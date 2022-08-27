https://sputnikarabic.ae/20220827/ابنة-نجيب-محفوظ-تطرح-يومياته-لأول-مرة-دفاعا-عنه-مكتوبة-بخط-يده-1066907482.html
ابنة نجيب محفوظ تطرح يومياته لأول مرة دفاعا عنه... مكتوبة بخط يده
ابنة نجيب محفوظ تطرح يومياته لأول مرة دفاعا عنه... مكتوبة بخط يده
أعلنت ابنة الأديب المصري العالمي، نجيب محفوظ، البدء في إعداد أول مؤلفاتها، والذي سيشمل يوميات والدها الراحل. 27.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-27T16:35+0000
2022-08-27T16:35+0000
2022-08-27T16:35+0000
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وقالت أم كلثوم نجيب محفوظ في تصريحات لفضائية "إكسترا نيوز" المصرية إنها عثرت على يوميات والدها بالصدفة، أثناء توضيبها لمكتبته الخاصة.وأشارت ابنة الأديب الحاصل على جائزة "نوبل" إلى أن يوميات والدها مكتوبة بخط يده، والتي شرع في تدوينها منذ ثلاثينيات القرن الماضي وحتى عام 1994، بعد محاولة اغتياله على يد جماعات دينية متطرفة.وأكدت أم كلثوم نجيب محفوظ في تصريحاتها أنها اتخذت قرار طرح يوميات والدها للدفاع عنه، وذلك بعد أن لاحظت تداول "كلام قبيح" بشأنه، على حد تعبيرها.وأضافت أن والدها يحاول من خلال يومياته الدفاع عن نفسه، والرد على بعض الاتهامات، و"كأنه يرفع الظلم عن نفسه"، بحسب قولها.وتحل في 30 أغسطس/ آب 2022 الذكرى الـ16 لوفاة نجيب محفوظ، صاحب العديد من روائع الأدب العربي، مثل "الثلاثية"، و"ولاد حارتنا"، و"الشيطان يعظ"، و"قلب الليل"، و"اللص والكلاب"، و"القاهرة 30".
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مجتمع, ثقافة, مصر, أخبار مصر الآن
مجتمع, ثقافة, مصر, أخبار مصر الآن
ابنة نجيب محفوظ تطرح يومياته لأول مرة دفاعا عنه... مكتوبة بخط يده
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أعلنت ابنة الأديب المصري العالمي، نجيب محفوظ، البدء في إعداد أول مؤلفاتها، والذي سيشمل يوميات والدها الراحل.
وقالت أم كلثوم نجيب محفوظ في تصريحات لفضائية "إكسترا نيوز" المصرية إنها عثرت على يوميات والدها بالصدفة، أثناء توضيبها لمكتبته الخاصة.
وأشارت ابنة الأديب الحاصل على جائزة "نوبل" إلى أن يوميات والدها مكتوبة بخط يده، والتي شرع في تدوينها منذ ثلاثينيات القرن الماضي وحتى عام 1994، بعد محاولة اغتياله على يد جماعات دينية متطرفة.
وأكدت أم كلثوم نجيب محفوظ في تصريحاتها أنها اتخذت قرار طرح يوميات والدها للدفاع عنه، وذلك بعد أن لاحظت تداول "كلام قبيح" بشأنه، على حد تعبيرها.
وأضافت أن والدها يحاول من خلال يومياته الدفاع عن نفسه، والرد على بعض الاتهامات، و"كأنه يرفع الظلم عن نفسه"، بحسب قولها.
وتحل في 30 أغسطس/ آب 2022 الذكرى الـ16 لوفاة نجيب محفوظ، صاحب العديد من روائع الأدب العربي، مثل "الثلاثية"، و"ولاد حارتنا"، و"الشيطان يعظ"، و"قلب الليل"، و"اللص والكلاب"، و"القاهرة 30".