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وزير أردني: علاقتنا مع مصر تتجاوز الشكليات
وزير أردني: علاقتنا مع مصر تتجاوز الشكليات
قال وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام، الناطق باسم الحكومة، فيصل الشبول، أمس الخميس، إن علاقة المملكة مع مصر تتجاوز الشكليات. 26.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-26T07:18+0000
2022-08-26T07:18+0000
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ونقلت وكالة عمون، مساء أمس الخميس، عن الشبول حول خطوات الحكومة الأردنية بشأن فرض إجراءات مماثلة على الصادرات المصرية، بداية من شهر سبتمبر/أيلول المقبل.وأكد الوزير الأردني أن علاقة المملكة مع الجانب المصري تتجاوز الشكليات كافة مع التشديد على وجود إصرار لدى القيادتين والحكومتين على تذليل كل الصعوبات.وكانت الحكومة الأردنية قد أعلنت عزمها فرض إجراءات مماثلة لإجراءات مصرية على المستوردات المصرية باعتبارها الدولة الوحيدة التي تفرض قيودا غير جمركية علـى الصادرات الأردنية، وذلك بحسب مبدأ المعاملة بالمثل، اعتبارا من شهر سبتمبر المقبل، بحسب تعميم صادر عن وزارة الصناعة والتجارة.ووفقا للتعميم الموجه إلى غرفتي تجارة وصناعة الأردن، سيتم تفعيل نظام التخليص الأردني المسبق ليشمل الدورة الإجرائية والرسوم المفروضة بنظام التسجيل المسبق للشاحنات المطبق لدى الجانب المصري.ومن المفترض خضوع جميع السلع المصرية المارة "ترانزيت" عبر الأراضي الأردنية لإجراءات التسجيل المسبق، كما سيتم بموجب القرار وقف التعامل بمستندات التحصيل لدفع قيمة السلع المصرية إلى السوق الأردنية واستبداله بالاعتمادات المستندية.
https://sputnikarabic.ae/20220821/مصدر-لـسبوتنيك-مصر-تستضيف-غدا-قمة-بحضور-قادة-الأردن-وقطر-والعراق-والإمارات-1066683598.html
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مصر, أخبار الأردن, العالم العربي
مصر, أخبار الأردن, العالم العربي

وزير أردني: علاقتنا مع مصر تتجاوز الشكليات

07:18 GMT 26.08.2022
© flickr.com / Isriya Paireepairitعلم الأردن
علم الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2022
© flickr.com / Isriya Paireepairit
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قال وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام، الناطق باسم الحكومة، فيصل الشبول، أمس الخميس، إن علاقة المملكة مع مصر تتجاوز الشكليات.
ونقلت وكالة عمون، مساء أمس الخميس، عن الشبول حول خطوات الحكومة الأردنية بشأن فرض إجراءات مماثلة على الصادرات المصرية، بداية من شهر سبتمبر/أيلول المقبل.
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، أولاف شولتز، في برلين، ألمانيا، 18 يوليو/ تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2022
مصدر لـ"سبوتنيك": مصر تستضيف غدا قمة بحضور قادة الأردن والبحرين والعراق والإمارات
21 أغسطس, 11:10 GMT
وأكد الوزير الأردني أن علاقة المملكة مع الجانب المصري تتجاوز الشكليات كافة مع التشديد على وجود إصرار لدى القيادتين والحكومتين على تذليل كل الصعوبات.
وكانت الحكومة الأردنية قد أعلنت عزمها فرض إجراءات مماثلة لإجراءات مصرية على المستوردات المصرية باعتبارها الدولة الوحيدة التي تفرض قيودا غير جمركية علـى الصادرات الأردنية، وذلك بحسب مبدأ المعاملة بالمثل، اعتبارا من شهر سبتمبر المقبل، بحسب تعميم صادر عن وزارة الصناعة والتجارة.
ووفقا للتعميم الموجه إلى غرفتي تجارة وصناعة الأردن، سيتم تفعيل نظام التخليص الأردني المسبق ليشمل الدورة الإجرائية والرسوم المفروضة بنظام التسجيل المسبق للشاحنات المطبق لدى الجانب المصري.
ومن المفترض خضوع جميع السلع المصرية المارة "ترانزيت" عبر الأراضي الأردنية لإجراءات التسجيل المسبق، كما سيتم بموجب القرار وقف التعامل بمستندات التحصيل لدفع قيمة السلع المصرية إلى السوق الأردنية واستبداله بالاعتمادات المستندية.
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