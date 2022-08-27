عربي
https://sputnikarabic.ae/20220827/أنغولا-تأمل-في-إطلاق-القمر-الصناعي-الروسي-الأنغولي-بنهاية-عام-2022-1066892176.html
أنغولا تأمل في إطلاق القمر الصناعي الروسي الأنغولي بنهاية عام 2022
أنغولا تأمل في إطلاق القمر الصناعي الروسي الأنغولي بنهاية عام 2022
تأمل السلطات الأنغولية في أن يتم إطلاق القمر الصناعي الروسي الأنغولي أنغو سات 2 بحلول نهاية عام 2022، وفقا لما صرح به السفير الأنغولي لدى موسكو أوغوستو دا... 27.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-27T09:11+0000
2022-08-27T09:11+0000
العالم
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/15/1048758395_0:0:3075:1730_1920x0_80_0_0_8d1a20b7bcbfde62a2236753b2fc406a.jpg
وأوضح السفير في حوار مع "سبوتنيك": "من المقرر إطلاق القمر الصناعي هذا العام. أود أن أصدق أنه سيحدث قبل نهاية العام. حتى الآن، لم نسمع تفنيدا لمعلومات حول التوقيت أو أن شيئا ما يمكن أن يتعارض مع الإطلاق. على حد علمي، التزم الجانب الروسي بالمواعيد النهائية".وبحسب الدبلوماسي، فإن المشروع سيحسن نظام الأمن القومي من حيث ضمان مراقبة أوثق للحدود البرية والبحرية، وسيساهم إطلاق القمر الصناعي في تطوير الاتصالات والإنترنت واسع النطاق والطب والزراعة والصناعة. ومناطق أخرى.في عام 2018، وافقت روسيا وأنغولا على بناء أنغو سات 2 ليحل محل القمر الصناعي أنغو سات 1. تم تكليف شركة أر إس سي إنرجيا الروسية بإنشاء القمر الصناعي، ولكن في عام 2020 تم نقل العمل إلى شركة آي إس إس -ريشيتنيف الروسية المصنعة للأقمار الصناعية بناءً على طلب الجانب الأنغولي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/15/1048758395_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_0683384bb7986a7aac411116dcc81c9b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا
العالم, روسيا

أنغولا تأمل في إطلاق القمر الصناعي الروسي الأنغولي بنهاية عام 2022

09:11 GMT 27.08.2022
© AP Photo / John Raouxإطلاق قمر صناعي باستخدام صاروخ أطلس V
إطلاق قمر صناعي باستخدام صاروخ أطلس V - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2022
© AP Photo / John Raoux
تابعنا عبرTelegram
تأمل السلطات الأنغولية في أن يتم إطلاق القمر الصناعي الروسي الأنغولي أنغو سات 2 بحلول نهاية عام 2022، وفقا لما صرح به السفير الأنغولي لدى موسكو أوغوستو دا سيلفا كونها لوكالة سبوتنيك، اليوم السبت.
وأوضح السفير في حوار مع "سبوتنيك": "من المقرر إطلاق القمر الصناعي هذا العام. أود أن أصدق أنه سيحدث قبل نهاية العام. حتى الآن، لم نسمع تفنيدا لمعلومات حول التوقيت أو أن شيئا ما يمكن أن يتعارض مع الإطلاق. على حد علمي، التزم الجانب الروسي بالمواعيد النهائية".
وبحسب الدبلوماسي، فإن المشروع سيحسن نظام الأمن القومي من حيث ضمان مراقبة أوثق للحدود البرية والبحرية، وسيساهم إطلاق القمر الصناعي في تطوير الاتصالات والإنترنت واسع النطاق والطب والزراعة والصناعة. ومناطق أخرى.
في عام 2018، وافقت روسيا وأنغولا على بناء أنغو سات 2 ليحل محل القمر الصناعي أنغو سات 1. تم تكليف شركة أر إس سي إنرجيا الروسية بإنشاء القمر الصناعي، ولكن في عام 2020 تم نقل العمل إلى شركة آي إس إس -ريشيتنيف الروسية المصنعة للأقمار الصناعية بناءً على طلب الجانب الأنغولي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Город Рубежное в ЛНР возвращается к мирной жизни после освобождения - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала