https://sputnikarabic.ae/20220827/التقط-صورا-في-مكان-ممنوع-ألمانيا-تعلن-اعتقال-أحدا-مواطنيها-في-إيران-1066904828.html

"التقط صورا في مكان ممنوع"... ألمانيا تعلن اعتقال أحدا مواطنيها في إيران

"التقط صورا في مكان ممنوع"... ألمانيا تعلن اعتقال أحدا مواطنيها في إيران

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم السبت، اعتقال سائح ألماني في إيران، قالت وسائل إعلام إنه "التقط صورا في موقع محظور". 27.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-27T15:24+0000

2022-08-27T15:24+0000

2022-08-27T15:24+0000

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ولم تقدم الوزارة تفاصيل إضافية حول اعتقاله، بخلاف حقيقة أنه يتلقى مساعدة قنصلية من السفارة.ويأتي إعلان الخارجية الألمانية بعدما كشفت "إذاعة فاردا" (تبث باللغة الفارسية وتمولها الحكومة الأمريكية)، أمس الجمعة، عن اعتقال مواطن ألماني يبلغ من العمر 66 عاما قبل نحو شهر بعد "تصويره في مكان ممنوع".وقالت الإذاعة إن السائح الألماني ويدعى، أرفيد جارنيه، موجود في السجن في إيران منذ أكثر من شهر.وقالت إنه ذهب إلى مدن مختلفة بما في ذلك طهران وتبريز على دراجة نارية خلال رحلته إلى إيران.وتم إبلاغ السلطات الألمانية باعتقاله بعد قطع اتصاله اليومي بأسرته وبمتابعة الأسرة عبر السفارة الألمانية تبين أنه اعتقل في مقاطعة أران وبيدغول بمحافظة أصفهان.لم يذكر رد وزارة الخارجية الألمانية على تقرير إذاعة "فاردا" هوية هذا المواطن أو سبب رحلته إلى إيران أو الوقت المحدد لاعتقاله، لكن تم التأكيد على أن ألمانيا لديها اتصال قنصلي بهذا المواطن المسجون.وبحسب الإذاعة هناك عدد من المواطنين الألمان والأجانب ومزدوجي الجنسية محتجزون في إيران. وتُتهم الجمهورية الإسلامية بمحاولة الضغط على الحكومات الأجنبية لتنفيذ مطالبها باعتقال أو "أخذ رهائن" أجانب، بمن فيهم مزدوجو الجنسية، فيما تنفي إيران تلك المزاعم وتقول إنهم متورطون في عمليات تجسس.

https://sputnikarabic.ae/20220730/اعتقال-سويدي-في-إيران-بتهمة-التجسس-لـالموساد-1065770929.html

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