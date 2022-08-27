إسرائيل تعلن إحباط تهريب 50 كيلو حشيش من سيناء... فيديو
© AFP 2022 / Jack Guezالجدار على الحدود الإسرائيلية المصرية بالقرب من منتجع البحر الأحمر إيلات
© AFP 2022 / Jack Guez
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، إحباط تهريب 50 كيلوغراما من مخدر الحشيش من شبه جزيرة سيناء المصرية.
وقال الجيش في بيان إن قواته تمكنت من إحباط عملية التهريب، وتمكنوا من مصادرة 50 كيلوغراما من المخدرات.
לוחמי צה"ל סיכלו ניסיון הברחת סמים בשווי של כ-2 מיליון ש"ח:— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) August 27, 2022
לוחמי צה"ל זיהו מוקדם יותר הבוקר מספר חשודים שניסו להבריח סמים משטח מצרים לשטח ישראל במרחב החטיבה המרחבית פארן.
הלוחמים פעלו לסיכול ההברחה, ותפסו שני שקים שבהם נמצאו כ-50 ק״ג סמים בשווי מוערך של כ-2 מיליון ש״ח>> pic.twitter.com/okVoI4ABgM
من جانبها، نشرت قناة "كان" الرسمية، مساء اليوم، مقطع فيديو يوثق محاولة التهريب.
ويظهر المقطع نحو 5 أشخاص، صعد عدد منهم السياج الحدودي بين مصر وإسرائيل عبر سلم وقاموا بإلقاء كيسين من المخدرات، قبل أن يفروا هاربين عقب وصول القوات الإسرائيلية.
وقالت القناة إن الكيسين يحويان 50 كغ من الحشيش بقيمة 2 مليون شيكل إسرائيلي (613 ألف دولار).
50 ק"ג בשווי 2 מיליון שקלים: המבריחים מסיני כבר היו על הגדר - אבל בצד הישראלי לא הספיקו לאסוף את השלל. כך סוכלה הברחת סמים נוספת בגבול מצרים | תיעוד בלעדי@ItayBlumental #חדשותהשבת pic.twitter.com/XylVtL29YL— כאן חדשות (@kann_news) August 27, 2022
والأسبوع الماضي، صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الجنود صادروا حوالي 100 كيلوغرام من مخدر الحشيش، تبلغ قيمتها حوالي أربعة ملايين شيكل، تم ضبطها في سيارة قرب الحدود المصرية.