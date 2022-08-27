عربي
https://sputnikarabic.ae/20220827/الأسد-يصدر-قرارا-جديدا-بشأن-الخدمة-العسكرية-في-الجيش-السوري-1066893091.html
الأسد يصدر قرارا جديدا بشأن الخدمة العسكرية في الجيش السوري
الأسد يصدر قرارا جديدا بشأن الخدمة العسكرية في الجيش السوري
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم السبت، أمرا إداريا بشأن الخدمة العسكرية في القوات المسلحة السورية. 27.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-27T09:52+0000
2022-08-27T09:52+0000
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104323/83/1043238319_0:55:1000:618_1920x0_80_0_0_d43ea0cdc8a8c50bfe822f96d72a708b.jpg
وذكرت وكالة الأنباء السورية، أن الأمر الرئاسي يقضي بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط والطلاب الضباط الاحتياطيين وتسريح الضباط والطلاب الضباط المجندين الملتحقين بالخدمة الإلزامية وإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين، وذلك وفقا لما يلي:1ـ ينهى الاحتفاظ والاستدعاء للضباط والطلاب الضباط الاحتياطيين اعتباراً من تاريخ 2022/10/1 أـ الضباط المجندون المحتفظ بهم. ب ـ الطلاب الضباط المجندون المحتفظ بهم من كافة الاختصاصات. ج ـ الضباط والطلاب الضباط الاحتياطيون (المدعوون الملتحقون) لكل من بلغت خدمته الاحتياطية الفعلية سنة فأكثر حتى تاريخ 2022/8/31م ضمنا.2ـ يسرح الضباط والطلاب الضباط المجندون الملتحقون بالخدمة الإلزامية اعتبارا من تاريخ انتهاء خدمتهم الإلزامية وفق القوانين والأنظمة.3ـ ينهى الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتباراً من تاريخ 2022/10/1م، وفقاً لما يلي:أـ صف الضباط والأفراد الاحتياطيون (المحتفظ بهم، والمدعوون الملتحقون) لكل من بلغت خدمته الاحتياطية الفعلية ست سنوات ونصف فأكثر حتى تاريخ 2022/8/31م ضمنا.ب- صف الضباط والأفراد الاحتياطيون (المحتفظ بهم، والمدعوون الملتحقون) من مواليد عام 1983م لكل من بلغت خدمته الاحتياطية الفعلية سنتين فأكثر حتى تاريخ 2022/8/31م، والتسريح لاحقاً لمن يتم السنتين خدمة احتياطية فعلية لهذه المواليد.
https://sputnikarabic.ae/20201008/الأسد-الجيش-السوري-يعتمد-كليا-على-السلاح-الروسي-1046766269.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104323/83/1043238319_52:0:949:673_1920x0_80_0_0_8247747072db4c6e70cf8e564f9f8296.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

الأسد يصدر قرارا جديدا بشأن الخدمة العسكرية في الجيش السوري

09:52 GMT 27.08.2022
© Photo / Syrian Presidency Facebook pageزيارة الرئيس بشار الأسد إلى ريف إدلب الجنوبي المحرر، سوريا
زيارة الرئيس بشار الأسد إلى ريف إدلب الجنوبي المحرر، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2022
© Photo / Syrian Presidency Facebook page
تابعنا عبرTelegram
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم السبت، أمرا إداريا بشأن الخدمة العسكرية في القوات المسلحة السورية.
وذكرت وكالة الأنباء السورية، أن الأمر الرئاسي يقضي بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط والطلاب الضباط الاحتياطيين وتسريح الضباط والطلاب الضباط المجندين الملتحقين بالخدمة الإلزامية وإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين، وذلك وفقا لما يلي:
1ـ ينهى الاحتفاظ والاستدعاء للضباط والطلاب الضباط الاحتياطيين اعتباراً من تاريخ 2022/10/1
أـ الضباط المجندون المحتفظ بهم.
ب ـ الطلاب الضباط المجندون المحتفظ بهم من كافة الاختصاصات.
ج ـ الضباط والطلاب الضباط الاحتياطيون (المدعوون الملتحقون) لكل من بلغت خدمته الاحتياطية الفعلية سنة فأكثر حتى تاريخ 2022/8/31م ضمنا.
2ـ يسرح الضباط والطلاب الضباط المجندون الملتحقون بالخدمة الإلزامية اعتبارا من تاريخ انتهاء خدمتهم الإلزامية وفق القوانين والأنظمة.
إس-300 (فافوريت) - أنظمة الصواريخ الروسية المضادة للطائرات بعيدة المدى - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2020
الأسد: الجيش السوري يعتمد كليا على السلاح الروسي
8 أكتوبر 2020, 07:10 GMT
3ـ ينهى الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتباراً من تاريخ 2022/10/1م، وفقاً لما يلي:
أـ صف الضباط والأفراد الاحتياطيون (المحتفظ بهم، والمدعوون الملتحقون) لكل من بلغت خدمته الاحتياطية الفعلية ست سنوات ونصف فأكثر حتى تاريخ 2022/8/31م ضمنا.
ب- صف الضباط والأفراد الاحتياطيون (المحتفظ بهم، والمدعوون الملتحقون) من مواليد عام 1983م لكل من بلغت خدمته الاحتياطية الفعلية سنتين فأكثر حتى تاريخ 2022/8/31م، والتسريح لاحقاً لمن يتم السنتين خدمة احتياطية فعلية لهذه المواليد.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Город Рубежное в ЛНР возвращается к мирной жизни после освобождения - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала