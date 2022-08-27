https://sputnikarabic.ae/20220827/أنباء-عن-انتقال-رونالدو-إلى-نابولي-مقابل-شراء-مانشستر-يونايتد-لأوسيمين-1066892381.html

أنباء عن انتقال رونالدو إلى نابولي مقابل شراء "مانشستر يونايتد" لأوسيمين

أنباء عن انتقال رونالدو إلى نابولي مقابل شراء "مانشستر يونايتد" لأوسيمين

أفادت تقارير خلال الساعات الماضية أن ممثل نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، خورخي ‏مينديز، تواصل مع نادي نابولي الإيطالي بشأن خطوة انتقال محتملة.‏ 27.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-27T09:26+0000

2022-08-27T09:26+0000

2022-08-27T09:26+0000

رياضة

مجتمع

مانشستر يونايتد

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/18/1065503833_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6aeca4e0f080a33f81418bb1b6d274a3.jpg

ويعمل مينديز بجد لإيجاد رونالدو الحل الذي ينشده، وهو اللعب في دوري أبطال أوروبا، لكن أيضا لتقديم حل لناديه الحالي "مانشستر يونايتد"، وهو تقديم بديل له، وفقا شبكة "سكاي نيوز".ومن بين الاقتراحات التي قدمها مينديز لنادي نابولي، هو أن ينتقل رونالدو إلى هناك، مقابل أن يشتري "يونايتد" مهاجمه النيجيري، فيكتور أوسيمين.ومن المتوقع أن نابولي لن يقبل سوى بعرض مكون من 3 أرقام لبيع أوسيمين، ومن الصعب على "مانشستر يونايتد" أن يوفر ذلك المبلغ الذي هو على استعداد للالتزام به من أجل شراء، أنتوني، من نادي "أياكس".وذكرت "سكاي نيوز" أن صفقة انتقال رونالدو إلى نابولي تقترب، وأن النادي الإيطالي كان مهتما باللاعب البرتغالي عندما تم الكشف لأول مرة عن رغبة الأخير في مغادرة أولد ترافورد، في وقت سابق من الصيف.ويرغب كريستيانو رونالدو (37 عاما) في الانتقال إلى الخارج لأسباب شخصية، وقد تتحقق رغبته إذا تمكن "مانشستر يونايتد" من العثور على بديل مناسب له.وأفادت تقارير أن كريستيانو رونالدو أصيب بخيبة أمل من تراجع مستوى "مانشستر يونايتد" منذ عودته إليه العام الماضي، قادما من نادي "يوفنتوس" الإيطالي.وفشل "مانشستر يونايتد" في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا هذا الموسم المقبل، بعد احتلاله المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز.وعلى الرغم من الاستعانة بمدرب جديد للفريق، هو إريك تن هاج من أياكس، فقد ورد أن رونالدو لا يعتقد أن "يونايتد" يمكن أن يتنافس على ألقاب كبرى في المستقبل القريب.وفي نهاية مسيرته الكروية، يفضّل رونالدو الانضمام إلى ناد قادر على إشباع رغبته في التنافس على أفضل الجوائز في اللعبة.ويتبقى عام واحد على انتهاء عقد رونالدو مع "مانشستر يونايتد"، ولعب 19 موسما متتاليا في دوري أبطال أوروبا، وهو الهداف التاريخي للبطولة، كما أنه حائز جائزة "الكرة الذهبية" 5 مرات.

https://sputnikarabic.ae/20220823/هل-قرر-رونالدو-مغادرة-مانشستر-يونايتد-بعد-مباراة-ليفربول-1066770639.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رياضة, مجتمع, مانشستر يونايتد