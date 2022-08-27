https://sputnikarabic.ae/20220827/الجزائر-تعلق-على-تطورات-الأوضاع-في-العاصمة-الليبية-طرابلس-1066912983.html

الجزائر تعلق على تطورات الأوضاع في العاصمة الليبية طرابلس

الجزائر تعلق على تطورات الأوضاع في العاصمة الليبية طرابلس

علقت الجزائر على تطورات الأوضاع في ليبيا إثر تجدد المواجهات المسلحة في العاصمة طرابلس. 27.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-27T19:41+0000

2022-08-27T19:41+0000

2022-08-27T19:41+0000

العالم العربي

أخبار ليبيا اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/12/1062379631_0:76:3097:1818_1920x0_80_0_0_516650b2da380c75aa100ed0c6d3696e.jpg

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، اليوم السبت، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.وقال البيان إن الجزائر تتابع تطورات الأوضاع في العاصمة الليبية ببالغ القلق، وذلك إثر تجدد الاشتباكات المسلحة بها.ولفت البيان إلى أن الجزائر تدعو جميع الأطراف الليبية لإيقاف العنف فورا والاحتكام إلى لغة الحوار بكل مسؤولية"، مضيفا: "تشدد الجزائر على أهمية الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار".ولفتت إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار يمثل مكسبا مهما لاستعادة الأمن والاستقرار في ليبيا.وقال البيان إن الجزائر توجه رسالة إلى المجتمع الدولي والأطراف الخارجية المعنية بالأزمة الليبية إلى عدم التدخل في الشؤون الليبية الداخلية ودعم جهود التوصل إلى مسار التسوية السلمية للأزمة عن طريق المصالحة الوطنية.كما شددت على أهمية تكريس سيادة الشعب الليبي عبر انتخابات حرة ونزيهة لإنهاء الانقسامات وحماية وحدة وسيادة الدولة الليبية.وتشهد ليبيا أزمة سياسية بسبب الخلاف بين حكومة فتحي باشاغا، المكلفة من مجلس النواب الليبي شرقي البلاد منذ مارس/ آذار الماضي، وحكومة الوحدة الوطنية الليبية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.

https://sputnikarabic.ae/20220827/ليبيا-اشتباكات-عنيفة-بالأسلحة-الثقيلة-والمتوسطة-في-مناطق-متفرقة-بالعاصمة-طرابلس-1066895508.html

https://sputnikarabic.ae/20220823/البعثة-الأممية-إلى-ليبيا-تعرب-عن-قلقها-إزاء-التحشيد-المستمر-للقوات-من-جانب-أطراف-النزاع-1066765108.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم