https://sputnikarabic.ae/20220827/الأمم-المتحدة-تعلن-قصف-روضة-أطفال-في-تيغراي-1066889417.html
الأمم المتحدة تعلن قصف روضة أطفال في تيغراي
الأمم المتحدة تعلن قصف روضة أطفال في تيغراي
أعلنت وسائل إعلام إثيوبية، أمس الجمعة، أن غارة جوية شنتها القوات الإثيوبية استهدفت روضة أطفال في منطقة تيغراي المحاصرة بالبلاد. 27.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-27T06:47+0000
2022-08-27T06:47+0000
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العمليات العسكرية في تيغراي
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ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" أن الغارة الجوية تسببت في سقوط قتلى وجرحى، فيما وصفت وسائل إعلام محلية هذه الغارة بأحدث تصعيد للنزاع الذي تسبب في أزمة إنسانية لملايين الأشخاص.وأدانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" الغارة الجوية مشيرة إلى أنها أصابت حضانة أطفال وقتلت وجرحت العديد من الصغار، وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة يونيسف، كاثرين راسل في تغريدة أن "يونيسف تدين بشدة الغارة الجوية التي تعرضت لها ميكيلي، عاصمة إقليم تيغراي في إثيوبيا".من جانبه، نقل تلفزيون تيغراي عن شهود عيان قولهم إن الهجوم الذي وقع بعد ظهر الجمعة استهدف روضة أطفال تسمى "ريد كيدز بارادايس" في ميكيلي عاصمة تيغراي، وبث التلفزيون صورا قاسية لأشلاء وجثث أطفال وبالغين في أعقاب الهجوم.وقالت إذاعة "ديميتسي وايان" إن منازل بالقرب من روضة الأطفال تضررت أيضا في الغارة، فيما وصف المسؤولون التيغرايان الغارة الجوية بأنها "هجوم قاسٍ وسادي"، واستنكروا في بيان في بيان "هذا النظام الشرير" على حد وصفهم.ولم يذكر هذا البيان عدد القتلى في الغارة الجوية، لكن مدير مستشفى آيدر ميكيلي ، كيبيروم غيبريسيلاسي، قال على تويتر إن طفلين من بين أربعة أشخاص على الأقل قتلوا، مشيرا إلى أن العدد الإجمالي للضحايا في المستشفى حتى الآن هو 13.من جانبها، طالبت خدمة الاتصالات الحكومية الإثيوبية المواطنين في تيغراي بالابتعاد عن المعدات العسكرية ومنشآت التدريب التي تستخدمها قوات تيغراي.تأتي الضربة التي استهدفت روضة أطفال وسط استئناف القتال بين القوات الفيدرالية الإثيوبية ومقاتلي تيغراي، حيث يتبادل الجانبان الاتهامات باستئناف الحرب منذ الأربعاء الماضي بعد هدنة بدأت في يونيو/ حزيران 2021.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, العمليات العسكرية في تيغراي
أخبار العالم الآن, العمليات العسكرية في تيغراي
الأمم المتحدة تعلن قصف روضة أطفال في تيغراي
06:47 GMT 27.08.2022 (تم التحديث: 07:09 GMT 27.08.2022) تابعنا عبر
أعلنت وسائل إعلام إثيوبية، أمس الجمعة، أن غارة جوية شنتها القوات الإثيوبية استهدفت روضة أطفال في منطقة تيغراي المحاصرة بالبلاد.
ونقلت صحيفة
"واشنطن بوست" أن الغارة الجوية تسببت في سقوط قتلى وجرحى، فيما وصفت وسائل إعلام محلية هذه الغارة بأحدث تصعيد للنزاع الذي تسبب في أزمة إنسانية لملايين الأشخاص.
وأدانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" الغارة الجوية مشيرة إلى أنها أصابت حضانة أطفال وقتلت وجرحت العديد من الصغار، وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة يونيسف، كاثرين راسل في تغريدة أن "يونيسف تدين بشدة الغارة الجوية التي تعرضت لها ميكيلي، عاصمة إقليم تيغراي في إثيوبيا".
من جانبه، نقل تلفزيون تيغراي عن شهود عيان قولهم إن الهجوم الذي وقع بعد ظهر الجمعة استهدف روضة أطفال تسمى "ريد كيدز بارادايس" في ميكيلي عاصمة تيغراي، وبث التلفزيون صورا قاسية لأشلاء وجثث أطفال
وبالغين في أعقاب الهجوم.
وقالت إذاعة "ديميتسي وايان" إن منازل بالقرب من روضة الأطفال تضررت أيضا في الغارة، فيما وصف المسؤولون التيغرايان الغارة الجوية بأنها "هجوم قاسٍ وسادي"، واستنكروا في بيان في بيان "هذا النظام الشرير" على حد وصفهم.
ولم يذكر هذا البيان عدد القتلى في الغارة الجوية، لكن مدير مستشفى آيدر ميكيلي ، كيبيروم غيبريسيلاسي، قال على تويتر إن طفلين من بين أربعة أشخاص على الأقل قتلوا، مشيرا إلى أن العدد الإجمالي للضحايا في المستشفى حتى الآن هو 13.
من جانبها، طالبت خدمة الاتصالات الحكومية الإثيوبية المواطنين في تيغراي بالابتعاد عن المعدات العسكرية ومنشآت التدريب التي تستخدمها قوات تيغراي.
تأتي الضربة التي استهدفت روضة أطفال وسط استئناف القتال بين القوات الفيدرالية الإثيوبية ومقاتلي تيغراي، حيث يتبادل الجانبان الاتهامات باستئناف الحرب منذ الأربعاء الماضي بعد هدنة بدأت في يونيو/ حزيران 2021.