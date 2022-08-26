https://sputnikarabic.ae/20220826/ماكرون-في-الجزائرهل-إسدال-الستار-عن-التوتر-سيؤدي-إلى-بدء-مرحلة-جديدة-من-العلاقات--1066872510.html
ماكرون في الجزائر...هل إسدال الستار عن التوتر سيؤدي إلى بدء مرحلة جديدة من العلاقات
ماكرون في الجزائر...هل إسدال الستار عن التوتر سيؤدي إلى بدء مرحلة جديدة من العلاقات
تناقش الحلقة خلفيات وأبعاد زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر وفيما إذا كانت ستمهد لإنهاء صفحة الخلافات بين البلدين وتقريب وجهات النظر بعد توتر... 26.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-26T12:51+0000
2022-08-26T12:51+0000
2022-08-26T12:51+0000
راديو
بانوراما
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ماكرون في الجزائر...هل إسدال الستار عن التوتر وبدأت مرحلة جديدة من العلاقات
ماكرون في الجزائر...هل إسدال الستار عن التوتر وبدأت مرحلة جديدة من العلاقات
وتستغرق زيارة ماكرون لفرنسا ثلاثة أيام، يحاول فيها رأب الصدع وإعادة الدفء للعلاقات مع الجزائر.وكان ماكرون أكد إن "التعاون مع الجزائر لن يغير وضع إمدادات الطاقة لفرنسا، وإنه واثق بشأن إمدادات الطاقة الفرنسية هذا الشتاء"، مضيفا أن "بلاده أقل اعتمادا على الغاز الروسي من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى".ويرى المختص في الشأن الجزائري والخبير إقتصادي، البروفيسور مراد كواشي، أنوأوضح كواشي، في مقابلة معه عبر "بانوراما" أنالتفاصيل في الملف الصوتي...
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فهيم الصوراني
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
راديو, بانوراما, аудио
ماكرون في الجزائر...هل إسدال الستار عن التوتر سيؤدي إلى بدء مرحلة جديدة من العلاقات
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تناقش الحلقة خلفيات وأبعاد زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر وفيما إذا كانت ستمهد لإنهاء صفحة الخلافات بين البلدين وتقريب وجهات النظر بعد توتر شاب العلاقات.
وتستغرق زيارة ماكرون لفرنسا ثلاثة أيام، يحاول فيها رأب الصدع وإعادة الدفء للعلاقات مع الجزائر.
وكان ماكرون أكد إن "التعاون مع الجزائر لن يغير وضع إمدادات الطاقة لفرنسا، وإنه واثق بشأن إمدادات الطاقة الفرنسية هذا الشتاء"، مضيفا أن "بلاده أقل اعتمادا على الغاز الروسي من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى".
ويرى المختص في الشأن الجزائري والخبير إقتصادي، البروفيسور مراد كواشي، أن
"الزيارة تملك أبعاد اقتصادية مهمة للجانب الفرنسي، على ضوء حاجة باريس لتعويض النقص في إمدادات الغاز الروسي".
وأوضح كواشي، في مقابلة معه عبر "بانوراما
" أن
"العلاقات بين البلدين ما زالت تحتاج إلى كثير من العمل، نظرًأ للرواسب السلبية لدى الجزائريين من التصريحات المسيئة ضدهم، والتي أطلقها في السابق مسؤولون فرنسيون، فضلًا عن عدم إغلاق ملف مرحلة الاستعمار الفرنسي للجزائر".
التفاصيل في الملف الصوتي...