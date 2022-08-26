عربي
https://sputnikarabic.ae/20220826/هل-يمكنك-تناول-اللحوم-الحمراء-إذا-كنت-تعاني-من-ارتفاع-الكولسترول-في-الدم-1066881377.html
هل يمكنك تناول اللحوم الحمراء إذا كنت تعاني من ارتفاع الكولسترول في الدم؟
هل يمكنك تناول اللحوم الحمراء إذا كنت تعاني من ارتفاع الكولسترول في الدم؟
يمكن أن يكون ارتفاع نسبة الكوليسترول أمرا مخيفا للتعامل معه بسبب ارتباطه بالسكتة الدماغية وأمراض القلب. لحسن الحظ، هناك طرق للتحكم في مستويات الكوليسترول في... 26.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-26T16:52+0000
2022-08-26T16:52+0000
الصحة
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101634/81/1016348193_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_45a366f10530896694b387c7882a3bec.jpg
ممارسة الرياضة بانتظام، والحد من كمية الكحول، والتخلي عن عادة التدخين يمكن أن تساعد بشكل كبير في الحد من الكوليسترول، لكن أحد أهم العوامل هو نظامك الغذائي اليومي، بحسب موقع "Eat This, Not That" المتخصص في الشؤون الصحية والغذائية.على عكس الافتراض الشائع بأنه لا يمكنك تناول اللحوم الحمراء إذا كنت تعاني من ارتفاع الكوليسترول، تقول خبيرة التغذية آمي جودسون أنه يمكنك ذلك.تقول جودسون: "الأمر كله يتعلق بقطع اللحم الأحمر، وحجم حصتك، والأطعمة التي تقرنها به. بينما يحاول الكثير من الناس التركيز على طعام معين باعتباره السبب في حالات مرضية مختلفة، فإن الحقيقة هي أن الأمر يتعلق بجودة نمط الأكل العام".كيف يمكنك تناول اللحوم الحمراء إذا كنت تعاني من ارتفاع الكوليسترول؟يأتي الاعتقاد الراسخ بأن اللحوم الحمراء ضارة بصحة قلبك من مجموعة كبيرة من الأبحاث التي تظهر أن الدهون المشبعة يمكن أن ترفع مستويات الكوليسترول لديك.نظرا لأن اللحوم الحمراء يمكن أن تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة، فإن العديد من الأشخاص يشطبونها على الفور باعتبارها فكرة سيئة لأولئك الذين يحاولون خفض نسبة الكوليسترول لديهم.ومع ذلك، هناك قطع أقل دهونا تحتوي على دهون مشبعة أقل، وهذا هو السبب في أن جودسون تجادل بأن النوع والقطع اللذين تختارهما مهمان بشكل كبير.على سبيل المثال، تم إجراء بحث على نظام "BOLD" الغذائي (لحم البقر في نظام غذائي مثالي قليل الدهن)، وهو نمط أكل يشمل الخضار والفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات وكميات صغيرة من اللحم البقري الخالي من الدهون.واستشهدت جودسون بدراسة نظام غذائي خاص بالجرعة حيث نظر الباحثون في كيفية تأثير كميات مختلفة من اللحم البقري الخالي من الدهون على مستويات الكوليسترول لدى البالغين الذين لديهم مستويات "مرتفعة باعتدال" بالفعل.وأضافت: "شهد المشاركون في الدراسة انخفاضا بنسبة 10% في كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة في نظامين مختلفين من لحم البقر. احتوى النظام الغذائي بولد على 4 أونصات من اللحم البقري الخالي من الدهون، واحتوى نظام بولد بلس الغذائي على 5.4 أوقية من اللحم البقري الخالي من الدهن يوميا، حيث يوفر كلا النظامين أقل من 7% من السعرات الحرارية من الدهون المشبعة".وتابعت جودسون. "بعد خمسة أسابيع، كان هناك انخفاض كبير في الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار".الخلاصة الرئيسية من هذه الدراسة هي أن المشاركين كانوا قادرين على تناول اللحوم الحمراء مع الحفاظ على محتوى الدهون المشبعة منخفضا لأنهم تناولوا قطعا أقل دهونا من اللحم البقري واستهلكوا نظاما غذائيا كليا يحتوي على دهون مشبعة أقل.أهمية تضمين اللحم البقري في نمط الأكل الصحيتلاحظ جودسون أنه إذا كنت ستأكل اللحوم الحمراء، فمن المهم أيضا تضمينها كجزء من نظام غذائي صحي ومتوازن.في جميع الأنظمة الغذائية، كان اللحم البقري قليل الدهن جزءا من نمط الأكل الذي يحتوي على الحبوب الكاملة، والفواكه، والخضروات، ومنتجات الألبان قليلة الدسم، والبروتينات الخالية من الدهون، وكان محتوى الدهون المشبع أقل بشكل عام.ثبت من عدد من الدراسات أنه في حين أن الكميات العالية من الدهون المشبعة قد تزيد من مستويات الكوليسترول الضار، يمكنك الاستمتاع بخيارات لحم البقر الخالية من الدهون المشبعة مع التحكم في الكوليسترول.
https://sputnikarabic.ae/20210910/كم-مرة-يمكن-تناول-اللحوم-الحمراء-وأفضل-الطرق-لتحضيرها-1050102205.html
https://sputnikarabic.ae/20220309/أفضل-عادات-الشرب-لخفض-نسبة-الكوليسترول-في-الدم-بعد-الخمسين-1059696037.html
https://sputnikarabic.ae/20210713/تقرير-يكشف-نوعية-الدهون-المفيدة-ومصادرها-الغذائية-1049560609.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101634/81/1016348193_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_e64c221535bb2b6ec0da7ca6cc4e613e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الصحة, منوعات
الصحة, منوعات

هل يمكنك تناول اللحوم الحمراء إذا كنت تعاني من ارتفاع الكولسترول في الدم؟

16:52 GMT 26.08.2022
© Sputnik . Eugene Novozhenina / الذهاب إلى بنك الصورلحوم
لحوم - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2022
© Sputnik . Eugene Novozhenina
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
يمكن أن يكون ارتفاع نسبة الكوليسترول أمرا مخيفا للتعامل معه بسبب ارتباطه بالسكتة الدماغية وأمراض القلب. لحسن الحظ، هناك طرق للتحكم في مستويات الكوليسترول في الدم من خلال تغييرات نمط الحياة المختلفة.
ممارسة الرياضة بانتظام، والحد من كمية الكحول، والتخلي عن عادة التدخين يمكن أن تساعد بشكل كبير في الحد من الكوليسترول، لكن أحد أهم العوامل هو نظامك الغذائي اليومي، بحسب موقع "Eat This, Not That" المتخصص في الشؤون الصحية والغذائية.
على عكس الافتراض الشائع بأنه لا يمكنك تناول اللحوم الحمراء إذا كنت تعاني من ارتفاع الكوليسترول، تقول خبيرة التغذية آمي جودسون أنه يمكنك ذلك.
تقول جودسون: "الأمر كله يتعلق بقطع اللحم الأحمر، وحجم حصتك، والأطعمة التي تقرنها به. بينما يحاول الكثير من الناس التركيز على طعام معين باعتباره السبب في حالات مرضية مختلفة، فإن الحقيقة هي أن الأمر يتعلق بجودة نمط الأكل العام".
اللحم الأحمر - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2021
كم مرة يمكن تناول اللحوم الحمراء وأفضل الطرق لتحضيرها
10 سبتمبر 2021, 05:30 GMT
كيف يمكنك تناول اللحوم الحمراء إذا كنت تعاني من ارتفاع الكوليسترول؟
يأتي الاعتقاد الراسخ بأن اللحوم الحمراء ضارة بصحة قلبك من مجموعة كبيرة من الأبحاث التي تظهر أن الدهون المشبعة يمكن أن ترفع مستويات الكوليسترول لديك.
نظرا لأن اللحوم الحمراء يمكن أن تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة، فإن العديد من الأشخاص يشطبونها على الفور باعتبارها فكرة سيئة لأولئك الذين يحاولون خفض نسبة الكوليسترول لديهم.
ومع ذلك، هناك قطع أقل دهونا تحتوي على دهون مشبعة أقل، وهذا هو السبب في أن جودسون تجادل بأن النوع والقطع اللذين تختارهما مهمان بشكل كبير.
على سبيل المثال، تم إجراء بحث على نظام "BOLD" الغذائي (لحم البقر في نظام غذائي مثالي قليل الدهن)، وهو نمط أكل يشمل الخضار والفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات وكميات صغيرة من اللحم البقري الخالي من الدهون.
واستشهدت جودسون بدراسة نظام غذائي خاص بالجرعة حيث نظر الباحثون في كيفية تأثير كميات مختلفة من اللحم البقري الخالي من الدهون على مستويات الكوليسترول لدى البالغين الذين لديهم مستويات "مرتفعة باعتدال" بالفعل.
القهوة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2022
أفضل عادات الشرب لخفض نسبة الكوليسترول في الدم بعد الخمسين
9 مارس, 21:39 GMT
وأضافت: "شهد المشاركون في الدراسة انخفاضا بنسبة 10% في كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة في نظامين مختلفين من لحم البقر. احتوى النظام الغذائي بولد على 4 أونصات من اللحم البقري الخالي من الدهون، واحتوى نظام بولد بلس الغذائي على 5.4 أوقية من اللحم البقري الخالي من الدهن يوميا، حيث يوفر كلا النظامين أقل من 7% من السعرات الحرارية من الدهون المشبعة".
وتابعت جودسون. "بعد خمسة أسابيع، كان هناك انخفاض كبير في الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار".
الخلاصة الرئيسية من هذه الدراسة هي أن المشاركين كانوا قادرين على تناول اللحوم الحمراء مع الحفاظ على محتوى الدهون المشبعة منخفضا لأنهم تناولوا قطعا أقل دهونا من اللحم البقري واستهلكوا نظاما غذائيا كليا يحتوي على دهون مشبعة أقل.
مكسرات - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2021
تقرير يكشف نوعية الدهون المفيدة ومصادرها الغذائية
13 يوليو 2021, 10:32 GMT
أهمية تضمين اللحم البقري في نمط الأكل الصحي
تلاحظ جودسون أنه إذا كنت ستأكل اللحوم الحمراء، فمن المهم أيضا تضمينها كجزء من نظام غذائي صحي ومتوازن.
في جميع الأنظمة الغذائية، كان اللحم البقري قليل الدهن جزءا من نمط الأكل الذي يحتوي على الحبوب الكاملة، والفواكه، والخضروات، ومنتجات الألبان قليلة الدسم، والبروتينات الخالية من الدهون، وكان محتوى الدهون المشبع أقل بشكل عام.
ثبت من عدد من الدراسات أنه في حين أن الكميات العالية من الدهون المشبعة قد تزيد من مستويات الكوليسترول الضار، يمكنك الاستمتاع بخيارات لحم البقر الخالية من الدهون المشبعة مع التحكم في الكوليسترول.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Город Рубежное в ЛНР возвращается к мирной жизни после освобождения - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة17:14 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала