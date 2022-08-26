https://sputnikarabic.ae/20220826/ولاية-كاليفورنيا-تعلن-حظر-بيع-السيارات-الجديدة-العاملة-بالوقود-بدءا-من-عام-2035-1066881702.html
ولاية كاليفورنيا تعلن حظر بيع السيارات الجديدة العاملة بالوقود بدءا من عام 2035
ولاية كاليفورنيا تعلن حظر بيع السيارات الجديدة العاملة بالوقود بدءا من عام 2035
أعلنت ولاية كاليفورنيا الأمريكية، اليوم الجمعة، حظر بيع السيارات الجديدة العاملة بالوقود في سائر أنحاء الولاية، بدءا من العام 2035. 26.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-26T16:54+0000
2022-08-26T16:54+0000
2022-08-26T16:54+0000
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وصرحت ليان راندولف، رئيسة مجلس جودة الهواء في كاليفورنيا، بأن "تسريع زيادة أعداد المركبات العديمة الانبعاثات على طرقنا وطرقاتنا السريعة سيقلّل بشكل كبير من الانبعاثات والتلوّث لجميع سكّان كاليفورنيا"، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.وقالت راندولف إن "الجدول الزمني طموح ولكنه قابل للتحقيق، فعندما يكون الطفل المولود هذا العام في سن دخول الجامعة، لن تكون هناك سيارات جديدة متاحة للبيع في كاليفورنيا سوى السيارات العديمة الانبعاثات فقط، وعدد محدود من السيارات الهجينة التي تشحن بالكهرباء".يشار إلى أن القرار الجديد يضع إطارا قانونيا للأهداف البيئية التي حددها المجلس في سبتمبر/ أيلول 2020 حاكم الولاية الديمقراطي غافين نيوسوم، والتي يتوقع أن تشجّع ولايات أخرى على أن تحذو حذوها.ويحظر القرار على مراحل، بيع السيارات الجديدة العاملة على البنزين أو المازوت.
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منوعات
ولاية كاليفورنيا تعلن حظر بيع السيارات الجديدة العاملة بالوقود بدءا من عام 2035
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أعلنت ولاية كاليفورنيا الأمريكية، اليوم الجمعة، حظر بيع السيارات الجديدة العاملة بالوقود في سائر أنحاء الولاية، بدءا من العام 2035.
وصرحت ليان راندولف، رئيسة مجلس جودة الهواء في كاليفورنيا، بأن "تسريع زيادة أعداد المركبات العديمة الانبعاثات على طرقنا وطرقاتنا السريعة سيقلّل بشكل كبير من الانبعاثات والتلوّث لجميع سكّان كاليفورنيا"، بحسب صحيفة
"نيويورك تايمز" الأمريكية.
وقالت راندولف إن "الجدول الزمني طموح ولكنه قابل للتحقيق، فعندما يكون الطفل المولود هذا العام في سن دخول الجامعة، لن تكون هناك سيارات جديدة متاحة للبيع في كاليفورنيا سوى السيارات العديمة الانبعاثات فقط، وعدد محدود من السيارات الهجينة التي تشحن بالكهرباء".
يشار إلى أن القرار الجديد يضع إطارا قانونيا للأهداف البيئية التي حددها المجلس في سبتمبر/ أيلول 2020 حاكم الولاية الديمقراطي غافين نيوسوم، والتي يتوقع أن تشجّع ولايات أخرى على أن تحذو حذوها.
ويحظر القرار على مراحل، بيع السيارات الجديدة العاملة على البنزين أو المازوت.