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https://sputnikarabic.ae/20220826/ميدفيديف-نعد-قانونا-جديدا-لتنظيم-دخول-وإقامة-الأجانب-في-روسيا-1066875404.html
ميدفيديف: نعد قانونا جديدا لتنظيم دخول وإقامة الأجانب في روسيا
ميدفيديف: نعد قانونا جديدا لتنظيم دخول وإقامة الأجانب في روسيا
أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الجمعة، أنه يجري العمل على مشروع قانون جديد، ينظم شروط دخول وخروج الأجانب وإقامتهم في روسيا. 26.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-26T13:47+0000
2022-08-26T13:47+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وقال ميدفيديف، خلال اجتماع للجنة مجلس الأمن المعنية بتحسين السياسة الحكومية للهجرة، "يجري إعداد مشروع قانون شامل جديد، ينظم شروط دخول وخروج وإقامة الأجانب في بلادنا".وأشار ميدفيديف إلى ضرورة تقييم الحاجة إلى الهياكل المتخصصة في المعدات والأدوات والموارد المادية الأخرى، مع مراعاة المتطلبات الجديدة والوضع الحقيقي؛ والعمل على إجراءات تمويل الإجراءات المقترحة، وتحديد مقدار الأموال المطلوبة.وأضاف، أن الأمر لا يتعلق فقط بإعادة تجهيز خدمات الهجرة، "ولكن أيضا بالإشراف على التهديدات الخطيرة الناجمة عن الوضع الحالي".وشدد ميدفيديف على أنه، "منذ مراقبة الدخول، أصبحت القواعد المتعلقة بإقامة المهاجرين على أراضي بلادنا جزءًا لا يتجزأ من النظام الأمني على أراضي دولتنا".وفي سياق متصل، وافق مجلس الدوما الروسي (النواب)، في يونيو/حزيران، في قراءة أولى، على مشروع قانون يسمح بالحصول على تصريح إقامة في روسيا بطريقة مبسطة، لمتخصصي تكنولوجيا المعلومات الأجانب وعائلاتهم.
https://sputnikarabic.ae/20220714/بوتين-يوقع-قانونا-مرتبطا-بعمل-ونشاط-العملاء-الأجانب-في-روسيا-1065052092.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم

ميدفيديف: نعد قانونا جديدا لتنظيم دخول وإقامة الأجانب في روسيا

13:47 GMT 26.08.2022
© Sputnik . Ekaterina Shtukina / الذهاب إلى بنك الصوردميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي
دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2022
© Sputnik . Ekaterina Shtukina
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أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الجمعة، أنه يجري العمل على مشروع قانون جديد، ينظم شروط دخول وخروج الأجانب وإقامتهم في روسيا.
موسكو - سبوتنيك. وقال ميدفيديف، خلال اجتماع للجنة مجلس الأمن المعنية بتحسين السياسة الحكومية للهجرة، "يجري إعداد مشروع قانون شامل جديد، ينظم شروط دخول وخروج وإقامة الأجانب في بلادنا".
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وأشار ميدفيديف إلى ضرورة تقييم الحاجة إلى الهياكل المتخصصة في المعدات والأدوات والموارد المادية الأخرى، مع مراعاة المتطلبات الجديدة والوضع الحقيقي؛ والعمل على إجراءات تمويل الإجراءات المقترحة، وتحديد مقدار الأموال المطلوبة.
وأضاف، أن الأمر لا يتعلق فقط بإعادة تجهيز خدمات الهجرة، "ولكن أيضا بالإشراف على التهديدات الخطيرة الناجمة عن الوضع الحالي".
وشدد ميدفيديف على أنه، "منذ مراقبة الدخول، أصبحت القواعد المتعلقة بإقامة المهاجرين على أراضي بلادنا جزءًا لا يتجزأ من النظام الأمني على أراضي دولتنا".
وفي سياق متصل، وافق مجلس الدوما الروسي (النواب)، في يونيو/حزيران، في قراءة أولى، على مشروع قانون يسمح بالحصول على تصريح إقامة في روسيا بطريقة مبسطة، لمتخصصي تكنولوجيا المعلومات الأجانب وعائلاتهم.
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