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https://sputnikarabic.ae/20220826/مسؤول-في-منظمة-شنغهاي-للتعاون-زيارة-الأسد-للقمة-في-سمرقند-لم-تناقش-1066857700.html
مسؤول في منظمة شنغهاي للتعاون: زيارة الأسد للقمة في سمرقند لم تناقش
مسؤول في منظمة شنغهاي للتعاون: زيارة الأسد للقمة في سمرقند لم تناقش
كشف المنسق الوطني الأوزبكستاني لشؤون منظمة شنغهاي للتعاون، رحمت الله نورمبيتوف، أن زيارة الرئيس السوري بشار الأسد للقمة المنعقدة في سمرقند في سبتمبر/أيلول لم... 26.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-26T06:54+0000
2022-08-26T06:54+0000
العالم
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وقال نورمبيتوف للصحفيين ردا على سؤال حول زيارة الأسد المحتملة لقمة المنظمة: "لم تتم مناقشة أو إثارة هذه القضية في أي مكان في إطار منظمة شنغهاي للتعاون".وفي وقت سابق، أفادت وكالة تسنيم الإيرانية، نقلاً عن مصادرها، أن رئيسي تركيا وسوريا، رجب طيب أردوغان وبشار الأسد، قد يجتمعان في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سبتمبر في أوزبكستان. ورد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، في وقت لاحق على الموضوع قائلا إن مثل هذا الاجتماع لم يكن مخططًا له، وبحسب قوله، لم تتم دعوة الأسد لحضور قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند.
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مسؤول في منظمة شنغهاي للتعاون: زيارة الأسد للقمة في سمرقند لم تناقش

06:54 GMT 26.08.2022
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قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أوفا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2022
© Фотохост-агентство
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كشف المنسق الوطني الأوزبكستاني لشؤون منظمة شنغهاي للتعاون، رحمت الله نورمبيتوف، أن زيارة الرئيس السوري بشار الأسد للقمة المنعقدة في سمرقند في سبتمبر/أيلول لم يتم بحثها أو طرحها في إطار المنظمة.
وقال نورمبيتوف للصحفيين ردا على سؤال حول زيارة الأسد المحتملة لقمة المنظمة: "لم تتم مناقشة أو إثارة هذه القضية في أي مكان في إطار منظمة شنغهاي للتعاون".
وفي وقت سابق، أفادت وكالة تسنيم الإيرانية، نقلاً عن مصادرها، أن رئيسي تركيا وسوريا، رجب طيب أردوغان وبشار الأسد، قد يجتمعان في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سبتمبر في أوزبكستان.
ورد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، في وقت لاحق على الموضوع قائلا إن مثل هذا الاجتماع لم يكن مخططًا له، وبحسب قوله، لم تتم دعوة الأسد لحضور قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند.
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