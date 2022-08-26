متحدثة البيت الأبيض تهاجم مراسلة خلال إفادة صحفية وتتهمها بـ"قلة الاحترام"... فيديو
© AFP 2022 / ALEX WONGالسكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير
السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير
© AFP 2022 / ALEX WONG
هاجمت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، إحدى المراسلات خلال إفادتها الصحفية، لدرجة أنها وبختها بسبب مقاطعتها مرارا محاولة زميل لها طرح سؤال عليها.
وكانت جان بيير تحاول الرد على سؤال من كبير المراسلين السياسيين في صحيفة "واشنطن بليد"، كريس جونسون، قرب نهاية مؤتمرها الصحفي اليومي، أمس الخميس، عندما قاطعته مذيعة التلفزيون من أنغولا، هاريانا فيراس، واستمرت في الصراخ عليه.
من ناحيتها، ردت كارين جان بيير على المراسلة: "أنت لا تحترمين زملاءك".
لكن واصلت المراسلة هاريانا فيراس مقاطعة حديث جان بيير، فطلبت الأخيرة منها مرة أخرى الامتناع عن القيام بذلك، ونصحتها "باحترام زملائها".
بعد ذلك، طلبت المتحدثة باسم البيت الأبيض من مراسل صحيفة "واشنطن بليد" أن يكرر سؤاله عليها "لأنه كان هناك بعض قلة احترام تحدث هنا"، وعند هذه المرحلة، بدأت فيراس بالصراخ مرة أخرى.
"I'm sorry Chris, you're gonna have to start from the beginning, because there was some disrespect happening" -- today's White House press briefing turned into a bit of a free for all pic.twitter.com/0vcRklTF2I— Aaron Rupar (@atrupar) August 25, 2022
وفي مطلع الشهر الجاري، اتهمت هاريانا فيراس، كارين جان بيير، بعدم دعوة المراسلين الأفارقة لطرح الأسئلة خلال إفاداتها الصحفية.
وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للمراسلة الأنغولية وهي تقول لجان بيير: "سؤال واحد لأفريقيا يا كارين، لماذا علينا دائما أن نتوسل للأسئلة؟ إن الأفارقة يستحقون طرح الأسئلة أيضا، هل لديك شيء ما تجاه المراسلين الأفارقة".
“Why do we always have to beg for questions? Africans deserve questions as well, Karine, come on!”— The Recount (@therecount) August 9, 2022
— Angolan TV anchor Hariana Veras calls out WH Press Sec. Karine Jean-Pierre after she moves on to another reporter pic.twitter.com/5BoeDanALr
وتعتبر كارين جان بيير هي أول شخص أسود يتولى منصب المتحدث باسم البيت الأبيض، كما أنها أول شخص مثلي الجنس يشغل هذه الوظيفة.