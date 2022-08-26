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https://sputnikarabic.ae/20220826/مقتل-4-أشخاص-بينهم-شرطي-في-إطلاق-نار-بولاية-أريزونا-الأمريكية-1066857206.html
مقتل 4 أشخاص بينهم شرطي في إطلاق نار بولاية أريزونا الأمريكية
مقتل 4 أشخاص بينهم شرطي في إطلاق نار بولاية أريزونا الأمريكية
لقي أربعة أشخاص مصرعهم، بينهم شرطية، في حادث إطلاق نار في ولاية أريزونا الأمريكية. 26.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-26T06:32+0000
2022-08-26T06:32+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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ووفقا لـ إذاعة KGUN9 فإن الشرطية ديبوراه مارتينيز غاريباي، 43 عامًا، كانت تقدم إشعارًا بالإخلاء في مجمع سكني عندما وقع الحادث.وفيما أكدت أن دوافع المعتدي لا تزال مجهولة، فقد قتل كذلك أحد سكان المبنى، كما قتل مطلق النار بينما لا توجد معلومات عن القتيل الرابع.وأوضحت شرطة توكسون عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن التحقيق جار لمعرفة ملابسات الحادث.وقالت: فيما يتعلق بحادث إطلاق النار في مجمع 3400 من يمكننا تأكيد أن التحقيق في جريمة قتل جاري. احتراما لأولئك المعنيين، لا يمكننا تأكيد أي أسماء أو تفاصيل حتى يتم إخطار أقرب الأقارب، سيتم الانتهاء من إصدار إعلامي قريبًا.
https://sputnikarabic.ae/20220607/تقرير-أمريكا-شهدت-246-عملية-إطلاق-نار-جماعي-في-2022-حتى-الآن-1063220375.html
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الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية

مقتل 4 أشخاص بينهم شرطي في إطلاق نار بولاية أريزونا الأمريكية

06:32 GMT 26.08.2022
© AP Photo / Stephen Lance Dennee مكان حادثة إطلاق نار في مدرسة مارشال الثانوية في بنتون، كنتاكي، الولايات المتحدة 23 يناير/ كانون الثاني 2018
 مكان حادثة إطلاق نار في مدرسة مارشال الثانوية في بنتون، كنتاكي، الولايات المتحدة 23 يناير/ كانون الثاني 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2022
© AP Photo / Stephen Lance Dennee
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لقي أربعة أشخاص مصرعهم، بينهم شرطية، في حادث إطلاق نار في ولاية أريزونا الأمريكية.
ووفقا لـ إذاعة KGUN9 فإن الشرطية ديبوراه مارتينيز غاريباي، 43 عامًا، كانت تقدم إشعارًا بالإخلاء في مجمع سكني عندما وقع الحادث.
وفيما أكدت أن دوافع المعتدي لا تزال مجهولة، فقد قتل كذلك أحد سكان المبنى، كما قتل مطلق النار بينما لا توجد معلومات عن القتيل الرابع.
وأوضحت شرطة توكسون عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن التحقيق جار لمعرفة ملابسات الحادث.
حادثة إطلاق النار في مدرسة أوفالدي في ولاية تكساس، الولايات المتحدة 24 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2022
تقرير: أمريكا شهدت 246 عملية إطلاق نار جماعي في 2022 حتى الآن
7 يونيو, 12:38 GMT
وقالت: فيما يتعلق بحادث إطلاق النار في مجمع 3400 من يمكننا تأكيد أن التحقيق في جريمة قتل جاري. احتراما لأولئك المعنيين، لا يمكننا تأكيد أي أسماء أو تفاصيل حتى يتم إخطار أقرب الأقارب، سيتم الانتهاء من إصدار إعلامي قريبًا.
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