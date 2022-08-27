الاتحاد الصيني للكرة الطائرة يعتذر بعد شكوى الفريق النسائي من "القناع الطبي"
© AFP 2022 / TED ALJIBEاللاعبة الصينية، وانغ ييفان، تسدد الكرة خلال المباراة التمهيدية لكأس الاتحاد الآسيوي للكرة الطائرة للسيدات بين الصين وإيران في باسيج، إحدى ضواحي مانيلا، 25 أغسطس/ آب 2022
اللاعبة الصينية، وانغ ييفان، تسدد الكرة خلال المباراة التمهيدية لكأس الاتحاد الآسيوي للكرة الطائرة للسيدات بين الصين وإيران في باسيج، إحدى ضواحي مانيلا، 25 أغسطس/ آب 2022
© AFP 2022 / TED ALJIBE
قدم الاتحاد الصيني للكرة الطائرة اعتذارا، بعد شكوى فريق السيدات من ارتدائهن أقنعة الوجه الطبية للوقاية من (كوفيد-19)، أثناء مباراتهن أمام منتخب إيران، في كأس الاتحاد الآسيوي للكرة الطائرة 2022.
واعتذر الاتحاد، أمس الجمعة، عن إخفاقه في تذكير اللاعبات بإزالة أقنعة الوجه في الوقت المناسب، بعد أن أثار الفريق النسائي نقاشا واسعا عبر الإنترنت لارتدائهن أقنعة الوجه من نوع "N95" خلال فوزهن عى إيران، يوم الخميس، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.
وتابع أنه "فشل في تذكير اللاعبات بإزالة أقنعة الوجه في الوقت المناسب بسبب نقص الخبرة، ولكن في النصف الثاني من المجموعة الأولى، أدرك أن قناع الوجه يضر بصحة اللاعبين في المسابقة، وطلبوا منهن خلع أقنعتهن".
وأضاف الاتحاد أنه "سيتعلم من الواقعة، وسيقوم بترتيب بشكل مناسب مسابقات وتدريبات وسط الوباء المستمر، تحت فرضية حماية صحة الرياضيين".
JUST IN: A volleyball match at the Asian Cup in the Philippines saw #China's national women's team go up against Iran while wearing N95 masks has caused a stir on Chinese social media. #AsiaCup pic.twitter.com/Za9vUvk6nE— BNN Newsroom (@BNNBreaking) August 26, 2022
وفي شرح أسبابه وراء جعل اللاعبات يرتدين أقنعة الوجه الطبية أثناء اللعب، قال الاتحاد الصيني لكرة القدم: "قبل المنافسة، علم الفريق أن بعض الرياضيين في الفرق الأخرى أنهم مصابين أصيبوا بفيروس "كورونا" المستجد، كما ظهرت أعراض على بعض لاعبينا؛ فطلبنا من جميع الرياضيين ارتداء أقنعة عند دخول أماكن المنافسة من أجل حماية اللاعبين من التعرض للعدوى".
وخسر المنتخب الصيني للسيدات المجموعة الافتتاحية بنتيجة 24-26 أمام إيران، لكنه نجح في تحقيق التعادل 1-1 في المجموعة الثانية 25-19، وواصلن الفوز بالمجموعتين التاليتين 25-10، و25-13.