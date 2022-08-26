https://sputnikarabic.ae/20220826/ماكرون-ردا-على-تراس-بريطانيا-بلد-صديق-بغض-النظر-عن-قادتها-1066866309.html
ماكرون ردا على تراس: بريطانيا بلد صديق بغض النظر عن قادتها
ماكرون ردا على تراس: بريطانيا بلد صديق بغض النظر عن قادتها
رد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، على تصريحات وزيرة الخارجية البريطانية والمرشحة الأولى لمنصب رئيس الوزراء البريطاني بأنها لم تقرر بعد ما إذا... 26.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-26T11:45+0000
2022-08-26T11:45+0000
2022-08-26T11:45+0000
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وحسب "رويترز"، قال ماكرون أثناء زيارته للجزائر إن "بريطانيا وشعبها سيظلون دائما حلفاء لفرنسا".وأضاف "بريطانيا أمة صديقة، بغض النظر عن قادتها، وعلى الرغم من الأخطاء الصغيرة التي قد يرتكبونها في تصريحاتهم".وكانت تراس قد صرحت أمس الخميس، بأنها لم تقرر بعد ما إذا كان يمكن وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بصديق أو عدو لبلدها.يشار إلى أنه هناك خلافات عديدة في العلاقات بين الدولتين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية والصيد في القناة الإنجليزية. وكشف مسؤولون فرنسيون أن مستويات الثقة بين البلدين منخفضة للغاية.
https://sputnikarabic.ae/20220826/صديق-أم-عدو-وزيرة-خارجية-بريطانيا-تثير-الجدل-بشأن-ماكرون-فيديو-1066860295.html
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أخبار فرنسا , بريطانيا, إيمانويل ماكرون, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار فرنسا , بريطانيا, إيمانويل ماكرون, العالم, أخبار العالم الآن
ماكرون ردا على تراس: بريطانيا بلد صديق بغض النظر عن قادتها
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رد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، على تصريحات وزيرة الخارجية البريطانية والمرشحة الأولى لمنصب رئيس الوزراء البريطاني بأنها لم تقرر بعد ما إذا كان صديقا أم عدوا.
وحسب "رويترز"، قال
ماكرون أثناء زيارته للجزائر إن "بريطانيا وشعبها سيظلون دائما حلفاء لفرنسا".
وأضاف "بريطانيا أمة صديقة، بغض النظر عن قادتها، وعلى الرغم من الأخطاء الصغيرة التي قد يرتكبونها في تصريحاتهم".
وأكد أنه لا يشك في مكانة بريطانيا كحليف لفرنسا "لثانية واحدة"، لافتا إلى أنه "إذا لم تستطع فرنسا وبريطانيا قول ما إذا كانا صديقين أم أعداء ... فإننا نتجه نحو مشاكل خطيرة".
وكانت تراس
قد صرحت أمس الخميس، بأنها لم تقرر بعد ما إذا كان يمكن وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بصديق أو عدو لبلدها.
يشار إلى أنه هناك خلافات عديدة في العلاقات بين الدولتين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية والصيد في القناة الإنجليزية.
وكشف مسؤولون فرنسيون أن مستويات الثقة بين البلدين منخفضة للغاية.