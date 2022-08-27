https://sputnikarabic.ae/20220827/الدفاع-التركية-ثلاث-سفن-أخرى-محملة-بالحبوب-تغادر-الموانئ-الأوكرانية-1066892986.html
الدفاع التركية: ثلاث سفن أخرى محملة بالحبوب تغادر الموانئ الأوكرانية
الدفاع التركية: ثلاث سفن أخرى محملة بالحبوب تغادر الموانئ الأوكرانية
قالت وزارة الدفاع الوطني التركية، اليوم السبت، إن ثلاث سفن محملة بالمنتجات الزراعية غادرت الموانئ الأوكرانية في إطار صفقة الحبوب بوساطة الأمم المتحدة. 27.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-27T09:42+0000
2022-08-27T09:42+0000
2022-08-27T09:42+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
روسيا
أخبار تركيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1e/1062878009_0:142:3217:1952_1920x0_80_0_0_30b460eef56a9701a7673c922221164b.jpg
وأبلغت وزارة الخارجية الروسية يوم الجمعة أن 39 سفينة استخدمت بالفعل ممر البحر الأسود لتصدير المواد الغذائية.وقالت الوزارة على تويتر "العمل في شحن الحبوب في الموانئ الأوكرانية مستمر. وحتى صباح اليوم، غادرت ثلاث سفن أخرى محملة بالحبوب من الموانئ الأوكرانية".وفي 22 يوليو/ تموز، وقعت روسيا وأوكرانيا وتركيا صفقة الحبوب لتوفير ممر بحري إنساني للسفن لنقل المواد الغذائية والأسمدة من موانئ البحر الأسود. تم إلغاء حظر ثلاثة موانئ أوكرانية رئيسية - أوديسا وتشورنومورسك ويوجني - لاستئناف الصادرات.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1e/1062878009_486:0:3217:2048_1920x0_80_0_0_0e7ca0c6a846bd479064b82850f8c2a3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار تركيا اليوم
العالم, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار تركيا اليوم
الدفاع التركية: ثلاث سفن أخرى محملة بالحبوب تغادر الموانئ الأوكرانية
تابعنا عبر
قالت وزارة الدفاع الوطني التركية، اليوم السبت، إن ثلاث سفن محملة بالمنتجات الزراعية غادرت الموانئ الأوكرانية في إطار صفقة الحبوب بوساطة الأمم المتحدة.
وأبلغت وزارة الخارجية الروسية يوم الجمعة أن 39 سفينة استخدمت بالفعل ممر البحر الأسود لتصدير المواد الغذائية.
وقالت الوزارة على تويتر "العمل في شحن الحبوب في الموانئ الأوكرانية مستمر. وحتى صباح اليوم، غادرت ثلاث سفن أخرى محملة بالحبوب من الموانئ الأوكرانية".
وفي 22 يوليو/ تموز، وقعت روسيا وأوكرانيا وتركيا صفقة الحبوب لتوفير ممر بحري إنساني للسفن لنقل المواد الغذائية والأسمدة من موانئ البحر الأسود. تم إلغاء حظر ثلاثة موانئ أوكرانية رئيسية - أوديسا وتشورنومورسك ويوجني - لاستئناف الصادرات.