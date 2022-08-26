https://sputnikarabic.ae/20220826/وزير-الخارجية-السعودي-لنظيره-الباكستاني-الملك-سلمان-وجه-باستثمار-مليار-دولار-لديكم-1066860010.html
وزير الخارجية السعودي لنظيره الباكستاني: الملك سلمان وجه باستثمار مليار دولار لديكم
وزير الخارجية السعودي لنظيره الباكستاني: الملك سلمان وجه باستثمار مليار دولار لديكم
أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، أن الملك سلمان بن عبد العزيز وجه باستثمار مليار دولار في باكستان. 26.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-26T08:27+0000
2022-08-26T08:27+0000
2022-08-26T08:27+0000
أخبار السعودية اليوم
أخبار باكستان
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ووفقا لجريدة عكاظ، فقد تلقى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اتصالا هاتفيا من نظيره الباكستاني، بيلاوال بوتو زرداري أمس الخميس.وخلال الاتصال أبلغ بن فرحان نظيره الباكستاني أن خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، قد وجه باستثمار مليار دولار في باكستان، تأكيداً على موقف السعودية الداعم لاقتصاد جمهورية باكستان وشعبها.وتضمن الاتصال بحث العلاقات السعودية الباكستانية وسبل دعمها وتعزيزها، واستعراض أبرز الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
https://sputnikarabic.ae/20220428/رئيس-وزراء-باكستان-السعودية-من-أعظم-الأصدقاء-ولها-مكانة-خاصة-في-قلوب-الجميع-1061703211.html
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أخبار السعودية اليوم, أخبار باكستان
أخبار السعودية اليوم, أخبار باكستان
وزير الخارجية السعودي لنظيره الباكستاني: الملك سلمان وجه باستثمار مليار دولار لديكم
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أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، أن الملك سلمان بن عبد العزيز وجه باستثمار مليار دولار في باكستان.
ووفقا لجريدة
عكاظ، فقد تلقى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اتصالا هاتفيا من نظيره الباكستاني، بيلاوال بوتو زرداري أمس الخميس.
وخلال الاتصال
أبلغ بن فرحان نظيره الباكستاني أن خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، قد وجه باستثمار مليار دولار في باكستان، تأكيداً على موقف السعودية الداعم لاقتصاد جمهورية باكستان وشعبها.
وتضمن الاتصال بحث العلاقات السعودية الباكستانية
وسبل دعمها وتعزيزها، واستعراض أبرز الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.