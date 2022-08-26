https://sputnikarabic.ae/20220826/مسؤولة-أوكرانية-تكشف-عن-خطط-كييف-لبناء-قاعدة-للناتو-في-شبه-جزيرة-القرم-1066856614.html
مسؤولة أوكرانية تكشف عن خطط كييف لبناء قاعدة للناتو في شبه جزيرة القرم
مسؤولة أوكرانية تكشف عن خطط كييف لبناء قاعدة للناتو في شبه جزيرة القرم
كشفت مسؤولة أوكرانية، يوم أمس الخميس، عن خطط كييف بإنشاء قاعدة عسكرية استراتيجية لحلف شمال الأطلسي على شبه جزيرة القرم الروسية. 26.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-26T06:03+0000
2022-08-26T06:03+0000
2022-08-26T06:03+0000
العالم
روسيا
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وجاءت تصريحات نائبة وزير الدفاع الأوكرانية السابقة ونائبة رئيس مركز استراتيجيات الدفاع، ألينا فرولوفا، خلال مقابلة على منصة "يوتيوب" قالت خلالها: "نريد شبه جزيرة القرم مفتوحة للتعاون مع الاتحاد الأوروبي والناتو، بما في ذلك التعاون العسكري".وتابعت قائلة: "إنها قاعدة مفيدة من الناحية الاستراتيجية للسيطرة الأمنية في البحر الأسود".وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قدد هدد في وقت سابق بـ"انتزاع" شبه جزيرة القرم من روسيا "بأي وسيلة".وكانت شبه جزيرة القرم تابعة لجمهورية أوكرانيا منذ مطلع خمسينات القرن الماضي حينما قررت القيادة السوفيتية نقل تبعيتها إلى جمهورية أوكرانيا السوفيتية، حتى عام 2014 عندما استعادت القرم الوحدة مع روسيا بمشيئة سكانها. والآن يتطلع السكان في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه الأوكرانيتين أيضا إلى استعادة الوحدة مع روسيا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا
مسؤولة أوكرانية تكشف عن خطط كييف لبناء قاعدة للناتو في شبه جزيرة القرم
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كشفت مسؤولة أوكرانية، يوم أمس الخميس، عن خطط كييف بإنشاء قاعدة عسكرية استراتيجية لحلف شمال الأطلسي على شبه جزيرة القرم الروسية.
وجاءت تصريحات نائبة وزير الدفاع الأوكرانية السابقة ونائبة رئيس مركز استراتيجيات الدفاع، ألينا فرولوفا، خلال مقابلة على منصة "يوتيوب"
قالت خلالها: "نريد شبه جزيرة القرم مفتوحة للتعاون مع الاتحاد الأوروبي والناتو، بما في ذلك التعاون العسكري".
وتابعت قائلة: "إنها قاعدة مفيدة من الناحية الاستراتيجية للسيطرة الأمنية في البحر الأسود".
وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قدد هدد في وقت سابق بـ"انتزاع" شبه جزيرة القرم من روسيا "بأي وسيلة".
وكانت شبه جزيرة القرم تابعة لجمهورية أوكرانيا منذ مطلع خمسينات القرن الماضي حينما قررت القيادة السوفيتية نقل تبعيتها إلى جمهورية أوكرانيا السوفيتية، حتى عام 2014 عندما استعادت القرم
الوحدة مع روسيا بمشيئة سكانها. والآن يتطلع السكان في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه الأوكرانيتين أيضا إلى استعادة الوحدة مع روسيا.