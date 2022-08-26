https://sputnikarabic.ae/20220826/مركز-التصدير-الروسي-يعتزم-افتتاح-جناحه-الدولي-السادس-صنع-في-روسيا-في-العاصمة-السعودية-1066875091.html
مركز التصدير الروسي يعتزم افتتاح جناحه الدولي السادس "صنع في روسيا" في العاصمة السعودية
مركز التصدير الروسي يعتزم افتتاح جناحه الدولي السادس "صنع في روسيا" في العاصمة السعودية
أعلن نائب رئيس مركز التصدير الروسي، أليكسي سولودوف، أن المركز سيفتتح، بحلول نهاية العام الحالي، جناحا للمنتجات الغذائية الروسية، في العاصمة السعودية الرياض. 26.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-26T13:41+0000
2022-08-26T13:41+0000
2022-08-26T13:41+0000
روسيا
اقتصاد
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موسكو - سبوتنيك. وقال سولودوف، في اجتماع للجنة الخبراء لاختيار طلبات المنظمات لمعرض المنتجات في الأجنحة الأجنبية: "ستكون المملكة العربية السعودية سادس دولة نفتتح فيها جناحنا. وفي المستقبل القريب سنبدأ في قبول الطلبات من الشركات المصنعة المصدرة لدينا، لعرض بضائعهم هناك".وأشار، في ذات الوقت، إلى أنه سيتم افتتاح جناحا آخرا لمركز التصدير الروسي، هذا العام، في تركيا.وقالت المسؤولة الروسية، في تصريحات على هامش مشاركتها في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، إن دول العالم العربي أصبحت، في ظل الوضع الراهن، إحدى المجالات ذات الأولوية، التي تعمل الشركات الروسية على إعادة توجيه مبيعاتها إليها.
https://sputnikarabic.ae/20220826/روسيا-تعمل-على-زيادة-توريد-المنتجات-الغذائية-إلى-دول-شمال-إفريقيا-9-أسواق-مستهدفة--1066869437.html
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روسيا, اقتصاد
مركز التصدير الروسي يعتزم افتتاح جناحه الدولي السادس "صنع في روسيا" في العاصمة السعودية
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أعلن نائب رئيس مركز التصدير الروسي، أليكسي سولودوف، أن المركز سيفتتح، بحلول نهاية العام الحالي، جناحا للمنتجات الغذائية الروسية، في العاصمة السعودية الرياض.
موسكو - سبوتنيك. وقال سولودوف، في اجتماع للجنة الخبراء لاختيار طلبات المنظمات لمعرض المنتجات في الأجنحة الأجنبية: "ستكون المملكة العربية السعودية سادس دولة نفتتح فيها جناحنا. وفي المستقبل القريب سنبدأ في قبول الطلبات من الشركات المصنعة المصدرة لدينا، لعرض بضائعهم هناك".
وأضاف: "الموزعون المحليون في المملكة، وسلاسل البيع بالتجزئة، والمستهلكون العاديون، سيتعرفون في الخريف المقبل على المنتجات روسية الصنع، والتي حظيت بالفعل بتقدير في الصين ومصر والإمارات العربية المتحدة وفيتنام".
وأشار، في ذات الوقت، إلى أنه سيتم افتتاح جناحا آخرا لمركز التصدير الروسي
، هذا العام، في تركيا.
وتحدثت مديرة مركز التصدير الروسي فيرونيكا نيكيشينا، في وقت سابق، عن آفاق التعاون بين الشركات الروسية ونظيراتها العربية؛ ولفتت إلى أهمية الأسواق العربية بالنسبة للشركات الروسية، في الوقت الراهن.
وقالت المسؤولة الروسية، في تصريحات على هامش مشاركتها في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، إن دول العالم العربي
أصبحت، في ظل الوضع الراهن، إحدى المجالات ذات الأولوية، التي تعمل الشركات الروسية على إعادة توجيه مبيعاتها إليها.