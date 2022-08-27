https://sputnikarabic.ae/20220827/الرئيس-التونسي-قمة-تيكاد-8-فرصة-لبحث-أسباب-الفقر-والبؤس-في-الدول-الأفريقية-1066895197.html
الرئيس التونسي: قمة "تيكاد 8" فرصة لبحث أسباب الفقر والبؤس في الدول الأفريقية
الرئيس التونسي: قمة "تيكاد 8" فرصة لبحث أسباب الفقر والبؤس في الدول الأفريقية
قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن قمة طوكيو الدولية لتنمية أفريقيا "تيكاد 8" المنعقدة في تونس حاليا هي "زواج وحدث تاريخي يجمع الدول الأفريقية واليابان". 27.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-27T10:38+0000
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وحسب موقع "موزاييك"، شدد سعيد خلال كلمته في افتتاح القمة، على أنها فرصة لكي تنظر دول الاتحاد الأفريقي في أسباب الفقر والبؤس وعدم نجاح هذه الدول في تغيير أوضاع القارة.ودعا الرئيس التونسي إلى ضرورة وضع المشاركين حلولا تمكن الشعوب الأفريقية من تحقيق أمالها وتطلعاتها وأحلامهاويشارك فى القمة الدولية لتنمية أفريقيا ''تيكاد 8'' رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية من 50 بلدا أفريقيا.كما يشارك وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي، مترأسا وفد بلاده الرسمي مع 90 صحفيا في حضور مباشر للقمة.وفي السياق، تعهد رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، بتقديم 30 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة لأفريقيا.وقال كيشيدا، في كلمته عبر الفيديو إنه "سيتم تقديم 30 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة للتنمية الأفريقية، مع التركيز على الاستثمار في رأس المال البشري"، حسبما نقلت وكالة "كيودو" اليابانية.وشدد على أن "اليابان ستنمو جنبًا إلى جنب مع أفريقيا".ومن المقرر أن تستمر قمة "تيكاد "8 حتى يوم غدا الأحد.
https://sputnikarabic.ae/20220827/رئيس-وزراء-اليابان-يتعهد-بتقديم-30-مليار-دولار-لأفريقيا-على-مدى-3-سنوات-1066894052.html
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أخبار تونس اليوم, العالم, العالم العربي
أخبار تونس اليوم, العالم, العالم العربي
الرئيس التونسي: قمة "تيكاد 8" فرصة لبحث أسباب الفقر والبؤس في الدول الأفريقية
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قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن قمة طوكيو الدولية لتنمية أفريقيا "تيكاد 8" المنعقدة في تونس حاليا هي "زواج وحدث تاريخي يجمع الدول الأفريقية واليابان".
وحسب موقع "موزاييك"، شدد
سعيد خلال كلمته في افتتاح القمة، على أنها فرصة لكي تنظر دول الاتحاد الأفريقي في أسباب الفقر والبؤس وعدم نجاح هذه الدول في تغيير أوضاع القارة.
ودعا الرئيس التونسي إلى ضرورة وضع المشاركين حلولا تمكن الشعوب الأفريقية من تحقيق أمالها وتطلعاتها وأحلامها
ويشارك فى القمة الدولية لتنمية أفريقيا ''تيكاد 8'' رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية من 50 بلدا أفريقيا.
كما يشارك وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي، مترأسا وفد بلاده الرسمي مع 90 صحفيا في حضور مباشر للقمة.
وفي السياق، تعهد رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، بتقديم 30 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة لأفريقيا.
وقال كيشيدا، في كلمته عبر الفيديو إنه "سيتم تقديم 30 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة للتنمية الأفريقية، مع التركيز على الاستثمار في رأس المال البشري"، حسبما نقلت وكالة "كيودو
" اليابانية.
وشدد على أن "اليابان ستنمو جنبًا إلى جنب مع أفريقيا".
ومن المقرر أن تستمر قمة "تيكاد "8 حتى يوم غدا الأحد.