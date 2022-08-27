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https://sputnikarabic.ae/20220827/الرئيس-الصربي-قبولنا-طلب-كوسوفو-لا-يعني-اعترافا-باستقلالها-1066894815.html
الرئيس الصربي: قبولنا طلب كوسوفو لا يعني اعترافا باستقلالها
الرئيس الصربي: قبولنا طلب كوسوفو لا يعني اعترافا باستقلالها
أبدى الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش، اليوم السبت، استعداد بلاده قبول طلب السلطات في كوسوفو بشروط معينة، لكنه شدد على أن هذا القبول لا يعني اعترافا باستقلالها. 27.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-27T10:25+0000
2022-08-27T10:25+0000
صربيا
كوسوفو
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بلجراد- سبوتنيك. وحسب تصريحات له، أكد فوسيتش أن القيادة الصربية مستعدة لقبول جزئيًا متطلبات سلطات كوسوفو الألبانية في بريشتينا لوثائق الدخول إلى المنطقة بشروط معينة وضمانات الاتحاد الأوروبي.وقال: "نحن جاهزون لقبول مستنداتهم وإصدار شرح عام ووضعه في نقاط الانتقال الإداري وفق ما تم التوقيع عليه سابقاً، ولكن هناك شرط واحد بسببه لم يتم التوصل إلى الاتفاق من قبل، حيث لابد من أن يضمن الاتحاد الأوروبي الاتفاق".وأضاف الرئيس الصربي أن ضمان إمكانية استخدام الوثائق الشخصية الصادرة عن بريشتينا "يتم فقط لأسباب عملية من أجل تسهيل أوضاع الأفراد وضمان حرية التنقل وفقًا لاتفاق حرية التنقل الذي تم التوصل إليه في الحوار في عام 2011 ، ولا يمكن تفسيره على أنه اعتراف باستقلال كوسوفو المعلن من جانب واحد وتحديد الوضع النهائي لها، وكذلك لا يمكن اعتباره موافقة بلغراد على عدم التقيد بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1244 ".وكان التصعيد الأخير بين صربيا وكوسوفو، والتي تعتبرها بلجراد جزاء منها، قد انطلق عندما أعلنت بريشتينا عن خطط لإدخال قواعد حدودية جديدة اعتبارًا من 1 أغسطس.ودفعت هذه الخطوة المثيرة للجدل الصرب إلى إقامة حواجز على الطرق، في حين قررت سلطات كوسوفو في نهاية المطاف تأجيل تنفيذ اللوائح الجديدة حتى الأول من سبتمبر، بشرط إزالة الحواجز على الطرق.
https://sputnikarabic.ae/20220821/صربيا-تلوح-بالتدخل-لحماية-صرب-كوسوفو-إذا-لم-يتحرك-الناتو-1066698693.html
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صربيا, كوسوفو
صربيا, كوسوفو

الرئيس الصربي: قبولنا طلب كوسوفو لا يعني اعترافا باستقلالها

10:25 GMT 27.08.2022
© AP Photo / STRمصنع طائرات عسكرية مدمر في بانشيفو، شمال بلغراد، 25 مارس 1999
مصنع طائرات عسكرية مدمر في بانشيفو، شمال بلغراد، 25 مارس 1999 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2022
© AP Photo / STR
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أبدى الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش، اليوم السبت، استعداد بلاده قبول طلب السلطات في كوسوفو بشروط معينة، لكنه شدد على أن هذا القبول لا يعني اعترافا باستقلالها.
بلجراد- سبوتنيك. وحسب تصريحات له، أكد فوسيتش أن القيادة الصربية مستعدة لقبول جزئيًا متطلبات سلطات كوسوفو الألبانية في بريشتينا لوثائق الدخول إلى المنطقة بشروط معينة وضمانات الاتحاد الأوروبي.
الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2022
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وقال: "نحن جاهزون لقبول مستنداتهم وإصدار شرح عام ووضعه في نقاط الانتقال الإداري وفق ما تم التوقيع عليه سابقاً، ولكن هناك شرط واحد بسببه لم يتم التوصل إلى الاتفاق من قبل، حيث لابد من أن يضمن الاتحاد الأوروبي الاتفاق".
وأضاف الرئيس الصربي أن ضمان إمكانية استخدام الوثائق الشخصية الصادرة عن بريشتينا "يتم فقط لأسباب عملية من أجل تسهيل أوضاع الأفراد وضمان حرية التنقل وفقًا لاتفاق حرية التنقل الذي تم التوصل إليه في الحوار في عام 2011 ، ولا يمكن تفسيره على أنه اعتراف باستقلال كوسوفو المعلن من جانب واحد وتحديد الوضع النهائي لها، وكذلك لا يمكن اعتباره موافقة بلغراد على عدم التقيد بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1244 ".
وكان وزير الشؤون الداخلية لكوسوفو شيلال سفيكلا، قد أكد امس الجمعة، إن سلطات الجمهورية المعلنة من جانب واحد لن تتردد في فرض حظر على دخول الأشخاص الذين يحملون وثائق شخصية وأرقام سيارات صربية صادرة عن بلغراد اعتبارًا من 1 سبتمبر، وأن الشرطة لديها كل فرصة لتنفيذ هذا القرار.
وكان التصعيد الأخير بين صربيا وكوسوفو، والتي تعتبرها بلجراد جزاء منها، قد انطلق عندما أعلنت بريشتينا عن خطط لإدخال قواعد حدودية جديدة اعتبارًا من 1 أغسطس.
ودفعت هذه الخطوة المثيرة للجدل الصرب إلى إقامة حواجز على الطرق، في حين قررت سلطات كوسوفو في نهاية المطاف تأجيل تنفيذ اللوائح الجديدة حتى الأول من سبتمبر، بشرط إزالة الحواجز على الطرق.
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