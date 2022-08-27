https://sputnikarabic.ae/20220827/أكبر-انتصار-في-تاريخه-ليفربول-يدك-بورنموث-بتساعية-نظيفة-1066907645.html

أكبر انتصار في تاريخه... ليفربول يدك بورنموث بتساعية نظيفة

أكبر انتصار في تاريخه... ليفربول يدك بورنموث بتساعية نظيفة

سجل ليفربول تسعة أهداف في مرمى بورنموث، اليوم السبت، مسجلا أكبر انتصاراته في الدوري الإنجليزي الممتاز من حيث عدد الأهداف، وفوزه الأول هذا الموسم. 27.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-27T16:39+0000

2022-08-27T16:39+0000

2022-08-27T16:39+0000

رياضة

ليفربول

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وسجل ليفربول في المباراة التي أقيمت بعد ظهر اليوم على ستاد ملعب "آنفيلد" ضمن منافسات الجولة الرابعة من البريميرليغ، أكبر فوز للريدز على الإطلاق في الدوري الإنجليزي الممتاز وعادل أكبر فوز في تاريخ المسابقة.كان هناك تغيير واحد فقط في الفريق الذي بدأ الهزيمة أمام مان يونايتد على ملعب أولد ترافورد الأسبوع الماضي، حيث حل فابينيو بدلا من جيمس ميلنر في خط الوسط.بدأ ليفربول بالقوة التي افتقدها في أولد ترافورد، حيث تقدم بنتيجة 2-0 في غضون ست دقائق، بهدفين أحرز الأول لويس دياز، بعد مرور 3 دقائق فقط من عمر المباراة، وسجل الثاني هارفي إليوت في الدقيقة الـ 6 من عمر اللقاء، بتسديدة صاروخية سكنت الشباك في أقصى الزاوية اليمنى للمرمى.سجل أرنولد الخدف الثالث للريدز في الدقيقة 28 بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، سكنت أقصى الزاوية اليمنى لـ تريفرز حارس بورنموث.وفي الدقيقة 30، بعد انطلاقة لمحد صلاح من الناحية اليمنى قام بعدها برفع الكرة، سجل فيرمينيو هدف ليفربول الرابع.وانتهى الشوط الأول بخماسية نظيفة لصالح ليفربول، بعدما سجل فيرجيل فان دايك هدفا من عرضية حولها إليه روبيرتسون.وآخر مرة تقدم فيها ليفربول 5-0 في الشوط الأول في مباراة بالدوري، كان موسم 1958/59.والهدف السادس سجله بالخطأ، كريس ميفام لاعب بورنموث في فريقه في الدقيقة الثانية من بداية الشوط الثاني، فيما سجل فرمينيو الهدف السابع لليفربول، وسجل فابيو كارفاليو هدف الريدز الثامن، ليعود لويس دياز مجددا ليسجل التاسع لليفربول.اللافت أن محمد صلاح لاعب منتخب مصر والمحترف في ليفربول الإنجليزي، لم يسجل أي من أهداف الريدز الـ 9 في مرمى بورنموث.وبفوزه بـ 9 أهداف نظيفة، حطم الريدز رقمه القياسي في الانتصارات في مباراة واحدة في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، حيث كان أكبر فوز سابق له 0-7 على كريستال بالاس في عام 2020.

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رياضة, ليفربول