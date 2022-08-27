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https://sputnikarabic.ae/20220827/الجيش-الأردني-يحبط-تهريب-أكثر-من-6-ملايين-حبة-كبتاغون-قادمة-من-سوريا-1066902391.html
الجيش الأردني يحبط تهريب أكثر من 6 ملايين حبة "كبتاغون" قادمة من سوريا
الجيش الأردني يحبط تهريب أكثر من 6 ملايين حبة "كبتاغون" قادمة من سوريا
قالت القوات المسلحة الأردنية إنها أحبطت، فجر اليوم السبت، محاول تسلل وتهريب كميات كبيرة من ‏المواد المخدرة القادمة من سوريا، والتي تحتوي على أكثر من 6 ملايين... 27.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-27T14:15+0000
2022-08-27T14:15+0000
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وأضاف مصدر عسكري في تصريحات لقناة "المملكة" الأردنية، أن "الجيش العربي" تمكن من ضبط سيارة محمّلة بكميات كبيرة من المواد المخدرة، تضم 578 كف حشيش، و6.447 ملايين حبة كبتاغون، و1876 حبة مخدرة من نوع "لاريكا"، إلى جانب عدد من الأجهزة والمعدات المستخدمة لغايات التهريب.وأكد المصدر أنه جرى تطبيق قواعد الاشتباك مع المهربين، ما أسفر عن إصابة أحدهم، وفرارهم باتجاه الأراضي السورية، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.وكان الجيش الأردني أعلن في شهر يونيو/ حزيران عن إحباطه عملية تهريب مخدرات من سوريا، لصالح مجموعات مسلحة وصفها بأنها "مدعومة من جهات خارجية".
https://sputnikarabic.ae/20220621/الأردن-يحبط-عملية-تهريب-ضخمة-لمواد-مخدرة-قادمة-من-سوريا-1063993213.html
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أخبار الأردن, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار الأردن, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

الجيش الأردني يحبط تهريب أكثر من 6 ملايين حبة "كبتاغون" قادمة من سوريا

14:15 GMT 27.08.2022
© Sputnik . Firas Al Ahmadضبط شحنة كبتاغون ضخمة قرب الحدود الأردنية
ضبط شحنة كبتاغون ضخمة قرب الحدود الأردنية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2022
ضبط شحنة كبتاغون ضخمة قرب الحدود الأردنية
© Sputnik . Firas Al Ahmad
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قالت القوات المسلحة الأردنية إنها أحبطت، فجر اليوم السبت، محاول تسلل وتهريب كميات كبيرة من ‏المواد المخدرة القادمة من سوريا، والتي تحتوي على أكثر من 6 ملايين حبة مخدر "كبتاغون".‏
وأضاف مصدر عسكري في تصريحات لقناة "المملكة" الأردنية، أن "الجيش العربي" تمكن من ضبط سيارة محمّلة بكميات كبيرة من المواد المخدرة، تضم 578 كف حشيش، و6.447 ملايين حبة كبتاغون، و1876 حبة مخدرة من نوع "لاريكا"، إلى جانب عدد من الأجهزة والمعدات المستخدمة لغايات التهريب.
علم الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2022
الأردن يحبط عملية تهريب ضخمة لمواد مخدرة قادمة من سوريا
21 يونيو, 14:14 GMT
وأكد المصدر أنه جرى تطبيق قواعد الاشتباك مع المهربين، ما أسفر عن إصابة أحدهم، وفرارهم باتجاه الأراضي السورية، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.
وكان الجيش الأردني أعلن في شهر يونيو/ حزيران عن إحباطه عملية تهريب مخدرات من سوريا، لصالح مجموعات مسلحة وصفها بأنها "مدعومة من جهات خارجية".
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