https://sputnikarabic.ae/20220827/الحكومة-الإثيوبية-تعلن-انسحاب-قوات-الجيش-من-مدينة-كوبو-شمالي-البلاد-1066910425.html

الحكومة الإثيوبية تعلن انسحاب قوات الجيش من مدينة كوبو شمالي البلاد

الحكومة الإثيوبية تعلن انسحاب قوات الجيش من مدينة كوبو شمالي البلاد

أعلنت الحكومة الإثيوبية أن قوات الجيش انسحبت من مدينة كوبو شمالي البلاد، لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين إثر الاشتباكات مع مقاتلي جبهة تحرير تيغراي. 27.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-27T17:45+0000

2022-08-27T17:45+0000

2022-08-27T17:46+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وقال بيان صادر عن الحكومة إن "جبهة تحرير تيغراي الإرهابية تهاجم مدينة كوبو من اتجاهات عديدة باستخدام استراتيجية الهجوم البشري، وتخلق وضعا يهدد سلامة المواطنين بنقل المعركة إلى وسط المدينة".وأضاف البيان: "من أجل تجنب سقوط خسائر في تبادل لإطلاق النار، قررت قوات الجيش الانسحاب من المدينة واتخاذ مواقع دفاعية في الضواحي".وأكد البيان أنه "إذا لم تتراجع قوات تحرير تيغراي عن هجومها، فإن قوات الجيش ستكون مضطرة إلى تنفيذ واجبها القانوني والأخلاقي والتاريخي تجاه المدينة".وقال مكتب الاتصال الحكومي الإثيوبي، اليوم السبت، إن الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي أغلقت جميع ‏خيارات السلام التي امتدت لها، وتكثف من الهجمات العسكرية التي شنتها.‏ولفت في بيان رسمي صادر عنه إلى أن "الجبهة قامت للمرة الثالثة بشن وتكثيف الهجمات على الأمة".وتابع: "من المعروف أن الجماعة الإرهابية كانت تستعد لصراع واسع النطاق، تاركة طريق السلام جانبا، ومن خلال توسيع هجماتها على جبهات مختلفة، استمرت في استهداف المدنيين الأبرياء".وواصل البيان: "بعد استراتيجية حرب الموجة البشرية التي عفا عليها الزمن، واصلت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي هجماتها واسعة النطاق على المدنيين، وإرسال الشباب بأعداد كبيرة إلى المجتمعات المجاورة".وأعلن مكتب الاتصال الحكومي الإثيوبي في بيانه، اليوم السبت، أن "جبهة تيغري تتحرك حاليا نحو حدود منطقة أمهرة وعفر، لتنفيذ عمليات قتل وتهجير، وتدمير للممتلكات والبنية التحتية، بالإضافة إلى أنشطة وحشية أخرى".وأكد أنه "مع الحفاظ على خيار السلام الذي اقترحته الحكومة الإثيوبية، تقوم قوات دفاعنا الوطني البطولية بالتنسيق والاستجابة بكفاءة وقدرات كاملة ضد الهجوم الواسع النطاق الذي تشنه هذه المجموعة الإرهابية".وتتبادل الحكومة ومتمردو جبهة تحرير شعب تيغراي المسؤولية عن استئناف القتال على الحدود الجنوبية الشرقية للإقليم والتي أنهت الأربعاء هدنة استمرت خمسة أشهر.واندلعت الحرب في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 في شمال إثيوبيا وتسببت بسقوط آلاف القتلى ونزوح أكثر من مليوني شخص، فيما تحذر الأمم المتحدة من وضع أشبه بالمجاعة لآلاف الاثيوبيين.

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أخبار إثيوبيا, العمليات العسكرية في تيغراي, أخبار العالم الآن, العالم