https://sputnikarabic.ae/20220827/الأسد-يصدر-قرارا-جديدا-بشأن-الخدمة-العسكرية-في-الجيش-السوري-1066893091.html
الأسد يصدر قرارا جديدا بشأن الخدمة العسكرية في الجيش السوري
الأسد يصدر قرارا جديدا بشأن الخدمة العسكرية في الجيش السوري
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم السبت، أمرا إداريا بشأن الخدمة العسكرية في القوات المسلحة السورية. 27.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-27T09:52+0000
2022-08-27T09:52+0000
2022-08-27T09:52+0000
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وذكرت وكالة الأنباء السورية، أن الأمر الرئاسي يقضي بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط والطلاب الضباط الاحتياطيين وتسريح الضباط والطلاب الضباط المجندين الملتحقين بالخدمة الإلزامية وإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين، وذلك وفقا لما يلي:1ـ ينهى الاحتفاظ والاستدعاء للضباط والطلاب الضباط الاحتياطيين اعتباراً من تاريخ 2022/10/1 أـ الضباط المجندون المحتفظ بهم. ب ـ الطلاب الضباط المجندون المحتفظ بهم من كافة الاختصاصات. ج ـ الضباط والطلاب الضباط الاحتياطيون (المدعوون الملتحقون) لكل من بلغت خدمته الاحتياطية الفعلية سنة فأكثر حتى تاريخ 2022/8/31م ضمنا.2ـ يسرح الضباط والطلاب الضباط المجندون الملتحقون بالخدمة الإلزامية اعتبارا من تاريخ انتهاء خدمتهم الإلزامية وفق القوانين والأنظمة.3ـ ينهى الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتباراً من تاريخ 2022/10/1م، وفقاً لما يلي:أـ صف الضباط والأفراد الاحتياطيون (المحتفظ بهم، والمدعوون الملتحقون) لكل من بلغت خدمته الاحتياطية الفعلية ست سنوات ونصف فأكثر حتى تاريخ 2022/8/31م ضمنا.ب- صف الضباط والأفراد الاحتياطيون (المحتفظ بهم، والمدعوون الملتحقون) من مواليد عام 1983م لكل من بلغت خدمته الاحتياطية الفعلية سنتين فأكثر حتى تاريخ 2022/8/31م، والتسريح لاحقاً لمن يتم السنتين خدمة احتياطية فعلية لهذه المواليد.
https://sputnikarabic.ae/20201008/الأسد-الجيش-السوري-يعتمد-كليا-على-السلاح-الروسي-1046766269.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
الأسد يصدر قرارا جديدا بشأن الخدمة العسكرية في الجيش السوري
تابعنا عبر
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم السبت، أمرا إداريا بشأن الخدمة العسكرية في القوات المسلحة السورية.
وذكرت
وكالة الأنباء السورية، أن الأمر الرئاسي يقضي بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط والطلاب الضباط الاحتياطيين وتسريح الضباط والطلاب الضباط المجندين الملتحقين بالخدمة الإلزامية وإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين، وذلك وفقا لما يلي:
1ـ ينهى الاحتفاظ والاستدعاء للضباط والطلاب الضباط الاحتياطيين اعتباراً من تاريخ 2022/10/1
أـ الضباط المجندون المحتفظ بهم.
ب ـ الطلاب الضباط المجندون المحتفظ بهم من كافة الاختصاصات.
ج ـ الضباط والطلاب الضباط الاحتياطيون (المدعوون الملتحقون) لكل من بلغت خدمته الاحتياطية الفعلية سنة فأكثر حتى تاريخ 2022/8/31م ضمنا.
2ـ يسرح الضباط والطلاب الضباط المجندون الملتحقون بالخدمة الإلزامية اعتبارا من تاريخ انتهاء خدمتهم الإلزامية وفق القوانين والأنظمة.
3ـ ينهى الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتباراً من تاريخ 2022/10/1م، وفقاً لما يلي:
أـ صف الضباط والأفراد الاحتياطيون (المحتفظ بهم، والمدعوون الملتحقون) لكل من بلغت خدمته الاحتياطية الفعلية ست سنوات ونصف فأكثر حتى تاريخ 2022/8/31م ضمنا.
ب- صف الضباط والأفراد الاحتياطيون (المحتفظ بهم، والمدعوون الملتحقون) من مواليد عام 1983م لكل من بلغت خدمته الاحتياطية الفعلية سنتين فأكثر حتى تاريخ 2022/8/31م، والتسريح لاحقاً لمن يتم السنتين خدمة احتياطية فعلية لهذه المواليد.