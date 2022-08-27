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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20220827/الدفاع-الروسية-تدمير-مقاتلة-ميغ-29-أوكرانية-وإسقاط-عشرات-الصواريخ-الأمريكية-وتحييد-مئات-العناصر-1066893968.html
الدفاع الروسية: تدمير مقاتلة "ميغ 29" أوكرانية وإسقاط عشرات الصواريخ الأمريكية وتحييد مئات العناصر
الدفاع الروسية: تدمير مقاتلة "ميغ 29" أوكرانية وإسقاط عشرات الصواريخ الأمريكية وتحييد مئات العناصر
الدفاع الروسية: تدمير مقاتلة "ميغ 29" أوكرانية وإسقاط عشرات الصواريخ الأمريكية وتحييد مئات العناصر 27.08.2022, سبوتنيك عربي
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الدفاع الروسية: تدمير مقاتلة "ميغ 29" أوكرانية وإسقاط عشرات الصواريخ الأمريكية وتحييد مئات العناصر

10:05 GMT 27.08.2022
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صورة عاجل سبوتنيك الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2022
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الدفاع الروسية: تدمير مقاتلة "ميغ 29" أوكرانية وإسقاط عشرات الصواريخ الأمريكية وتحييد مئات العناصر
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Город Рубежное в ЛНР возвращается к мирной жизни после освобождения - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:58 GMT
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