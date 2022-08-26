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https://sputnikarabic.ae/20220826/مسابقة-لتصميم-طابع-بريد-خاص-بـشيرين-أبو-عاقلة-1066870051.html
مسابقة لتصميم طابع بريد خاص بـ"شيرين أبو عاقلة"
مسابقة لتصميم طابع بريد خاص بـ"شيرين أبو عاقلة"
أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية، أمس الخميس، مسابقة لتصميم طابع بريد خاص بالإعلامية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، تخليدا لذكراها وتنديدا... 26.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-26T12:09+0000
2022-08-26T12:09+0000
شيرين أبو عاقلة
أخبار فلسطين اليوم
منظمة الأمم المتحدة
العالم العربي
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ونقلت وكالة قدس نت، مساء أمس الخميس، عن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني، إسحق سدر، أن الهدف من هذه المسابقة يتمثل في إشراك الجمهور في اختيار الطابع الخاص بشيرين أبو عاقلة، وتقديم مقترحات فنية وجمالية تبرز مكانة الإعلامية الفلسطينية كواحدة من "شهداء الدفاع عن الحقيقة".وأكد إسحق سدر أن الحكومة الفلسطينية نظرت منذ البداية بعين الأهمية لتخليد سيرة أبو عاقلة، وفضح الجريمة الإسرائيلية المتمثلة باغتيالها وكان أحد تلك السبل هو إصدار طابع بريدي تذكاري يخلد ذكراها.وأشار الوزير الفلسطيني إلى أن الطابع البريدي سيجوب العالم، لافتا إلى ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم على يد الاحتلال الإسرائيلي، مخلدا "كل من ناضلوا وضحوا من أجل حرية شعبنا"، مشيدا بمسيرة الإعلامية بالعطاء، والتي كان دورها كبيرا في فضح الجرائم الإسرائيلية ونقلها للعالم.كانت الأمم المتحدة قد أكدت في تقرير لها، في الرابع والعشرين من شهر يونيو/حزيران الماضي، مقتل الإعلامية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة بنيران القوات الإسرائيلية، وليس بنيران فلسطينية طائشة كما زعمت إسرائيل في وقت سابق.
https://sputnikarabic.ae/20220818/واشنطن-تطالب-إسرائيل-بتغيير-تكتيكاتها-العسكرية-في-الضفة-الغربية-على-خلفية-مقتل-شيرين-أبو-عاقلة--1066550286.html
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شيرين أبو عاقلة, أخبار فلسطين اليوم, منظمة الأمم المتحدة, العالم العربي
شيرين أبو عاقلة, أخبار فلسطين اليوم, منظمة الأمم المتحدة, العالم العربي

مسابقة لتصميم طابع بريد خاص بـ"شيرين أبو عاقلة"

12:09 GMT 26.08.2022
© Sputnik . Ajwad Jradatمعرض "على مسافة قريبة" لتخليد ذكرى الصحفية شيرين أبو عاقلة
معرض على مسافة قريبة لتخليد ذكرى الصحفية شيرين أبو عاقلة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2022
© Sputnik . Ajwad Jradat
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أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية، أمس الخميس، مسابقة لتصميم طابع بريد خاص بالإعلامية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، تخليدا لذكراها وتنديدا بالجرائم الإسرائيلية.
ونقلت وكالة قدس نت، مساء أمس الخميس، عن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني، إسحق سدر، أن الهدف من هذه المسابقة يتمثل في إشراك الجمهور في اختيار الطابع الخاص بشيرين أبو عاقلة، وتقديم مقترحات فنية وجمالية تبرز مكانة الإعلامية الفلسطينية كواحدة من "شهداء الدفاع عن الحقيقة".
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وأكد إسحق سدر أن الحكومة الفلسطينية نظرت منذ البداية بعين الأهمية لتخليد سيرة أبو عاقلة، وفضح الجريمة الإسرائيلية المتمثلة باغتيالها وكان أحد تلك السبل هو إصدار طابع بريدي تذكاري يخلد ذكراها.
وأشار الوزير الفلسطيني إلى أن الطابع البريدي سيجوب العالم، لافتا إلى ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم على يد الاحتلال الإسرائيلي، مخلدا "كل من ناضلوا وضحوا من أجل حرية شعبنا"، مشيدا بمسيرة الإعلامية بالعطاء، والتي كان دورها كبيرا في فضح الجرائم الإسرائيلية ونقلها للعالم.
كانت الأمم المتحدة قد أكدت في تقرير لها، في الرابع والعشرين من شهر يونيو/حزيران الماضي، مقتل الإعلامية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة بنيران القوات الإسرائيلية، وليس بنيران فلسطينية طائشة كما زعمت إسرائيل في وقت سابق.
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