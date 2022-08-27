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https://sputnikarabic.ae/20220827/إعلام-تحويل-مسار-رحلة-قادمة-من-نيويورك-بعد-رصد-مسيّرة-مجهولة-في-مطار-بن-غوريون-1066894985.html
إعلام: تحويل مسار رحلة قادمة من نيويورك بعد رصد مسيّرة مجهولة في مطار بن غوريون
إعلام: تحويل مسار رحلة قادمة من نيويورك بعد رصد مسيّرة مجهولة في مطار بن غوريون
رصدت السلطات الإسرائيلية طائرة مسيرة مجهولة اخترقت مسار هبوط رحلة قادمة من نيويورك في مطار بن غوريون بمدينة تل أبيب، ما اضطرها لتغيير مسار الرحلة. 27.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-27T10:40+0000
2022-08-27T10:40+0000
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إسرائيل
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القدس - سبوتنيك. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، بينها القناة 12، أن حدثًا غير معتاد وقع في مطار بن غوريون شرقي تل أبيب، حيث "تم تغيير مسار رحلة قادمة من نيويورك، بسبب دخول طائرة مسيّرة صغيرة ’حوامة‘ مجهولة إلى مسار الهبوط".وما زالت الشرطة الإسرائيلية تحقق في الحادث وتبحث عن مشغل الطائرة المسيرة، بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية.
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العالم, إسرائيل
العالم, إسرائيل

إعلام: تحويل مسار رحلة قادمة من نيويورك بعد رصد مسيّرة مجهولة في مطار بن غوريون

10:40 GMT 27.08.2022
© AP Photo / Ariel Schalitمطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، إسرائيل 21 أبريل/ نيسان 2013
مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، إسرائيل 21 أبريل/ نيسان 2013 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2022
© AP Photo / Ariel Schalit
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رصدت السلطات الإسرائيلية طائرة مسيرة مجهولة اخترقت مسار هبوط رحلة قادمة من نيويورك في مطار بن غوريون بمدينة تل أبيب، ما اضطرها لتغيير مسار الرحلة.
القدس - سبوتنيك. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، بينها القناة 12، أن حدثًا غير معتاد وقع في مطار بن غوريون شرقي تل أبيب، حيث "تم تغيير مسار رحلة قادمة من نيويورك، بسبب دخول طائرة مسيّرة صغيرة ’حوامة‘ مجهولة إلى مسار الهبوط".
وما زالت الشرطة الإسرائيلية تحقق في الحادث وتبحث عن مشغل الطائرة المسيرة، بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية.
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