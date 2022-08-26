https://sputnikarabic.ae/20220826/وزارة-الدفاع-العراقية-تعلن-إجراء-تحقيق-في-وفاة-طيار-عراقي-بأمريكا-1066859051.html
وزارة الدفاع العراقية تعلن إجراء تحقيق في وفاة طيار عراقي بأمريكا
وزارة الدفاع العراقية تعلن إجراء تحقيق في وفاة طيار عراقي بأمريكا
كشفت وزارة الدفاع العراقية، بعض التفاصيل حول الضابط العراقي الذي لقي مصرعه غرقا في أحد أنهار الولايات المتحدة الأمريكية. 26.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-26T07:34+0000
2022-08-26T07:34+0000
2022-08-26T07:34+0000
أخبار العراق اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وحسب بيان نشرته السومرية نيوز، أوضحت وزارة الدفاع العراقية وجود تحقيق في ملابسات وفاة ضابط عراقي برتبة عقيد دخل الولايات المتحدة الأمريكية.وقال البيان: "رداً على ما تناقلته بعض القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي من أخبار تتعلق بحادث استشهاد العقيد عمار عاصي حمدان، المنسوب الى قيادة طيران الجيش، تود الوزارة أن تبين أن العقيد الشهيد كان موجوداً في الولايات المتحدة الاميركية لاشتراكه بدورة قائد المهمة الجوية التي استمرت ثلاثة اسابيع في فورت روكر"،.ولفتت إلى أنه "في يوم السبت 20 آب 2022 وخلال نشاط برنامج الدراسات الميدانية بالقرب من مارينا في ولاية فلوريدا كان العقيد جزءاً من مجموعة من المتدربين يشاركون في جولة معتمدة وخاضعة للإشراف على نهر تشييولا، وفي حوالي الساعة 12:55 مساءً سقط العقيد عمار عاصي، في النهر ولم يعاود الظهور، وبعد سقوط العقيد في النهر أجريت عمليات بحث مكثفة ولم تتمكن فرق البحث من العثور على جثمانه الا في صباح يوم الاثنين 22 أغسطس الجاري".يشار إلى أن وسائل إعلام محلية كانت قد نقلت عن مصادر في الجيش العراقي نبأ وفاة عقيد طيار بالجيش العراقي، حيث أكدت أنه مات غرقا في الولايات المتحدة الأمريكية خلال دورة تدريبية كان يؤديها هناك.
https://sputnikarabic.ae/20220716/الكاظمي-يشكر-أمريكا-على-دعمها-للعراق-في-محاربة-الإرهاب-وبايدن-يؤكد-على-أهمية-العلاقة-بين-البلدين-1065128693.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
وزارة الدفاع العراقية تعلن إجراء تحقيق في وفاة طيار عراقي بأمريكا
تابعنا عبر
كشفت وزارة الدفاع العراقية، بعض التفاصيل حول الضابط العراقي الذي لقي مصرعه غرقا في أحد أنهار الولايات المتحدة الأمريكية.
وحسب بيان نشرته
السومرية نيوز، أوضحت وزارة الدفاع العراقية وجود تحقيق في ملابسات وفاة ضابط عراقي برتبة عقيد دخل الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال البيان: "رداً على ما تناقلته بعض القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي من أخبار تتعلق بحادث استشهاد العقيد عمار عاصي حمدان، المنسوب الى قيادة طيران الجيش، تود الوزارة أن تبين
أن العقيد الشهيد كان موجوداً في الولايات المتحدة الاميركية لاشتراكه بدورة قائد المهمة الجوية التي استمرت ثلاثة اسابيع في فورت روكر"،.
ولفتت إلى أنه "في يوم السبت 20 آب 2022 وخلال نشاط برنامج الدراسات الميدانية بالقرب من مارينا في ولاية فلوريدا كان العقيد جزءاً من مجموعة من المتدربين يشاركون في جولة معتمدة وخاضعة للإشراف على نهر تشييولا، وفي حوالي الساعة 12:55 مساءً سقط العقيد عمار عاصي، في النهر ولم يعاود الظهور، وبعد سقوط العقيد في النهر أجريت عمليات بحث مكثفة ولم تتمكن فرق البحث من العثور على جثمانه الا في صباح يوم الاثنين 22 أغسطس الجاري".
وشدد البيان على وجود "تحقيق مشترك ومستمر في الحادث أعلاه ما بين الجيش الأمريكي ووزارة الدفاع من خلال ممثليها في الملحقية العسكرية بواشنطن إضافة الى السفارة العراقية هناك لمعرفة ملابسات الحادث، وللتوصل الى حقيقة ما جرى".
يشار إلى أن
وسائل إعلام محلية كانت قد نقلت عن مصادر في الجيش العراقي نبأ وفاة عقيد طيار بالجيش العراقي، حيث أكدت أنه مات غرقا في الولايات المتحدة الأمريكية خلال دورة تدريبية كان يؤديها هناك.