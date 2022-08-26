https://sputnikarabic.ae/20220826/وزيرة-خارجية-ألمانيا-بحر-البلطيق-لديه-إمكانات-طاقة-هائلة-1066871012.html
وزيرة خارجية ألمانيا: بحر البلطيق لديه إمكانات طاقة هائلة
وزيرة خارجية ألمانيا: بحر البلطيق لديه إمكانات طاقة هائلة
قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الجمعة، إن التقديرات تظهر أن بحر البلطيق يمكن أن ينتج أكثر من ضعف الطاقة المنتجة من جميع محطات الطاقة... 26.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-26T12:22+0000
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وحسب وكالة "أسوشيتد برس"، قالت بيربوك في رسالة مصورة قبل اجتماع في العاصمة الدنماركية، إن "ألمانيا تريد تسريع التوسع في طاقة الرياح المنتجة في بحر البلطيق". وأضافت أن "البلدان المحيطة ببحر البلطيق بحاجة إلى الانطلاق والعمل معا لجعل المنطقة أكثر استدامة ومرونة وأمانا".وأشارت إلى أن الإمكانيات المتاحة لبحر البلطيق "هائلة". وأوضحت أنه "حسب تقديرات المفوضية الأوروبية، فإن بحر البلطيق يمكن أن ينتج أكثر من 90 غيغاوات من طاقة الرياح، وهذا أكثر من ضعف الطاقة المنتجة لجميع محطات الطاقة الألمانية التي تعمل بالفحم".وكان المستشار الألماني أولاف شولتس، قد صرح في وقت سابق، بأن ألمانيا لا تزال ملتزمة بإنهاء انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2045، لتكون الأولى قبل أي دولة صناعية كبرى. لتحقيق هذا الهدف، قالت حكومته إنها ستغلق محطات الطاقة التي تعمل بالفحم والتي أعيد تنشيطها بسبب الأزمة الأوكرانية. يذكر أنه في 1 يوليو/ تموز الماضي، تولت ألمانيا رئاسة مجلس دول بحر البلطيق لمدة عام واحد. ويتكون المجلس من 10 دول أعضاء: الدنمارك وإستونيا وفنلندا وألمانيا وأيسلندا ولاتفيا وليتوانيا والنرويج وبولندا والسويد.
https://sputnikarabic.ae/20220704/الرئيس-البولندي-بحر-البلطيق-سيصبح-بحرا-داخليا-لحلف-الناتو--1064634767.html
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وزيرة خارجية ألمانيا: بحر البلطيق لديه إمكانات طاقة هائلة
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قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الجمعة، إن التقديرات تظهر أن بحر البلطيق يمكن أن ينتج أكثر من ضعف الطاقة المنتجة من جميع محطات الطاقة الألمانية التي تعمل بالفحم.
وحسب وكالة "أسوشيتد برس"، قالت
بيربوك في رسالة مصورة قبل اجتماع في العاصمة الدنماركية، إن "ألمانيا تريد تسريع التوسع في طاقة الرياح المنتجة في بحر البلطيق".
وأضافت أن "البلدان المحيطة ببحر البلطيق بحاجة إلى الانطلاق والعمل معا لجعل المنطقة أكثر استدامة ومرونة وأمانا".
وأشارت إلى أن الإمكانيات المتاحة لبحر البلطيق "هائلة".
وأوضحت أنه "حسب تقديرات المفوضية الأوروبية، فإن بحر البلطيق يمكن أن ينتج أكثر من 90 غيغاوات من طاقة الرياح، وهذا أكثر من ضعف الطاقة المنتجة لجميع محطات الطاقة الألمانية التي تعمل بالفحم".
وكان المستشار الألماني أولاف شولتس، قد صرح في وقت سابق، بأن ألمانيا لا تزال ملتزمة بإنهاء انبعاثات غازات الاحتباس الحراري
بحلول عام 2045، لتكون الأولى قبل أي دولة صناعية كبرى.
لتحقيق هذا الهدف، قالت حكومته إنها ستغلق محطات الطاقة التي تعمل بالفحم والتي أعيد تنشيطها بسبب الأزمة الأوكرانية.
يذكر أنه في 1 يوليو/ تموز الماضي، تولت ألمانيا رئاسة مجلس دول بحر البلطيق
لمدة عام واحد.
ويتكون المجلس من 10 دول أعضاء: الدنمارك وإستونيا وفنلندا وألمانيا وأيسلندا ولاتفيا وليتوانيا والنرويج وبولندا والسويد.