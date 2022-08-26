https://sputnikarabic.ae/20220826/لوكاشينكو-بيلاروسيا-تراقب-تصرفات-الدول-الغربية-وإذا-لزم-الأمر-مستعدة-لرد-فوري-1066866537.html
لوكاشينكو: بيلاروسيا تراقب تصرفات الدول الغربية وإذا لزم الأمر مستعدة لرد فوري
لوكاشينكو: بيلاروسيا تراقب تصرفات الدول الغربية وإذا لزم الأمر مستعدة لرد فوري
قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الجمعة، إن بلاده تراقب تصرفات الدول الغربية بالقرب من حدود دولة الاتحاد (روسيا وبيلاروسيا)، وإذا لزم الأمر، هي... 26.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-26T11:52+0000
2022-08-26T11:52+0000
2022-08-26T11:52+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال لوكاشينكو، في كلمة خلال زيارته لمصنع مينسك الميكانيكي، ونقلت عنه وكالة "بيلتا" البيلاروسية، "لقد حذرتهم: لا سمح الله، أي استفزاز خطير تجاه بيلاروسيا، الأهداف محددة، وهي مراكز اتخاذ القرار، نحن نعرفها، أنا لا أهدد أحدا، إنهم يراقبوننا، ونحن نراقبهم".وأشار الرئيس البيلاروسي إلى أن العسكريين الغربيين لا يصعدون الوضع، وهم يدركون إمكانية الرد.يدرك العسكريون جيدًا، أنه من المستحيل مفاقمة العلاقات مع بيلاروسيا، لأن هذا سيؤدي إلى تفاقم العلاقات مع دولة الاتحاد، التي تمتلك أسلحة نووية، وإذا سيشرعون في خلق المشاكل، فسيكون الأمر أسوأ، بالنسبة لبيلاروسيا، ستكون الإجابة فورية".وتدهورت العلاقات بين بيلاروسيا والدول الغربية، قبل عامين، على خلفية الاحتجاجات، التي أعقبت الانتخابات، في 9 أغسطس/آب 2020، وفاز بها الرئيس لوكاشينكو، بحصوله على 80.1 بالمئة من الأصوات.واعتبر الاتحاد الأوروبي لوكاشينكو، مسؤولا عن قمع المتظاهرين، قبل وبعد الانتخابات الرئاسية، في عام 2020.وكان للعملية العسكرية الخاصة الروسية، التي أطلقتها في 24 فبراير/ شباط، لحماية إقليم دونباس، تأثيرها على العلاقات البيلاروسية - الغربية؛ وذلك بسبب اعتبار الغرب مينسك "شريكة في العدوان الروسي" المزعوم.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار بيلاروسيا اليوم, أخبار العالم الآن
أخبار بيلاروسيا اليوم, أخبار العالم الآن
لوكاشينكو: بيلاروسيا تراقب تصرفات الدول الغربية وإذا لزم الأمر مستعدة لرد فوري
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قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الجمعة، إن بلاده تراقب تصرفات الدول الغربية بالقرب من حدود دولة الاتحاد (روسيا وبيلاروسيا)، وإذا لزم الأمر، هي مستعدة لرد فوري على الاستفزازات المحتملة.
موسكو - سبوتنيك
. وقال لوكاشينكو، في كلمة خلال زيارته لمصنع مينسك الميكانيكي، ونقلت عنه وكالة "بيلتا" البيلاروسية، "لقد حذرتهم: لا سمح الله، أي استفزاز خطير تجاه بيلاروسيا، الأهداف محددة، وهي مراكز اتخاذ القرار، نحن نعرفها، أنا لا أهدد أحدا، إنهم يراقبوننا، ونحن نراقبهم".
وأشار الرئيس البيلاروسي إلى أن العسكريين الغربيين لا يصعدون الوضع، وهم يدركون إمكانية الرد.
وأضاف: "في الوقت الحالي، يجب أن أقول بصراحة، لا يصعدون الوضع على الحدود، فليس الجميع مجانين في بولندا: إذا تحرك [الرئيس أندريه] دودا، فإن الجيش أعقل، فهم يفهمون ما نوع الرد الذي قد يكون.
يدرك العسكريون جيدًا، أنه من المستحيل مفاقمة العلاقات مع بيلاروسيا
، لأن هذا سيؤدي إلى تفاقم العلاقات مع دولة الاتحاد، التي تمتلك أسلحة نووية، وإذا سيشرعون في خلق المشاكل، فسيكون الأمر أسوأ، بالنسبة لبيلاروسيا، ستكون الإجابة فورية".
وتدهورت العلاقات بين بيلاروسيا والدول الغربية، قبل عامين، على خلفية الاحتجاجات، التي أعقبت الانتخابات، في 9 أغسطس/آب 2020، وفاز بها الرئيس لوكاشينكو، بحصوله على 80.1 بالمئة من الأصوات.
واعتبر الاتحاد الأوروبي لوكاشينكو، مسؤولا عن قمع المتظاهرين، قبل وبعد الانتخابات الرئاسية، في عام 2020.
وكان للعملية العسكرية الخاصة الروسية، التي أطلقتها في 24 فبراير/ شباط، لحماية إقليم دونباس، تأثيرها على العلاقات البيلاروسية - الغربية؛ وذلك بسبب اعتبار الغرب مينسك "شريكة في العدوان الروسي" المزعوم.