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الجزائر تعلق على تطورات الأوضاع في العاصمة الليبية طرابلس
الجزائر تعلق على تطورات الأوضاع في العاصمة الليبية طرابلس
علقت الجزائر على تطورات الأوضاع في ليبيا إثر تجدد المواجهات المسلحة في العاصمة طرابلس. 27.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-27T19:41+0000
2022-08-27T19:41+0000
العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
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جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، اليوم السبت، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.وقال البيان إن الجزائر تتابع تطورات الأوضاع في العاصمة الليبية ببالغ القلق، وذلك إثر تجدد الاشتباكات المسلحة بها.ولفت البيان إلى أن الجزائر تدعو جميع الأطراف الليبية لإيقاف العنف فورا والاحتكام إلى لغة الحوار بكل مسؤولية"، مضيفا: "تشدد الجزائر على أهمية الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار".ولفتت إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار يمثل مكسبا مهما لاستعادة الأمن والاستقرار في ليبيا.وقال البيان إن الجزائر توجه رسالة إلى المجتمع الدولي والأطراف الخارجية المعنية بالأزمة الليبية إلى عدم التدخل في الشؤون الليبية الداخلية ودعم جهود التوصل إلى مسار التسوية السلمية للأزمة عن طريق المصالحة الوطنية.كما شددت على أهمية تكريس سيادة الشعب الليبي عبر انتخابات حرة ونزيهة لإنهاء الانقسامات وحماية وحدة وسيادة الدولة الليبية.وتشهد ليبيا أزمة سياسية بسبب الخلاف بين حكومة فتحي باشاغا، المكلفة من مجلس النواب الليبي شرقي البلاد منذ مارس/ آذار الماضي، وحكومة الوحدة الوطنية الليبية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.
https://sputnikarabic.ae/20220827/ليبيا-اشتباكات-عنيفة-بالأسلحة-الثقيلة-والمتوسطة-في-مناطق-متفرقة-بالعاصمة-طرابلس-1066895508.html
https://sputnikarabic.ae/20220823/البعثة-الأممية-إلى-ليبيا-تعرب-عن-قلقها-إزاء-التحشيد-المستمر-للقوات-من-جانب-أطراف-النزاع-1066765108.html
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العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم

الجزائر تعلق على تطورات الأوضاع في العاصمة الليبية طرابلس

19:41 GMT 27.08.2022
© AFP 2022 / MAHMUD TURKIAالأوضاع في طرابلس بعد اشتباكات بين قوات تابعة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، وقوات تابعة لحكومة فتحي باشاغا المكلفة من مجلس النواب.
الأوضاع في طرابلس بعد اشتباكات بين قوات تابعة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، وقوات تابعة لحكومة فتحي باشاغا المكلفة من مجلس النواب. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2022
© AFP 2022 / MAHMUD TURKIA
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علقت الجزائر على تطورات الأوضاع في ليبيا إثر تجدد المواجهات المسلحة في العاصمة طرابلس.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، اليوم السبت، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.
وقال البيان إن الجزائر تتابع تطورات الأوضاع في العاصمة الليبية ببالغ القلق، وذلك إثر تجدد الاشتباكات المسلحة بها.
قوات ليبية تنتشر في العاصمة طرابلس بعد ساعات من دخول رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2022
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ولفت البيان إلى أن الجزائر تدعو جميع الأطراف الليبية لإيقاف العنف فورا والاحتكام إلى لغة الحوار بكل مسؤولية"، مضيفا: "تشدد الجزائر على أهمية الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار".
ولفتت إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار يمثل مكسبا مهما لاستعادة الأمن والاستقرار في ليبيا.
وقال البيان إن الجزائر توجه رسالة إلى المجتمع الدولي والأطراف الخارجية المعنية بالأزمة الليبية إلى عدم التدخل في الشؤون الليبية الداخلية ودعم جهود التوصل إلى مسار التسوية السلمية للأزمة عن طريق المصالحة الوطنية.
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كما شددت على أهمية تكريس سيادة الشعب الليبي عبر انتخابات حرة ونزيهة لإنهاء الانقسامات وحماية وحدة وسيادة الدولة الليبية.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية بسبب الخلاف بين حكومة فتحي باشاغا، المكلفة من مجلس النواب الليبي شرقي البلاد منذ مارس/ آذار الماضي، وحكومة الوحدة الوطنية الليبية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.
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