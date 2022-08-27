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https://sputnikarabic.ae/20220827/الدبيبة-في-جولة-بطرابلس-زمن-الانقلابات-ولى-ولن-نقبل-سوى-الانتخابات-فيديو-1066914981.html
الدبيبة في جولة بطرابلس: زمن الانقلابات ولى ولن نقبل سوى الانتخابات... فيديو
الدبيبة في جولة بطرابلس: زمن الانقلابات ولى ولن نقبل سوى الانتخابات... فيديو
ظهر رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، مساء اليوم السبت، في جولة بالعاصمة طرابلس التي تشهد مواجهات مسلحة استخدمت خلالها الأسلحة الثقيلة. 27.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-27T20:41+0000
2022-08-27T20:41+0000
معركة طرابلس
أخبار ليبيا اليوم
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وقال الدبيبة مخاطبا عددا من عناصر قوات تأمين العاصمة بطريق المطار غرب طرابلس: "هذه بلادنا لن نتركها وهذه طرابلس ندافع عنها بكرامة وشرف".وأضاف وفق مقطع فيديو نشره بحسابه على "تويتر": "من يبحث عن تنفيذ انقلاب فإن زمن الانقلابات قد ولى، ومن يريد انتخابات فليأت.. هذه البلد لن تقبل إلا الانتخابات".في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الليبية ارتفاع حصيلة الاشتباكات في طرابلس اليوم إلى 23 قتيلا و140 مصابا.وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا، أن ما يحدث في طرابلس، يعد نتيجة طبيعية لغياب الدولة ومؤسساتها الأمنية بسبب تشبث حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة بالسلطة.وأكدت الوزارة في بيان أنها لن "تقف مكتوفة الأيدي أمام ما يجري من عبث واقتتال وصراع من أجل النفوذ والمصالح على حساب المدنيين"، مضيفة أنها "ستتخذ ضمن واجباتها ومهامها الوطنية والقانونية والأخلاقية كل الإجراءات والوسائل التي تمكنها من حماية المدنيين ومؤسسات الدولية في العاصمة طرابلس".ولا تزال الاشتباكات بين قوات باشاغا وقوات الدبيبة في أحياء طرابلس والتي استخدمت فيها أسلحة ثقيلة مستمرة حتى الآن، وسط دعوات دولية بوقف القتال، والعودة إلى طاولة الحوار.واندلعت، الليلة الماضية، اشتباكات بين قوات موالية لحكومة باشاغا التي نالت ثقة البرلمان في مارس/آذار الماضي، وأخرى موالية لحكومة الدبيبة المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، في محاولة بين الطرفين للسيطرة على السلطة في العاصمة طرابلس.
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معركة طرابلس, أخبار ليبيا اليوم
معركة طرابلس, أخبار ليبيا اليوم

الدبيبة في جولة بطرابلس: زمن الانقلابات ولى ولن نقبل سوى الانتخابات... فيديو

20:41 GMT 27.08.2022
© AFP 2022 / MAHMUD TURKIAرئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة
رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2022
© AFP 2022 / MAHMUD TURKIA
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ظهر رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، مساء اليوم السبت، في جولة بالعاصمة طرابلس التي تشهد مواجهات مسلحة استخدمت خلالها الأسلحة الثقيلة.
وقال الدبيبة مخاطبا عددا من عناصر قوات تأمين العاصمة بطريق المطار غرب طرابلس: "هذه بلادنا لن نتركها وهذه طرابلس ندافع عنها بكرامة وشرف".
وأضاف وفق مقطع فيديو نشره بحسابه على "تويتر": "من يبحث عن تنفيذ انقلاب فإن زمن الانقلابات قد ولى، ومن يريد انتخابات فليأت.. هذه البلد لن تقبل إلا الانتخابات".
في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الليبية ارتفاع حصيلة الاشتباكات في طرابلس اليوم إلى 23 قتيلا و140 مصابا.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا، أن ما يحدث في طرابلس، يعد نتيجة طبيعية لغياب الدولة ومؤسساتها الأمنية بسبب تشبث حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة بالسلطة.
وأكدت الوزارة في بيان أنها لن "تقف مكتوفة الأيدي أمام ما يجري من عبث واقتتال وصراع من أجل النفوذ والمصالح على حساب المدنيين"، مضيفة أنها "ستتخذ ضمن واجباتها ومهامها الوطنية والقانونية والأخلاقية كل الإجراءات والوسائل التي تمكنها من حماية المدنيين ومؤسسات الدولية في العاصمة طرابلس".
ولا تزال الاشتباكات بين قوات باشاغا وقوات الدبيبة في أحياء طرابلس والتي استخدمت فيها أسلحة ثقيلة مستمرة حتى الآن، وسط دعوات دولية بوقف القتال، والعودة إلى طاولة الحوار.
واندلعت، الليلة الماضية، اشتباكات بين قوات موالية لحكومة باشاغا التي نالت ثقة البرلمان في مارس/آذار الماضي، وأخرى موالية لحكومة الدبيبة المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، في محاولة بين الطرفين للسيطرة على السلطة في العاصمة طرابلس.
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