات الصديقة قصف الهدف المحدد بدقة دون المساس بالمنشآت المدنية.
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2022
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
قوات روسية تظهر كيفية تدمير مدفعية العدو بمساعدة طائرات مسيرة
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تتوسع قوات التحالف المتكوّن من روسيا وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في استخدام الطائرات المسيرة خلال العملية الخاصة الهادفة إلى توفير الحماية لسكان منطقة دونباس الذين يتعرضون لخطر الإبادة الجماعية من قبل نظام الحكم الأوكراني منذ عام 2014.
وكشف عناصر القوات الخاصة الروسية لـ"سبوتنيك" أنهم يستخدمون الطائرات المسيرة لتوجيه نيران المدفعية إلى أهداف محددة، وبالأخص مدفعية العدو.
وتؤدي الطائرة المسيرة عملها بالتنسيق مع نظام مكافحة مدفعية العدو "زوبارك" الذي يبحث عن مرابض المدفعية المعادية. وبعد اكتشافها تتوجه إليها الطائرة المسيرة في مهمة البحث عن المدافع اللازم تدميرها وتحديد مكان وجودها.
وتقدر الطائرات المسيرة التي تستعين بها قوات التحالف على اكتشاف أي مدفع حتى إذا كان مموها تمويها يخفيه عن وسائل المراقبة، إذ يمكن أن يدل على وجوده، مثلا، ما تخلفه عملية تجهيزه لإطلاق النار من آثار.
ويتيح التدقيق الذي تقوم به الطائرة المسيرة في مكان وجود الهدف اللازم ضربه لمدفعية القوات الصديقة قصف الهدف المحدد بدقة دون المساس بالمنشآت المدنية.