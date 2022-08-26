https://sputnikarabic.ae/20220826/موسوي-مناورة-الطيران-المسير-للجيش-الإيراني-تزيد-الأعداء-غضبا-1066879996.html
موسوي: مناورة الطيران المسير للجيش الإيراني تزيد الأعداء غضبا
موسوي: مناورة الطيران المسير للجيش الإيراني تزيد الأعداء غضبا
قال القائد العام للجيش الإيراني، اللواء سيد عبد الرحيم موسوي، إن مناورة الطائرات المسيرة المشتركة للجيش الإيراني، تؤدي إلى طمأنة الأصدقاء، وزيادة غضب الأعداء. 26.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-26T15:55+0000
2022-08-26T15:55+0000
2022-08-26T15:55+0000
إيران
أخبار إيران
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وقال موسوي إن المناورات التي بدأت على صعيد البلاد أول أمس: "تبعث على الأمل والبهجة في قلوب الأصدقاء، بينما تزيد الأعداء غضبا"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وتابع أن "جميع القوات التابعة لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تشارك في هذه المناورة المشتركة، وتقوم باستعراض قدراتها وأحدث منجزاتها الاستطلاعية والقتالية في مجال الطيران المسير".وأشار موسوي إلى "تعزيز دور الشركات المعرفية الإيرانية في الصناعات الدفاعية".وشدد على أن "الجيش قرر في هذا السياق وامتثالا لتعليمات سماحة القائد العام للقوات المسلحة، على توسيع حضور هذه الشركات لإضعاف عديدة في مختلف الأقسام الصناعية والتقنية المنتسبة إليه".
https://sputnikarabic.ae/20220826/هل-يستقوي-الصدر-بالخليج-في-مواجهة-إيران-1066860790.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران
موسوي: مناورة الطيران المسير للجيش الإيراني تزيد الأعداء غضبا
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قال القائد العام للجيش الإيراني، اللواء سيد عبد الرحيم موسوي، إن مناورة الطائرات المسيرة المشتركة للجيش الإيراني، تؤدي إلى طمأنة الأصدقاء، وزيادة غضب الأعداء.
وقال موسوي إن المناورات التي بدأت على صعيد البلاد أول أمس: "تبعث على الأمل والبهجة في قلوب الأصدقاء، بينما تزيد الأعداء غضبا"، وفقا لوكالة
الأنباء الإيرانية "إرنا".
وتابع أن "جميع القوات التابعة لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تشارك في هذه المناورة المشتركة، وتقوم باستعراض قدراتها وأحدث منجزاتها الاستطلاعية والقتالية في مجال الطيران المسير".
وأشار موسوي إلى "تعزيز دور الشركات المعرفية الإيرانية في الصناعات الدفاعية".
وشدد على أن "الجيش قرر في هذا السياق وامتثالا لتعليمات سماحة القائد العام للقوات المسلحة، على توسيع حضور هذه الشركات لإضعاف عديدة في مختلف الأقسام الصناعية والتقنية المنتسبة إليه".