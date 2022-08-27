https://sputnikarabic.ae/20220827/الخارجية-التركية-تحث-فرنسا-على-الاعتراف-بعواقب-ماضيها-الاستعماري-1066917313.html
الخارجية التركية تحث فرنسا على الاعتراف بعواقب ماضيها الاستعماري
الخارجية التركية تحث فرنسا على الاعتراف بعواقب ماضيها الاستعماري
دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية تانجو بيلجيتش، فرنسا للاعتراف بعواقب ماضيها الاستعماري وعدم محاولة الهروب من الحقائق التاريخية، وجاء ذلك على خلفيات... 27.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-27T23:01+0000
2022-08-27T23:01+0000
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أنقرة - سبوتنيك. وقال بيلجيتش، في بيان حصلت وكالة سبوتنيك على نسخة منه، "نأمل أن تصل فرنسا في أسرع وقت ممكن إلى مرحلة النضج لمواجهة ماضيها الاستعماري، دون لوم الدول الأخرى، بما في بلدنا".وأضاف، "إذا اعتقدت فرنسا أن هناك ردود أفعال ضدها في القارة الأفريقية، فعليها أن تبحث عن مصدرها في ماضيها الاستعماري وجهودها لمواصلته بأساليب مختلفة، ويتعين عليها أن تصحح ذلك".وتابع: "إن الادعاء بأن ردود الفعل هذه ناتجة عن أنشطة دول ثالثة، بدلا من مواجهة مشاكل ماضيها وحلها، لا يعد إنكاراً لظاهرة اجتماعية وتاريخية فحسب، بل يعكس أيضًا العقلية المشوهة لبعض السياسيين".
https://sputnikarabic.ae/20220825/تبون-وماكرون-يتفقان-على-تعزيز-الشراكة-في-ظل-الاحترام-المتبادل-1066855235.html
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سبوتنيك عربي
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أخبار تركيا اليوم, أخبار فرنسا
أخبار تركيا اليوم, أخبار فرنسا
الخارجية التركية تحث فرنسا على الاعتراف بعواقب ماضيها الاستعماري
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دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية تانجو بيلجيتش، فرنسا للاعتراف بعواقب ماضيها الاستعماري وعدم محاولة الهروب من الحقائق التاريخية، وجاء ذلك على خلفيات تصريحات ماكرون في الجزائر، أن بلاده تتعرض لحملة "تشويه" تقودها شبكات تركية وصينية وروسية، بسبب تركها الساحة في أفريقيا.
أنقرة - سبوتنيك. وقال بيلجيتش، في بيان حصلت وكالة سبوتنيك على نسخة منه، "نأمل أن تصل فرنسا في أسرع وقت ممكن إلى مرحلة النضج
لمواجهة ماضيها الاستعماري، دون لوم الدول الأخرى، بما في بلدنا".
وأضاف، "إذا اعتقدت فرنسا أن هناك ردود أفعال ضدها في القارة الأفريقية، فعليها أن تبحث عن مصدرها في ماضيها الاستعماري وجهودها لمواصلته بأساليب مختلفة، ويتعين عليها أن تصحح ذلك".
وتابع: "إن الادعاء بأن ردود الفعل هذه ناتجة عن أنشطة دول ثالثة، بدلا من مواجهة مشاكل ماضيها وحلها، لا يعد إنكاراً لظاهرة اجتماعية وتاريخية فحسب، بل يعكس أيضًا العقلية المشوهة لبعض السياسيين".