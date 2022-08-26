https://sputnikarabic.ae/20220826/مقتل-شخصين-في-إطلاق-نار-على-ملجأ-للمشردين-في-كنتاكي-الأمريكية-1066885694.html

مقتل شخصين في إطلاق نار على ملجأ للمشردين في كنتاكي الأمريكية

مقتل شخصين في إطلاق نار على ملجأ للمشردين في كنتاكي الأمريكية

قُتل شخصان وأصيب اثنان آخران، في وقت متأخر من مساء الخميس، في إطلاق نار على ملجأ للمشردين في ولاية كنتاكي الأمريكية. 26.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-26T19:28+0000

2022-08-26T19:28+0000

2022-08-26T19:28+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

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قالت السلطات إن شخصين قتلا وأصيب اثنان في إطلاق نار على ملجأ للمشردين في غرب كنتاكي وتم القبض على مشتبه به، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".قالت إدارة شرطة هندرسون في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي، إن الضباط أُبلغوا بتقرير عن إطلاق نار نشط في مركز هاربور هاوس كريستيان.وقع الحادث عندما كان حوالي 15 شخصا داخل المنشأة. تم التعرف على المشتبه به على أنه كينيث بي جيبس (37 عاما) وقد تم اتهامه بتهمتي قتل وتهمتي شروع في القتل، حسبما قال الملازم في شرطة هندرسون ستيوارت أونان اليوم الجمعة.وقال شون ماكيني رئيس شرطة هندرسون خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، إنه تم تحديد موقع جيبس بعد إطلاق النار بفضل معلومة من الجمهور وتم احتجازه دون وقوع حوادث قبل الساعة العاشرة مساءً بقليل.تم تحديد جيبس على أنه مطلق النار من قبل الشهود في الملجأ وكان مسلحا عندما تم العثور عليه.وقال ماكيني إن المصابين ظلا في المستشفى يوم الجمعة لكن حالتهما مستقرة.وسبق أن احتجز جيبس في سجن مقاطعة هندرسون.وقال أونان إن جيبس والضحايا كانوا من سكان الملجأ. ولم تكشف الشرطة عن الدافع وراء إطلاق النار ولم تحدد هوية الجرحى. وقالت الشرطة إن ستيفن واثين (67 عاما) وتشاد هولمز (44 عاما) قتلا.تم وصف "هاربور هاوس"على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي بأنها ملجأ لمشردين مسيحيين و"ملاذ آمن للرجال المحتاجين".

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