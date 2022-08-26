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https://sputnikarabic.ae/20220826/متحدثة-البيت-الأبيض-تهاجم-مراسلة-خلال-إفادة-صحفية-وتتهمها-بـقلة-الاحترام-فيديو-1066884886.html
متحدثة البيت الأبيض تهاجم مراسلة خلال إفادة صحفية وتتهمها بـ"قلة الاحترام"... ‏فيديو
متحدثة البيت الأبيض تهاجم مراسلة خلال إفادة صحفية وتتهمها بـ"قلة الاحترام"... ‏فيديو
هاجمت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، إحدى المراسلات خلال إفادتها الصحفية، ‏لدرجة أنها وبختها بسبب مقاطعتها مرارا محاولة زميل لها طرح سؤال... 26.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-26T18:43+0000
2022-08-26T18:43+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وكانت جان بيير تحاول الرد على سؤال من كبير المراسلين السياسيين في صحيفة "واشنطن بليد"، كريس جونسون، قرب نهاية مؤتمرها الصحفي اليومي، أمس الخميس، عندما قاطعته مذيعة التلفزيون من أنغولا، هاريانا فيراس، واستمرت في الصراخ عليه.من ناحيتها، ردت كارين جان بيير على المراسلة: "أنت لا تحترمين زملاءك".لكن واصلت المراسلة هاريانا فيراس مقاطعة حديث جان بيير، فطلبت الأخيرة منها مرة أخرى الامتناع عن القيام بذلك، ونصحتها "باحترام زملائها".بعد ذلك، طلبت المتحدثة باسم البيت الأبيض من مراسل صحيفة "واشنطن بليد" أن يكرر سؤاله عليها "لأنه كان هناك بعض قلة احترام تحدث هنا"، وعند هذه المرحلة، بدأت فيراس بالصراخ مرة أخرى.وفي مطلع الشهر الجاري، اتهمت هاريانا فيراس، كارين جان بيير، بعدم دعوة المراسلين الأفارقة لطرح الأسئلة خلال إفاداتها الصحفية.وتعتبر كارين جان بيير هي أول شخص أسود يتولى منصب المتحدث باسم البيت الأبيض، كما أنها أول شخص مثلي الجنس يشغل هذه الوظيفة.
الولايات المتحدة الأمريكية
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

متحدثة البيت الأبيض تهاجم مراسلة خلال إفادة صحفية وتتهمها بـ"قلة الاحترام"... ‏فيديو

18:43 GMT 26.08.2022
© AFP 2022 / ALEX WONGالسكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير
السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2022
السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير
© AFP 2022 / ALEX WONG
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هاجمت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، إحدى المراسلات خلال إفادتها الصحفية، ‏لدرجة أنها وبختها بسبب مقاطعتها مرارا محاولة زميل لها طرح سؤال عليها.‏
وكانت جان بيير تحاول الرد على سؤال من كبير المراسلين السياسيين في صحيفة "واشنطن بليد"، كريس جونسون، قرب نهاية مؤتمرها الصحفي اليومي، أمس الخميس، عندما قاطعته مذيعة التلفزيون من أنغولا، هاريانا فيراس، واستمرت في الصراخ عليه.
من ناحيتها، ردت كارين جان بيير على المراسلة: "أنت لا تحترمين زملاءك".
لكن واصلت المراسلة هاريانا فيراس مقاطعة حديث جان بيير، فطلبت الأخيرة منها مرة أخرى الامتناع عن القيام بذلك، ونصحتها "باحترام زملائها".
بعد ذلك، طلبت المتحدثة باسم البيت الأبيض من مراسل صحيفة "واشنطن بليد" أن يكرر سؤاله عليها "لأنه كان هناك بعض قلة احترام تحدث هنا"، وعند هذه المرحلة، بدأت فيراس بالصراخ مرة أخرى.
وفي مطلع الشهر الجاري، اتهمت هاريانا فيراس، كارين جان بيير، بعدم دعوة المراسلين الأفارقة لطرح الأسئلة خلال إفاداتها الصحفية.
وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للمراسلة الأنغولية وهي تقول لجان بيير: "سؤال واحد لأفريقيا يا كارين، لماذا علينا دائما أن نتوسل للأسئلة؟ إن الأفارقة يستحقون طرح الأسئلة أيضا، هل لديك شيء ما تجاه المراسلين الأفارقة".
وتعتبر كارين جان بيير هي أول شخص أسود يتولى منصب المتحدث باسم البيت الأبيض، كما أنها أول شخص مثلي الجنس يشغل هذه الوظيفة.
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