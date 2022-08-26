https://sputnikarabic.ae/20220826/وزير-الدفاع-التركي-روسيا-والغرب-يلتزمان-بشروط-معاهدة-مونترو-1066860468.html
وزير الدفاع التركي: روسيا والغرب يلتزمان بشروط معاهدة مونترو
وزير الدفاع التركي: روسيا والغرب يلتزمان بشروط معاهدة مونترو
تواصل تركيا مراقبة تنفيذ مواد اتفاقية مونترو، بما في ذلك تلك التي تنص على تقييد مرور السفن الحربية عبر مضيقي الدردنيل والبوسفور. 26.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-26T09:01+0000
2022-08-26T09:01+0000
2022-08-26T09:01+0000
العالم
أخبار تركيا اليوم
خلوصي أكار
روسيا
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قال وزير الدفاع الوطني التركي خلوصي أكار، اليوم الجمعة، "إن روسيا والغرب يلتزمان بشروط اتفاقية مونترو، ولا يوجد دخول أو خروج للسفن الحربية".ونقلت قناة "هابر" التلفزيونية عن أكار قوله "نحن نعمل على ضمان عدم تحول البحر الأسود إلى منطقة تنافس استراتيجي، نحن نمتثل لتنفيذ اتفاقية مونترو، ولا يوجد دخول أو خروج (للسفن الحربية).وأكد أكار في تصريحاته على إن "روسيا والغرب يحققون ذلك (الالتزام)، بمعنى أن الهدوء تحقق هناك وهو مستمر حتى يومنا هذا".وتم اعتماد اتفاقية مونترو في عام 1936. وهذه الاتفاتقية تحافظ على حرية المرور عبر المضائق للسفن التجارية سواء في زمن السلم أو في زمن الحرب، لكن الأنظمة تختلف بالنسبة للجميع. في الوقت نفسه، حددت الوثيقة بقاء السفن الحربية التابعة لدول غير مطلة على البحر الأسود في البحر الأسود لمدة ثلاثة أسابيع. في حالات الطوارئ، يحق لتركيا حظر أو تقييد مرور الجيش عبر مضيقي البوسفور والدردنيل.
https://sputnikarabic.ae/20220316/لافروف-خلال-لقائه-بنظيره-التركي-نحترم-تطبيق-تركيا-لاتفاقية-مونترو-1059967820.html
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العالم, أخبار تركيا اليوم, خلوصي أكار, روسيا
العالم, أخبار تركيا اليوم, خلوصي أكار, روسيا
وزير الدفاع التركي: روسيا والغرب يلتزمان بشروط معاهدة مونترو
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تواصل تركيا مراقبة تنفيذ مواد اتفاقية مونترو، بما في ذلك تلك التي تنص على تقييد مرور السفن الحربية عبر مضيقي الدردنيل والبوسفور.
قال وزير الدفاع الوطني التركي خلوصي أكار، اليوم الجمعة، "إن روسيا والغرب يلتزمان بشروط اتفاقية مونترو
، ولا يوجد دخول أو خروج للسفن الحربية".
ونقلت قناة "هابر" التلفزيونية
عن أكار قوله "نحن نعمل على ضمان عدم تحول البحر الأسود إلى منطقة تنافس استراتيجي، نحن نمتثل لتنفيذ اتفاقية مونترو، ولا يوجد دخول أو خروج (للسفن الحربية).
وأكد أكار في تصريحاته على إن "روسيا والغرب يحققون ذلك (الالتزام)، بمعنى أن الهدوء تحقق هناك وهو مستمر حتى يومنا هذا".
وتم اعتماد اتفاقية مونترو
في عام 1936. وهذه الاتفاتقية تحافظ على حرية المرور عبر المضائق للسفن التجارية سواء في زمن السلم أو في زمن الحرب، لكن الأنظمة تختلف بالنسبة للجميع. في الوقت نفسه، حددت الوثيقة بقاء السفن الحربية التابعة لدول غير مطلة على البحر الأسود في البحر الأسود
لمدة ثلاثة أسابيع. في حالات الطوارئ، يحق لتركيا حظر أو تقييد مرور الجيش عبر مضيقي البوسفور والدردنيل.