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https://sputnikarabic.ae/20220826/مرتزقة-أجانب-يتذمرون-من-فساد-وعدم-كفاءة-وجشع-القيادة-الأوكرانية--1066871601.html
مرتزقة أجانب يتذمرون من فساد وعدم كفاءة وجشع القيادة الأوكرانية
مرتزقة أجانب يتذمرون من فساد وعدم كفاءة وجشع القيادة الأوكرانية
تتناول الحلقة ما أعلنت عنه صحيفة "دير شبيغل" الألمانية أن "المرتزقة الأجانب أعربوا عن خيبة أمل كبيرة من القيادة الأوكرانية، التي تسيء استخدام السلطة وتظهر عدم... 26.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-26T12:32+0000
2022-08-26T12:32+0000
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مرتزقة أجانب يتذمرون من فساد وعدم كفاءة وجشع القيادة الأوكرانية
مرتزقة أجانب يتذمرون من فساد وعدم كفاءة وجشع القيادة الأوكرانية
فيما قال شون أودونيل القائم بأعمال المفتش العام بالبنتاغون، إن "المسؤولين الأوكرانيين لا يعرفون بالضبط مصير الأسلحة والمعدات الحربية الموردة من الولايات المتحدة إلى بلادهم، وهناك احتمال بيع المعدات القتالية في السوق السوداء".يقول الخبير في الشأن الروسي، الدكتور مسلم شعيتو، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:وأشار شعيتو إلى أنالتفاصيل في الملف الصوتي...
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عماد الطفيلي
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راديو, حول العالم, аудио
راديو, حول العالم, аудио

مرتزقة أجانب يتذمرون من فساد وعدم كفاءة وجشع القيادة الأوكرانية

12:32 GMT 26.08.2022
مرتزقة أجانب يتذمرون من فساد وعدم كفاءة وجشع القيادة الأوكرانية
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عماد الطفيلي - سبوتنيك عربي
عماد الطفيلي
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تتناول الحلقة ما أعلنت عنه صحيفة "دير شبيغل" الألمانية أن "المرتزقة الأجانب أعربوا عن خيبة أمل كبيرة من القيادة الأوكرانية، التي تسيء استخدام السلطة وتظهر عدم كفاءتها، ولا يهمها سوى كسب المال من تجارة الأسلحة، وتمارس عمليات السرقة".
فيما قال شون أودونيل القائم بأعمال المفتش العام بالبنتاغون، إن "المسؤولين الأوكرانيين لا يعرفون بالضبط مصير الأسلحة والمعدات الحربية الموردة من الولايات المتحدة إلى بلادهم، وهناك احتمال بيع المعدات القتالية في السوق السوداء".
يقول الخبير في الشأن الروسي، الدكتور مسلم شعيتو، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:

"ما يحدث حاليا في أوكرانيا من فساد وسرقة كان متوقعا من قبل هذه السلطة التي أتت على خلفية الانقلاب العسكري، في عام 2014 بمجموعة من الفاسدين في الاقتصاد الأوكراني، والمرتبطة بكل أشكال المافيات العالمية".

وأشار شعيتو إلى أن

"هذا النظام الأوكراني الذي عمه الفساد، بما في ذلك بالمؤسسة العسكرية، وهذا نمط طبيعي وسيستمر، وخاصة أن الزمرة الحاكمة تعرف جيدا أن لا آفاق مستقبلي لها، وبالتالي يحاولون الكسب السريع قبل خسارة كل شيء".

التفاصيل في الملف الصوتي...
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