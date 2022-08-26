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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://sputnikarabic.ae/20220826/مدفيديف-أوروبا-لن-تحصل-على-كميات-الغاز-التي-تريدها-إذا-قامت-بـ-لي-ذراع-روسيا-1066884457.html
مدفيديف: أوروبا لن تحصل على كميات الغاز التي تريدها إذا قامت بـ "لي ذراع" روسيا
مدفيديف: أوروبا لن تحصل على كميات الغاز التي تريدها إذا قامت بـ "لي ذراع" روسيا
قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، إن روسيا مستعدة لإمداد أوروبا بالغاز بالكمية التي تنص عليها العقود، لكن إذا قام الاتحاد الأوروبي بلي الذراع... 26.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-26T18:39+0000
2022-08-26T18:39+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
العالم
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موسكو - سبوتنيك. وقال مدفيديف لقناة "إل سي آي" الفرنسية: "نحن لم نرفض أبدا توريد الغاز إلى أوروبا. لقد قمنا ببناء خط أنابيب "التيار الشمالي 2"، وأوفينا بجميع التزاماتنا، لكنهم هم من رفض وقالوا إنهم لا يحتاجون الغاز الروسي، وإنهم لن يستطيعوا الدفع باليورو والدولار نظرا لأنهم أوقفوا نظام المراسلات مع بنوكنا. عندها قررنا أن الإمكانية الوحيدة بالنسبة لنا هي استخدام الروبل كوسيلة للدفع. أي أن هذه هي نتائج حرب العقوبات التي أطلقها الغرب. نعم، نحن الآن جاهزون لتوريد الغاز بالكميات المتعاقد عليها".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن في وقت سابق، بأنه إذا لم تتم إعادة التوربينات الخاصة بخط الأنابيب "التيار الشمالي-1" إلى روسيا، فيمكن ضخ 30 مليون متر مكعب يوميا فقط عبر المسار بدلا من 60 مليون متر مكعب، وأشار إلى أنه في نهاية الشهر الجاري سيتم إرسال "توربين" آخر لإجراء عملية صيانة.وأعلن عملاق الغاز الروسي "غازبروم"، في وقت سابق، أن العقوبات التي فرضتها كندا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، فضلا عن عدم اتساق الوضع الراهن مع التزامات شركة "سيمنز"، تجعل توريد التوربينات لخط أنابيب الغاز "التيار الشمالي" أمراً مستحيلاً.وفي 25 يوليو/تموز الماضي، أعلنت شركة "غازبروم" الروسية، أنها ستوقف تشغيل توربين آخر لـ"سيمينز" في محطة ضغط "بورتوفايا" وهي منشأة مهمة للمشروع، مشيرة إلى أن انخفاض حجم ضخ الغاز عبر خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي-1" سيكون بمقدار 33 مليون متر مكعب يومياً؛ وذلك بسبب الحاجة إلى إرسال التوربين للإصلاحات المجدولة وفقا لتعليمات هيئة الرقابة الفنية الروسية "روستيخنادزور" بالإضافة إلى مراعاة الحالة الفنية للمحرك وضرورة الالتزام بتحوطات الأمان.
https://sputnikarabic.ae/20220826/الخارجية-الروسية-نتشر-فيديو-لدبلوماسي-أمريكي-ثمل-في-شوارع-موسكو-وتعلق-محاربتنا-مرهقة--1066883588.html
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روسيا, العالم

مدفيديف: أوروبا لن تحصل على كميات الغاز التي تريدها إذا قامت بـ "لي ذراع" روسيا

18:39 GMT 26.08.2022
© Sputnik . Ekaterina Shtukina / الذهاب إلى بنك الصورنائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2022
© Sputnik . Ekaterina Shtukina
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قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، إن روسيا مستعدة لإمداد أوروبا بالغاز بالكمية التي تنص عليها العقود، لكن إذا قام الاتحاد الأوروبي بلي الذراع ورفض توريد التوربينات التي تمت صيانتها لخط أنابيب "التيار الشمالي" أو إطلاق خط "التيار الشمالي 2"، فإنهم لن يحصلوا على الكميات التي يرغبون بها.
موسكو - سبوتنيك. وقال مدفيديف لقناة "إل سي آي" الفرنسية: "نحن لم نرفض أبدا توريد الغاز إلى أوروبا. لقد قمنا ببناء خط أنابيب "التيار الشمالي 2"، وأوفينا بجميع التزاماتنا، لكنهم هم من رفض وقالوا إنهم لا يحتاجون الغاز الروسي، وإنهم لن يستطيعوا الدفع باليورو والدولار نظرا لأنهم أوقفوا نظام المراسلات مع بنوكنا. عندها قررنا أن الإمكانية الوحيدة بالنسبة لنا هي استخدام الروبل كوسيلة للدفع. أي أن هذه هي نتائج حرب العقوبات التي أطلقها الغرب. نعم، نحن الآن جاهزون لتوريد الغاز بالكميات المتعاقد عليها".

"إذا قاموا بلي ذراعنا، وإذا قاموا بحظر الدفع، إذا رفضوا توريد التوربينات التي تم إصلاحها أو إطلاق "التيار الشمالي 2"، فمن المحتمل ألا يكون حجم توريد الغاز بالكميات التي تريدها الدول الغربية"

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن في وقت سابق، بأنه إذا لم تتم إعادة التوربينات الخاصة بخط الأنابيب "التيار الشمالي-1" إلى روسيا، فيمكن ضخ 30 مليون متر مكعب يوميا فقط عبر المسار بدلا من 60 مليون متر مكعب، وأشار إلى أنه في نهاية الشهر الجاري سيتم إرسال "توربين" آخر لإجراء عملية صيانة.
وزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2022
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17:51 GMT
وأعلن عملاق الغاز الروسي "غازبروم"، في وقت سابق، أن العقوبات التي فرضتها كندا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، فضلا عن عدم اتساق الوضع الراهن مع التزامات شركة "سيمنز"، تجعل توريد التوربينات لخط أنابيب الغاز "التيار الشمالي" أمراً مستحيلاً.

وفي 25 يوليو/تموز الماضي، أعلنت شركة "غازبروم" الروسية، أنها ستوقف تشغيل توربين آخر لـ"سيمينز" في محطة ضغط "بورتوفايا" وهي منشأة مهمة للمشروع، مشيرة إلى أن انخفاض حجم ضخ الغاز عبر خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي-1" سيكون بمقدار 33 مليون متر مكعب يومياً؛ وذلك بسبب الحاجة إلى إرسال التوربين للإصلاحات المجدولة وفقا لتعليمات هيئة الرقابة الفنية الروسية "روستيخنادزور" بالإضافة إلى مراعاة الحالة الفنية للمحرك وضرورة الالتزام بتحوطات الأمان.
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