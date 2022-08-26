https://sputnikarabic.ae/20220826/منظمو-الرحلات-السياحية-الروسية-يزيدون-عدد-الرحلات-إلى-الأردن-1066865720.html
منظمو الرحلات السياحية الروسية يزيدون عدد الرحلات إلى الأردن
منظمو الرحلات السياحية الروسية يزيدون عدد الرحلات إلى الأردن
أعلن ممثلو وأصحاب الوكالات السياحية الروسية لوكالة "سبوتنيك" الروسية أنهم زادوا من برنامج رحلاتهم المباشرة إلى الأردن. 26.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-26T11:29+0000
2022-08-26T11:29+0000
2022-08-26T11:29+0000
روسيا
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وذكرت وكالة "سبوتنيك" نقلا عن مصادر خاصة أن شركة الخطوط الجوية الأردنية، الملكية الأردنية، ستطلق رحلات مباشرة بين عمان وموسكو اعتبارًا من 30 أكتوبر القادم".وبحسب المصادر والبيانات سيتم تشغيل الرحلات الجوية أيام الثلاثاء والجمعة والأحد من و إلى مطار دوموديدوفو الواقع في ضواحي موسكو، حيث ستبلغ تكلفة تذكرة الطائرة نحو 65.4 ألف روبل للشخص الواحد. وقالت شركة الرحلات السياحية "إنتوريست" للوكالة إنها قامت بالفعل بتنظيم جولات سياحية وظهور الرحلات الجوية المباشرة من موسكو سيكون له أثر إيجابي على الطلب، بشرط أن تكون أسعار التذاكر مناسبة، فبعد وصولك إلى عمان، ليس من الصعب الوصول إلى أي منتجع في الأردن، سواء عن طريق النقل الفردي أو عن طريق رحلة داخلية". وأوضحت الخدمة الصحفية للشركة "ستظهر على الموقع في المستقبل القريب ونحن نعمل الآن عند الطلب بالتنسيق مع السلطات الأردنية وشركات السياحة والطيران الأردنية".وأضافت إنتوريست: "يمكن لهذا البلد أن يقدم كلاً من إجازة شاطئية على ساحل البحر الأحمر وأخرى ترفيهية على أساس فنادق البحر الميت".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
منظمو الرحلات السياحية الروسية يزيدون عدد الرحلات إلى الأردن
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أعلن ممثلو وأصحاب الوكالات السياحية الروسية لوكالة "سبوتنيك" الروسية أنهم زادوا من برنامج رحلاتهم المباشرة إلى الأردن.
وذكرت وكالة "سبوتنيك" نقلا عن مصادر خاصة أن شركة الخطوط الجوية الأردنية، الملكية الأردنية، ستطلق رحلات مباشرة بين عمان وموسكو اعتبارًا من 30 أكتوبر القادم".
وبحسب المصادر والبيانات سيتم تشغيل الرحلات الجوية
أيام الثلاثاء والجمعة والأحد من و إلى مطار دوموديدوفو الواقع في ضواحي موسكو، حيث ستبلغ تكلفة تذكرة الطائرة نحو 65.4 ألف روبل للشخص الواحد.
وقالت شركة الرحلات السياحية "إنتوريست" للوكالة إنها قامت بالفعل بتنظيم جولات سياحية وظهور الرحلات الجوية المباشرة من موسكو سيكون له أثر إيجابي على الطلب، بشرط أن تكون أسعار التذاكر مناسبة، فبعد وصولك إلى عمان، ليس من الصعب الوصول إلى أي منتجع في الأردن، سواء عن طريق النقل الفردي أو عن طريق رحلة داخلية".
وأوضحت الخدمة الصحفية للشركة "ستظهر على الموقع في المستقبل القريب ونحن نعمل الآن عند الطلب بالتنسيق مع السلطات الأردنية وشركات السياحة والطيران الأردنية".
وأضافت إنتوريست: "يمكن لهذا البلد أن يقدم كلاً من إجازة شاطئية على ساحل البحر الأحمر وأخرى ترفيهية على أساس فنادق البحر الميت".