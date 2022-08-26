https://sputnikarabic.ae/20220826/مدفيديف-أوروبا-لن-تحصل-على-كميات-الغاز-التي-تريدها-إذا-قامت-بـ-لي-ذراع-روسيا-1066884457.html

مدفيديف: أوروبا لن تحصل على كميات الغاز التي تريدها إذا قامت بـ "لي ذراع" روسيا

مدفيديف: أوروبا لن تحصل على كميات الغاز التي تريدها إذا قامت بـ "لي ذراع" روسيا

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، إن روسيا مستعدة لإمداد أوروبا بالغاز بالكمية التي تنص عليها العقود، لكن إذا قام الاتحاد الأوروبي بلي الذراع... 26.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-26T18:39+0000

2022-08-26T18:39+0000

2022-08-26T18:39+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/06/1049485408_0:195:2949:1853_1920x0_80_0_0_5009f8309476b3431067a3badea3a02b.jpg

موسكو - سبوتنيك. وقال مدفيديف لقناة "إل سي آي" الفرنسية: "نحن لم نرفض أبدا توريد الغاز إلى أوروبا. لقد قمنا ببناء خط أنابيب "التيار الشمالي 2"، وأوفينا بجميع التزاماتنا، لكنهم هم من رفض وقالوا إنهم لا يحتاجون الغاز الروسي، وإنهم لن يستطيعوا الدفع باليورو والدولار نظرا لأنهم أوقفوا نظام المراسلات مع بنوكنا. عندها قررنا أن الإمكانية الوحيدة بالنسبة لنا هي استخدام الروبل كوسيلة للدفع. أي أن هذه هي نتائج حرب العقوبات التي أطلقها الغرب. نعم، نحن الآن جاهزون لتوريد الغاز بالكميات المتعاقد عليها".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن في وقت سابق، بأنه إذا لم تتم إعادة التوربينات الخاصة بخط الأنابيب "التيار الشمالي-1" إلى روسيا، فيمكن ضخ 30 مليون متر مكعب يوميا فقط عبر المسار بدلا من 60 مليون متر مكعب، وأشار إلى أنه في نهاية الشهر الجاري سيتم إرسال "توربين" آخر لإجراء عملية صيانة.وأعلن عملاق الغاز الروسي "غازبروم"، في وقت سابق، أن العقوبات التي فرضتها كندا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، فضلا عن عدم اتساق الوضع الراهن مع التزامات شركة "سيمنز"، تجعل توريد التوربينات لخط أنابيب الغاز "التيار الشمالي" أمراً مستحيلاً.وفي 25 يوليو/تموز الماضي، أعلنت شركة "غازبروم" الروسية، أنها ستوقف تشغيل توربين آخر لـ"سيمينز" في محطة ضغط "بورتوفايا" وهي منشأة مهمة للمشروع، مشيرة إلى أن انخفاض حجم ضخ الغاز عبر خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي-1" سيكون بمقدار 33 مليون متر مكعب يومياً؛ وذلك بسبب الحاجة إلى إرسال التوربين للإصلاحات المجدولة وفقا لتعليمات هيئة الرقابة الفنية الروسية "روستيخنادزور" بالإضافة إلى مراعاة الحالة الفنية للمحرك وضرورة الالتزام بتحوطات الأمان.

https://sputnikarabic.ae/20220826/الخارجية-الروسية-نتشر-فيديو-لدبلوماسي-أمريكي-ثمل-في-شوارع-موسكو-وتعلق-محاربتنا-مرهقة--1066883588.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم