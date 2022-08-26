https://sputnikarabic.ae/20220826/ماكرون-في-الجزائرهل-إسدال-الستار-عن-التوتر-سيؤدي-إلى-بدء-مرحلة-جديدة-من-العلاقات--1066872510.html

ماكرون في الجزائر...هل إسدال الستار عن التوتر سيؤدي إلى بدء مرحلة جديدة من العلاقات

ماكرون في الجزائر...هل إسدال الستار عن التوتر سيؤدي إلى بدء مرحلة جديدة من العلاقات

تناقش الحلقة خلفيات وأبعاد زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر وفيما إذا كانت ستمهد لإنهاء صفحة الخلافات بين البلدين وتقريب وجهات النظر بعد توتر... 26.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-26T12:51+0000

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راديو

بانوراما

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ماكرون في الجزائر...هل إسدال الستار عن التوتر وبدأت مرحلة جديدة من العلاقات ماكرون في الجزائر...هل إسدال الستار عن التوتر وبدأت مرحلة جديدة من العلاقات

وتستغرق زيارة ماكرون لفرنسا ثلاثة أيام، يحاول فيها رأب الصدع وإعادة الدفء للعلاقات مع الجزائر.وكان ماكرون أكد إن "التعاون مع الجزائر لن يغير وضع إمدادات الطاقة لفرنسا، وإنه واثق بشأن إمدادات الطاقة الفرنسية هذا الشتاء"، مضيفا أن "بلاده أقل اعتمادا على الغاز الروسي من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى".ويرى المختص في الشأن الجزائري والخبير إقتصادي، البروفيسور مراد كواشي، أنوأوضح كواشي، في مقابلة معه عبر "بانوراما" أنالتفاصيل في الملف الصوتي...

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2022

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