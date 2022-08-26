عربي
https://sputnikarabic.ae/20220826/وزيرة-خارجية-ألمانيا-بحر-البلطيق-لديه-إمكانات-طاقة-هائلة-1066871012.html
وزيرة خارجية ألمانيا: بحر البلطيق لديه إمكانات طاقة هائلة
وزيرة خارجية ألمانيا: بحر البلطيق لديه إمكانات طاقة هائلة
قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الجمعة، إن التقديرات تظهر أن بحر البلطيق يمكن أن ينتج أكثر من ضعف الطاقة المنتجة من جميع محطات الطاقة... 26.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-26T12:22+0000
2022-08-26T12:22+0000
أخبار ألمانيا
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104320/69/1043206900_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_26eba7ad547d3cc39ee0ec6f82ee9950.jpg
وحسب وكالة "أسوشيتد برس"، قالت بيربوك في رسالة مصورة قبل اجتماع في العاصمة الدنماركية، إن "ألمانيا تريد تسريع التوسع في طاقة الرياح المنتجة في بحر البلطيق". وأضافت أن "البلدان المحيطة ببحر البلطيق بحاجة إلى الانطلاق والعمل معا لجعل المنطقة أكثر استدامة ومرونة وأمانا".وأشارت إلى أن الإمكانيات المتاحة لبحر البلطيق "هائلة". وأوضحت أنه "حسب تقديرات المفوضية الأوروبية، فإن بحر البلطيق يمكن أن ينتج أكثر من 90 غيغاوات من طاقة الرياح، وهذا أكثر من ضعف الطاقة المنتجة لجميع محطات الطاقة الألمانية التي تعمل بالفحم".وكان المستشار الألماني أولاف شولتس، قد صرح في وقت سابق، بأن ألمانيا لا تزال ملتزمة بإنهاء انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2045، لتكون الأولى قبل أي دولة صناعية كبرى. لتحقيق هذا الهدف، قالت حكومته إنها ستغلق محطات الطاقة التي تعمل بالفحم والتي أعيد تنشيطها بسبب الأزمة الأوكرانية. يذكر أنه في 1 يوليو/ تموز الماضي، تولت ألمانيا رئاسة مجلس دول بحر البلطيق لمدة عام واحد. ويتكون المجلس من 10 دول أعضاء: الدنمارك وإستونيا وفنلندا وألمانيا وأيسلندا ولاتفيا وليتوانيا والنرويج وبولندا والسويد.
https://sputnikarabic.ae/20220704/الرئيس-البولندي-بحر-البلطيق-سيصبح-بحرا-داخليا-لحلف-الناتو--1064634767.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104320/69/1043206900_85:0:2816:2048_1920x0_80_0_0_de5cf3d9bc24d31e722e965cbd59a170.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار ألمانيا, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار ألمانيا, العالم, أخبار العالم الآن

وزيرة خارجية ألمانيا: بحر البلطيق لديه إمكانات طاقة هائلة

12:22 GMT 26.08.2022
© Sputnik . Igor Zarembo / الذهاب إلى بنك الصورعلم ألمانيا
علم ألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2022
© Sputnik . Igor Zarembo
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الجمعة، إن التقديرات تظهر أن بحر البلطيق يمكن أن ينتج أكثر من ضعف الطاقة المنتجة من جميع محطات الطاقة الألمانية التي تعمل بالفحم.
وحسب وكالة "أسوشيتد برس"، قالت بيربوك في رسالة مصورة قبل اجتماع في العاصمة الدنماركية، إن "ألمانيا تريد تسريع التوسع في طاقة الرياح المنتجة في بحر البلطيق".
وأضافت أن "البلدان المحيطة ببحر البلطيق بحاجة إلى الانطلاق والعمل معا لجعل المنطقة أكثر استدامة ومرونة وأمانا".
وأشارت إلى أن الإمكانيات المتاحة لبحر البلطيق "هائلة".
وأوضحت أنه "حسب تقديرات المفوضية الأوروبية، فإن بحر البلطيق يمكن أن ينتج أكثر من 90 غيغاوات من طاقة الرياح، وهذا أكثر من ضعف الطاقة المنتجة لجميع محطات الطاقة الألمانية التي تعمل بالفحم".
سماء أرجوانية في بحر البلطيق - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2022
الرئيس البولندي: بحر البلطيق سيصبح بحرا داخليا لحلف الناتو
4 يوليو, 13:45 GMT
وكان المستشار الألماني أولاف شولتس، قد صرح في وقت سابق، بأن ألمانيا لا تزال ملتزمة بإنهاء انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2045، لتكون الأولى قبل أي دولة صناعية كبرى.
لتحقيق هذا الهدف، قالت حكومته إنها ستغلق محطات الطاقة التي تعمل بالفحم والتي أعيد تنشيطها بسبب الأزمة الأوكرانية.
يذكر أنه في 1 يوليو/ تموز الماضي، تولت ألمانيا رئاسة مجلس دول بحر البلطيق لمدة عام واحد.
ويتكون المجلس من 10 دول أعضاء: الدنمارك وإستونيا وفنلندا وألمانيا وأيسلندا ولاتفيا وليتوانيا والنرويج وبولندا والسويد.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Город Рубежное в ЛНР возвращается к мирной жизни после освобождения - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:27 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала