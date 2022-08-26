https://sputnikarabic.ae/20220826/وزير-الطاقة-اللبناني-لبنان-سيلجأ-للجزائر-لاستيراد-الوقود-وما-من-مشكلة-مع-العراق-1066879052.html
وزير الطاقة اللبناني: لبنان سيلجأ للجزائر لاستيراد الوقود وما من مشكلة مع العراق
وزير الطاقة اللبناني: لبنان سيلجأ للجزائر لاستيراد الوقود وما من مشكلة مع العراق
أكد وزير الطاقة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، الدكتور وليد فياض، أن لبنان سيلجأ إلى الجزائر لاستيراد الوقود، كحل يستكمل الاتفاقية مع العراق، لزيادة كمية... 26.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-26T15:58+0000
2022-08-26T15:58+0000
2022-08-26T15:58+0000
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كانت مؤسسة كهرباء لبنان أعلنت توقّف إنتاج الطاقة قسريًا على كافة الأراضي اللبنانية بدءًا من بعد ظهر اليوم (الجمعة) من جراء نفاد مادة "الغاز أويل"، ما سيؤدي إلى توقف العمل في معامل الإنتاج.وردًّا على سؤال عن نفاد مادة الغاز أويل في معمل الزهراني، قال فياض لإذاعة "مونت كارلو" إن كهرباء لبنان أخذت الاحتياطات لتفادي الوقوع في العتمة الشاملة، عبر تشغيل معامل الزوق والجية الحرارية القديمة باستخدام مادة الفيول أويل المخزنة في مستودعاتها، حيث يعمل موظّفو شركة كهرباء لبنان الآن على إعادة تشغيل المعامل الحرارية بهدف تغذية المرافئ الرئيسية بالكهرباء كالمطار والمرفأ.كما أوضح وزير الطاقة والمياه اللبناني أنّ السبب المرجح للتأخير في الحصول على تمديد اتفاقية الفيول العراقي هو الأوضاع السياسية التي عصفت بالدولة العراقية في الآونة الأخيرة وأدت إلى تأخير التآم مجلس الوزراء لحسم هذا القرار بالتمديد.
https://sputnikarabic.ae/20220608/أمريكا-تأمل-من-أوبك-لعب-دور-بناء-في-إمدادات-الطاقة-العالمية-1063307295.html
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أسعار النفط اليوم, لبنان, اقتصاد
أسعار النفط اليوم, لبنان, اقتصاد
وزير الطاقة اللبناني: لبنان سيلجأ للجزائر لاستيراد الوقود وما من مشكلة مع العراق
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أكد وزير الطاقة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، الدكتور وليد فياض، أن لبنان سيلجأ إلى الجزائر لاستيراد الوقود، كحل يستكمل الاتفاقية مع العراق، لزيادة كمية الوقود اللازم لتغذية شبكة كهرباء لبنان.
كانت مؤسسة كهرباء لبنان أعلنت توقّف إنتاج الطاقة قسريًا على كافة الأراضي اللبنانية بدءًا من بعد ظهر اليوم (الجمعة) من جراء نفاد مادة "الغاز أويل"، ما سيؤدي إلى توقف العمل في معامل الإنتاج.
وردًّا على سؤال عن نفاد مادة الغاز أويل في معمل الزهراني، قال فياض لإذاعة "مونت كارلو" إن كهرباء لبنان أخذت الاحتياطات لتفادي الوقوع في العتمة الشاملة، عبر تشغيل معامل الزوق والجية الحرارية القديمة باستخدام مادة الفيول أويل المخزنة في مستودعاتها، حيث يعمل موظّفو شركة كهرباء لبنان الآن على إعادة تشغيل المعامل الحرارية بهدف تغذية المرافئ الرئيسية بالكهرباء كالمطار والمرفأ.
عن الاتفاق الموقع مع العراق قال الدكتور فيّاض إنه ما من مشكلة مع دولة العراق، لا بل تم الاتفاق مع الحكومة العراقية على تمديد الاتفاقية الحالية وسيتم تأمين الشحنات مستقبلًا، حيث يُتوقع وصول الشحنة المقبلة في أوائل أو منتصف سبتمبر/ أيلول.
كما أوضح وزير الطاقة والمياه اللبناني أنّ السبب المرجح للتأخير في الحصول على تمديد اتفاقية الفيول العراقي هو الأوضاع السياسية التي عصفت بالدولة العراقية في الآونة الأخيرة وأدت إلى تأخير التآم مجلس الوزراء لحسم هذا القرار بالتمديد.