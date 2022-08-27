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https://sputnikarabic.ae/20220827/إسرائيل-تعلن-إحباط-تهريب-50-كيلو-حشيش-من-سيناء-فيديو-1066913946.html
إسرائيل تعلن إحباط تهريب 50 كيلو حشيش من سيناء... فيديو
إسرائيل تعلن إحباط تهريب 50 كيلو حشيش من سيناء... فيديو
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، إحباط تهريب 50 كيلوغراما من مخدر الحشيش من شبه جزيرة سيناء المصرية. 27.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-27T20:16+0000
2022-08-27T20:16+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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وقال الجيش في بيان إن قواته تمكنت من إحباط عملية التهريب، وتمكنوا من مصادرة 50 كيلوغراما من المخدرات.من جانبها، نشرت قناة "كان" الرسمية، مساء اليوم، مقطع فيديو يوثق محاولة التهريب.ويظهر المقطع نحو 5 أشخاص، صعد عدد منهم السياج الحدودي بين مصر وإسرائيل عبر سلم وقاموا بإلقاء كيسين من المخدرات، قبل أن يفروا هاربين عقب وصول القوات الإسرائيلية.وقالت القناة إن الكيسين يحويان 50 كغ من الحشيش بقيمة 2 مليون شيكل إسرائيلي (613 ألف دولار).والأسبوع الماضي، صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الجنود صادروا حوالي 100 كيلوغرام من مخدر الحشيش، تبلغ قيمتها حوالي أربعة ملايين شيكل، تم ضبطها في سيارة قرب الحدود المصرية.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل تعلن إحباط تهريب 50 كيلو حشيش من سيناء... فيديو

20:16 GMT 27.08.2022
© AFP 2022 / Jack Guezالجدار على الحدود الإسرائيلية المصرية بالقرب من منتجع البحر الأحمر إيلات
الجدار على الحدود الإسرائيلية المصرية بالقرب من منتجع البحر الأحمر إيلات - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2022
© AFP 2022 / Jack Guez
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، إحباط تهريب 50 كيلوغراما من مخدر الحشيش من شبه جزيرة سيناء المصرية.
وقال الجيش في بيان إن قواته تمكنت من إحباط عملية التهريب، وتمكنوا من مصادرة 50 كيلوغراما من المخدرات.
من جانبها، نشرت قناة "كان" الرسمية، مساء اليوم، مقطع فيديو يوثق محاولة التهريب.
ويظهر المقطع نحو 5 أشخاص، صعد عدد منهم السياج الحدودي بين مصر وإسرائيل عبر سلم وقاموا بإلقاء كيسين من المخدرات، قبل أن يفروا هاربين عقب وصول القوات الإسرائيلية.
وقالت القناة إن الكيسين يحويان 50 كغ من الحشيش بقيمة 2 مليون شيكل إسرائيلي (613 ألف دولار).
والأسبوع الماضي، صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الجنود صادروا حوالي 100 كيلوغرام من مخدر الحشيش، تبلغ قيمتها حوالي أربعة ملايين شيكل، تم ضبطها في سيارة قرب الحدود المصرية.
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