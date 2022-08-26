عربي
https://sputnikarabic.ae/20220826/وزير-الخارجية-السعودي-لنظيره-الباكستاني-الملك-سلمان-وجه-باستثمار-مليار-دولار-لديكم-1066860010.html
وزير الخارجية السعودي لنظيره الباكستاني: الملك سلمان وجه باستثمار مليار دولار لديكم
وزير الخارجية السعودي لنظيره الباكستاني: الملك سلمان وجه باستثمار مليار دولار لديكم
أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، أن الملك سلمان بن عبد العزيز وجه باستثمار مليار دولار في باكستان. 26.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-26T08:27+0000
2022-08-26T08:27+0000
أخبار السعودية اليوم
أخبار باكستان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104393/44/1043934420_0:78:2644:1565_1920x0_80_0_0_d865545694d86ff06d6945ce99fdc637.jpg
ووفقا لجريدة عكاظ، فقد تلقى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اتصالا هاتفيا من نظيره الباكستاني، بيلاوال بوتو زرداري أمس الخميس.وخلال الاتصال أبلغ بن فرحان نظيره الباكستاني أن خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، قد وجه باستثمار مليار دولار في باكستان، تأكيداً على موقف السعودية الداعم لاقتصاد جمهورية باكستان وشعبها.وتضمن الاتصال بحث العلاقات السعودية الباكستانية وسبل دعمها وتعزيزها، واستعراض أبرز الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
https://sputnikarabic.ae/20220428/رئيس-وزراء-باكستان-السعودية-من-أعظم-الأصدقاء-ولها-مكانة-خاصة-في-قلوب-الجميع-1061703211.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104393/44/1043934420_191:0:2644:1840_1920x0_80_0_0_a29665280f09efeef6c1a284d3714a5d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار السعودية اليوم, أخبار باكستان
أخبار السعودية اليوم, أخبار باكستان

وزير الخارجية السعودي لنظيره الباكستاني: الملك سلمان وجه باستثمار مليار دولار لديكم

08:27 GMT 26.08.2022
© AP Photo / Amr Nabilالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2022
© AP Photo / Amr Nabil
تابعنا عبرTelegram
أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، أن الملك سلمان بن عبد العزيز وجه باستثمار مليار دولار في باكستان.
ووفقا لجريدة عكاظ، فقد تلقى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اتصالا هاتفيا من نظيره الباكستاني، بيلاوال بوتو زرداري أمس الخميس.
في هذه الصورة التي نشرتها الجمعية الوطنية الباكستانية، يهنئ الرئيس الباكستاني السابق والنائب آصف علي زرداري رئيس الوزراء الباكستاني المنتخب حديثًا شهباز شريف، خلال جلسة للجمعية الوطنية، في إسلام أباد، باكستان 11 أبريل 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2022
رئيس وزراء باكستان: السعودية من أعظم الأصدقاء ولها مكانة خاصة في قلوب الجميع
28 أبريل, 12:42 GMT
وخلال الاتصال أبلغ بن فرحان نظيره الباكستاني أن خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، قد وجه باستثمار مليار دولار في باكستان، تأكيداً على موقف السعودية الداعم لاقتصاد جمهورية باكستان وشعبها.
وتضمن الاتصال بحث العلاقات السعودية الباكستانية وسبل دعمها وتعزيزها، واستعراض أبرز الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Город Рубежное в ЛНР возвращается к мирной жизни после освобождения - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:07 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала