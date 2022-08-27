https://sputnikarabic.ae/20220827/الخارجية-الأمريكية-تطلب-من-روسيا-إطلاق-سراح-المواطن-الأمريكي-المسجون-مارك-فوغل-1066888020.html
الخارجية الأمريكية تطلب من روسيا إطلاق سراح المواطن الأمريكي المسجون مارك فوغل
الخارجية الأمريكية تطلب من روسيا إطلاق سراح المواطن الأمريكي المسجون مارك فوغل
ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، الجمعة، أن وزارة الخارجية طلبت من روسيا إطلاق سراح المواطن الأمريكي مارك فوغل، الذي يقضي عقوبة السجن لمدة 14 عاما لجلب الحشيش... 27.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-27T00:00+0000
2022-08-27T00:00+0000
2022-08-27T00:00+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
أخبار روسيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101809/64/1018096481_0:242:3561:2245_1920x0_80_0_0_eba11e1899ecc7ee5a9ff4bb81d120b1.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وقال التقرير، نقلا عن عائلته ومحاميه، إن الخارجية الأمريكية تطلب من روسيا إطلاق سراح فوغل لأسباب إنسانية بسبب حالته الصحية السيئة وعمره.وأضاف التقرير إن فوغل، وهو مدرس تاريخ يبلغ من العمر 61 عاما في المدرسة الأنجلو أمريكية في موسكو، ألقي القبض عليه عند عودته إلى روسيا قبل 11 شهرا لحيازته 17 غراما من الحشيش.وأضاف التقرير أن عائلة فوغل تدعي أن الحشيش أوصى به الطبيب لعلاج آلام العمود الفقري الشديدة.ولم تعلن وزارة الخارجية بعد احتجاز فوغل ظلما ولم تزود عائلته بتفاصيل حول الطلب الموجه إلى روسيا للإفراج عنه، وفقا للتقرير.ولم ترد وزارة الخارجية على الفور على "سبوتنيك" للتعليق على هذه المسألة.
https://sputnikarabic.ae/20191025/وصول-المواطنة-الروسية-بوتينا-إلى-موسكو-عقب-إطلاق-سراحها-من-أحد-السجون-الأميركية--سبوتنيك-1043248540.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101809/64/1018096481_124:0:3437:2485_1920x0_80_0_0_779678c76d897fdfcfa5bbfcf327a4b2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم
الخارجية الأمريكية تطلب من روسيا إطلاق سراح المواطن الأمريكي المسجون مارك فوغل
تابعنا عبر
ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، الجمعة، أن وزارة الخارجية طلبت من روسيا إطلاق سراح المواطن الأمريكي مارك فوغل، الذي يقضي عقوبة السجن لمدة 14 عاما لجلب الحشيش إلى البلاد.
واشنطن - سبوتنيك
. وقال التقرير، نقلا عن عائلته ومحاميه، إن الخارجية الأمريكية تطلب من روسيا إطلاق سراح فوغل لأسباب إنسانية بسبب حالته الصحية السيئة وعمره.
25 أكتوبر 2019, 22:13 GMT
وأضاف التقرير إن فوغل، وهو مدرس تاريخ يبلغ من العمر 61 عاما في المدرسة الأنجلو أمريكية في موسكو، ألقي القبض عليه عند عودته إلى روسيا قبل 11 شهرا لحيازته 17 غراما من الحشيش.
وأضاف التقرير أن عائلة فوغل تدعي أن الحشيش أوصى به الطبيب لعلاج آلام العمود الفقري الشديدة.
ولم تعلن وزارة الخارجية بعد احتجاز فوغل ظلما ولم تزود عائلته بتفاصيل حول الطلب الموجه إلى روسيا للإفراج عنه، وفقا للتقرير.
ولم ترد وزارة الخارجية على الفور على "سبوتنيك" للتعليق على هذه المسألة.