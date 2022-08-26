عربي
https://sputnikarabic.ae/20220826/مقتل-شخصين-في-إطلاق-نار-على-ملجأ-للمشردين-في-كنتاكي-الأمريكية-1066885694.html
مقتل شخصين في إطلاق نار على ملجأ للمشردين في كنتاكي الأمريكية
مقتل شخصين في إطلاق نار على ملجأ للمشردين في كنتاكي الأمريكية
قُتل شخصان وأصيب اثنان آخران، في وقت متأخر من مساء الخميس، في إطلاق نار على ملجأ للمشردين في ولاية كنتاكي الأمريكية. 26.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-26T19:28+0000
2022-08-26T19:28+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/04/1064653026_0:152:3072:1880_1920x0_80_0_0_9236b7aff62f5bbe2570318a6a368ff2.jpg
قالت السلطات إن شخصين قتلا وأصيب اثنان في إطلاق نار على ملجأ للمشردين في غرب كنتاكي وتم القبض على مشتبه به، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".قالت إدارة شرطة هندرسون في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي، إن الضباط أُبلغوا بتقرير عن إطلاق نار نشط في مركز هاربور هاوس كريستيان.وقع الحادث عندما كان حوالي 15 شخصا داخل المنشأة. تم التعرف على المشتبه به على أنه كينيث بي جيبس (37 عاما) وقد تم اتهامه بتهمتي قتل وتهمتي شروع في القتل، حسبما قال الملازم في شرطة هندرسون ستيوارت أونان اليوم الجمعة.وقال شون ماكيني رئيس شرطة هندرسون خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، إنه تم تحديد موقع جيبس بعد إطلاق النار بفضل معلومة من الجمهور وتم احتجازه دون وقوع حوادث قبل الساعة العاشرة مساءً بقليل.تم تحديد جيبس على أنه مطلق النار من قبل الشهود في الملجأ وكان مسلحا عندما تم العثور عليه.وقال ماكيني إن المصابين ظلا في المستشفى يوم الجمعة لكن حالتهما مستقرة.وسبق أن احتجز جيبس في سجن مقاطعة هندرسون.وقال أونان إن جيبس والضحايا كانوا من سكان الملجأ. ولم تكشف الشرطة عن الدافع وراء إطلاق النار ولم تحدد هوية الجرحى. وقالت الشرطة إن ستيفن واثين (67 عاما) وتشاد هولمز (44 عاما) قتلا.تم وصف "هاربور هاوس"على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي بأنها ملجأ لمشردين مسيحيين و"ملاذ آمن للرجال المحتاجين".
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/04/1064653026_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_6c879ca82d7564d57d8be77c4ae7f322.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية

مقتل شخصين في إطلاق نار على ملجأ للمشردين في كنتاكي الأمريكية

19:28 GMT 26.08.2022
© AFP 2022 / JIM VONDRUSKAالشرطة الأمريكية تكشف هوية مطلق النار في شيكاغو 4 يوليو 2022
الشرطة الأمريكية تكشف هوية مطلق النار في شيكاغو 4 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2022
© AFP 2022 / JIM VONDRUSKA
تابعنا عبرTelegram
قُتل شخصان وأصيب اثنان آخران، في وقت متأخر من مساء الخميس، في إطلاق نار على ملجأ للمشردين في ولاية كنتاكي الأمريكية.
قالت السلطات إن شخصين قتلا وأصيب اثنان في إطلاق نار على ملجأ للمشردين في غرب كنتاكي وتم القبض على مشتبه به، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".
قالت إدارة شرطة هندرسون في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي، إن الضباط أُبلغوا بتقرير عن إطلاق نار نشط في مركز هاربور هاوس كريستيان.
وقع الحادث عندما كان حوالي 15 شخصا داخل المنشأة. تم التعرف على المشتبه به على أنه كينيث بي جيبس (37 عاما) وقد تم اتهامه بتهمتي قتل وتهمتي شروع في القتل، حسبما قال الملازم في شرطة هندرسون ستيوارت أونان اليوم الجمعة.
وقال شون ماكيني رئيس شرطة هندرسون خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، إنه تم تحديد موقع جيبس بعد إطلاق النار بفضل معلومة من الجمهور وتم احتجازه دون وقوع حوادث قبل الساعة العاشرة مساءً بقليل.
تم تحديد جيبس على أنه مطلق النار من قبل الشهود في الملجأ وكان مسلحا عندما تم العثور عليه.
وقال ماكيني إن المصابين ظلا في المستشفى يوم الجمعة لكن حالتهما مستقرة.
وسبق أن احتجز جيبس في سجن مقاطعة هندرسون.
وقال أونان إن جيبس والضحايا كانوا من سكان الملجأ. ولم تكشف الشرطة عن الدافع وراء إطلاق النار ولم تحدد هوية الجرحى. وقالت الشرطة إن ستيفن واثين (67 عاما) وتشاد هولمز (44 عاما) قتلا.
تم وصف "هاربور هاوس"على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي بأنها ملجأ لمشردين مسيحيين و"ملاذ آمن للرجال المحتاجين".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Город Рубежное в ЛНР возвращается к мирной жизни после освобождения - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة19:28 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала