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https://sputnikarabic.ae/20220827/الاتحاد-الصيني-للكرة-الطائرة-يعتذر-بعد-شكوى-الفريق-النسائي-من-القناع-الطبي-1066898674.html
الاتحاد الصيني للكرة الطائرة يعتذر بعد شكوى الفريق النسائي من "القناع الطبي"
الاتحاد الصيني للكرة الطائرة يعتذر بعد شكوى الفريق النسائي من "القناع الطبي"
قدم الاتحاد الصيني للكرة الطائرة اعتذارا، بعد شكوى فريق السيدات من ارتدائهن أقنعة الوجه الطبية ‏للوقاية من (كوفيد-19)، أثناء مباراتهن أمام منتخب إيران، في كأس... 27.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-27T12:24+0000
2022-08-27T12:24+0000
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واعتذر الاتحاد، أمس الجمعة، عن إخفاقه في تذكير اللاعبات بإزالة أقنعة الوجه في الوقت المناسب، بعد أن أثار الفريق النسائي نقاشا واسعا عبر الإنترنت لارتدائهن أقنعة الوجه من نوع "N95" خلال فوزهن عى إيران، يوم الخميس، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.وتابع أنه "فشل في تذكير اللاعبات بإزالة أقنعة الوجه في الوقت المناسب بسبب نقص الخبرة، ولكن في النصف الثاني من المجموعة الأولى، أدرك أن قناع الوجه يضر بصحة اللاعبين في المسابقة، وطلبوا منهن خلع أقنعتهن".وأضاف الاتحاد أنه "سيتعلم من الواقعة، وسيقوم بترتيب بشكل مناسب مسابقات وتدريبات وسط الوباء المستمر، تحت فرضية حماية صحة الرياضيين".وفي شرح أسبابه وراء جعل اللاعبات يرتدين أقنعة الوجه الطبية أثناء اللعب، قال الاتحاد الصيني لكرة القدم: "قبل المنافسة، علم الفريق أن بعض الرياضيين في الفرق الأخرى أنهم مصابين أصيبوا بفيروس "كورونا" المستجد، كما ظهرت أعراض على بعض لاعبينا؛ فطلبنا من جميع الرياضيين ارتداء أقنعة عند دخول أماكن المنافسة من أجل حماية اللاعبين من التعرض للعدوى".وخسر المنتخب الصيني للسيدات المجموعة الافتتاحية بنتيجة 24-26 أمام إيران، لكنه نجح في تحقيق التعادل 1-1 في المجموعة الثانية 25-19، وواصلن الفوز بالمجموعتين التاليتين 25-10، و25-13.
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الصين, رياضة, فيروس كورونا, مجتمع
الصين, رياضة, فيروس كورونا, مجتمع

الاتحاد الصيني للكرة الطائرة يعتذر بعد شكوى الفريق النسائي من "القناع الطبي"

12:24 GMT 27.08.2022
© AFP 2022 / TED ALJIBEاللاعبة الصينية، وانغ ييفان، تسدد الكرة خلال المباراة التمهيدية لكأس الاتحاد الآسيوي للكرة الطائرة للسيدات بين الصين وإيران في باسيج، إحدى ضواحي مانيلا، 25 أغسطس/ آب 2022
اللاعبة الصينية، وانغ ييفان، تسدد الكرة خلال المباراة التمهيدية لكأس الاتحاد الآسيوي للكرة الطائرة للسيدات بين الصين وإيران في باسيج، إحدى ضواحي مانيلا، 25 أغسطس/ آب 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2022
اللاعبة الصينية، وانغ ييفان، تسدد الكرة خلال المباراة التمهيدية لكأس الاتحاد الآسيوي للكرة الطائرة للسيدات بين الصين وإيران في باسيج، إحدى ضواحي مانيلا، 25 أغسطس/ آب 2022
© AFP 2022 / TED ALJIBE
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قدم الاتحاد الصيني للكرة الطائرة اعتذارا، بعد شكوى فريق السيدات من ارتدائهن أقنعة الوجه الطبية ‏للوقاية من (كوفيد-19)، أثناء مباراتهن أمام منتخب إيران، في كأس الاتحاد الآسيوي للكرة الطائرة ‏‏2022.‏
واعتذر الاتحاد، أمس الجمعة، عن إخفاقه في تذكير اللاعبات بإزالة أقنعة الوجه في الوقت المناسب، بعد أن أثار الفريق النسائي نقاشا واسعا عبر الإنترنت لارتدائهن أقنعة الوجه من نوع "N95" خلال فوزهن عى إيران، يوم الخميس، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.
وتابع أنه "فشل في تذكير اللاعبات بإزالة أقنعة الوجه في الوقت المناسب بسبب نقص الخبرة، ولكن في النصف الثاني من المجموعة الأولى، أدرك أن قناع الوجه يضر بصحة اللاعبين في المسابقة، وطلبوا منهن خلع أقنعتهن".
وأضاف الاتحاد أنه "سيتعلم من الواقعة، وسيقوم بترتيب بشكل مناسب مسابقات وتدريبات وسط الوباء المستمر، تحت فرضية حماية صحة الرياضيين".
وفي شرح أسبابه وراء جعل اللاعبات يرتدين أقنعة الوجه الطبية أثناء اللعب، قال الاتحاد الصيني لكرة القدم: "قبل المنافسة، علم الفريق أن بعض الرياضيين في الفرق الأخرى أنهم مصابين أصيبوا بفيروس "كورونا" المستجد، كما ظهرت أعراض على بعض لاعبينا؛ فطلبنا من جميع الرياضيين ارتداء أقنعة عند دخول أماكن المنافسة من أجل حماية اللاعبين من التعرض للعدوى".
وخسر المنتخب الصيني للسيدات المجموعة الافتتاحية بنتيجة 24-26 أمام إيران، لكنه نجح في تحقيق التعادل 1-1 في المجموعة الثانية 25-19، وواصلن الفوز بالمجموعتين التاليتين 25-10، و25-13.
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