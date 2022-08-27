https://sputnikarabic.ae/20220827/أنغولا-تأمل-في-إطلاق-القمر-الصناعي-الروسي-الأنغولي-بنهاية-عام-2022-1066892176.html
أنغولا تأمل في إطلاق القمر الصناعي الروسي الأنغولي بنهاية عام 2022
أنغولا تأمل في إطلاق القمر الصناعي الروسي الأنغولي بنهاية عام 2022
تأمل السلطات الأنغولية في أن يتم إطلاق القمر الصناعي الروسي الأنغولي أنغو سات 2 بحلول نهاية عام 2022، وفقا لما صرح به السفير الأنغولي لدى موسكو أوغوستو دا... 27.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-27T09:11+0000
2022-08-27T09:11+0000
2022-08-27T09:11+0000
العالم
روسيا
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وأوضح السفير في حوار مع "سبوتنيك": "من المقرر إطلاق القمر الصناعي هذا العام. أود أن أصدق أنه سيحدث قبل نهاية العام. حتى الآن، لم نسمع تفنيدا لمعلومات حول التوقيت أو أن شيئا ما يمكن أن يتعارض مع الإطلاق. على حد علمي، التزم الجانب الروسي بالمواعيد النهائية".وبحسب الدبلوماسي، فإن المشروع سيحسن نظام الأمن القومي من حيث ضمان مراقبة أوثق للحدود البرية والبحرية، وسيساهم إطلاق القمر الصناعي في تطوير الاتصالات والإنترنت واسع النطاق والطب والزراعة والصناعة. ومناطق أخرى.في عام 2018، وافقت روسيا وأنغولا على بناء أنغو سات 2 ليحل محل القمر الصناعي أنغو سات 1. تم تكليف شركة أر إس سي إنرجيا الروسية بإنشاء القمر الصناعي، ولكن في عام 2020 تم نقل العمل إلى شركة آي إس إس -ريشيتنيف الروسية المصنعة للأقمار الصناعية بناءً على طلب الجانب الأنغولي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا
أنغولا تأمل في إطلاق القمر الصناعي الروسي الأنغولي بنهاية عام 2022
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تأمل السلطات الأنغولية في أن يتم إطلاق القمر الصناعي الروسي الأنغولي أنغو سات 2 بحلول نهاية عام 2022، وفقا لما صرح به السفير الأنغولي لدى موسكو أوغوستو دا سيلفا كونها لوكالة سبوتنيك، اليوم السبت.
وأوضح السفير في حوار مع "سبوتنيك
": "من المقرر إطلاق القمر الصناعي هذا العام. أود أن أصدق أنه سيحدث قبل نهاية العام. حتى الآن، لم نسمع تفنيدا لمعلومات حول التوقيت أو أن شيئا ما يمكن أن يتعارض مع الإطلاق. على حد علمي، التزم الجانب الروسي بالمواعيد النهائية".
وبحسب الدبلوماسي، فإن المشروع سيحسن نظام الأمن القومي من حيث ضمان مراقبة أوثق للحدود البرية والبحرية، وسيساهم إطلاق القمر الصناعي في تطوير الاتصالات والإنترنت واسع النطاق والطب والزراعة والصناعة. ومناطق أخرى.
في عام 2018، وافقت روسيا وأنغولا على بناء أنغو سات 2 ليحل محل القمر الصناعي أنغو سات 1. تم تكليف شركة أر إس سي إنرجيا الروسية بإنشاء القمر الصناعي، ولكن في عام 2020 تم نقل العمل إلى شركة آي إس إس -ريشيتنيف الروسية المصنعة للأقمار الصناعية بناءً على طلب الجانب الأنغولي.