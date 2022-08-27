https://sputnikarabic.ae/20220827/الرئيس-العراقي-التعثر-السياسي-في-إنجاز-الاستحقاقات-الدستورية-بالبلاد-أمر-غير-مقبول-1066891346.html

الرئيس العراقي: التعثر السياسي في إنجاز الاستحقاقات الدستورية بالبلاد أمر غير مقبول

الرئيس العراقي: التعثر السياسي في إنجاز الاستحقاقات الدستورية بالبلاد أمر غير مقبول

اعتبر الرئيس العراقي برهم صالح أن أزمة الانسداد السياسي التي تعيشها البلاد تعد أمرا غير مقبول، مشيرا إلى ضرورة جلوس الفرقاء السياسيين على طاولة الحوار من أجل... 27.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-27T08:33+0000

2022-08-27T08:33+0000

2022-08-27T08:33+0000

العراق

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وحسب وكالة الأنباء العراقية، جاء ذلك في كلمته اليوم السبت بالمؤتمر الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة المنعقد ببغداد.وقال صالح إن "البلد يمر بظرف دقيق وحساس وتحديات جسيمة والتعثر السياسي الراهن في إنجاز الاستحقاقات الوطنية الدستورية بعد مضي 10 أشهر على إجراء الانتخابات هو أمر غير مقبول".وأضاف "يجب الانتصار لخيار الحوار مهما بلغت درجة الأزمة والخلاف"، مشددا على أن "الحراك السياسي وتعدد مساراته يجب أن لا يتحول إلى خلاف يهدد سلامة المشروع الوطني".من جهته أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن "الأزمات السياسية في العراق من غير المعقول أن تبقى بلا حلول"، مشيرا إلى أن "الجميع يتحمل المسؤولية عن التوصل إلى حلول لهذه الأزمة السياسية بعيدا عن لغة التخوين والاتهامات".ويعاني العراق منذ إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في أكتوبر/تشرين الأول 2021 من أزمة سياسية حادة، حيث لم تفض المشاورات بين الأطراف السياسية لتسمية رئيس للوزراء إلى نتيجة.ويسعى التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة.من جانبه، أعلن "الإطار التنسيقي"، دعمه لأي مسار دستوري لمعالجة الأزمات السياسية وتحقيق مصالح الشعب بما في ذلك الانتخابات المبكرة بعد تحقيق الإجماع الوطني وتوفير الأجواء الآمنة.ونظم المتظاهرون المؤيدون للتيار الصدري احتجاجات داخل المنطقة الخضراء في بغداد، اعتراضا على ترشيح تحالف "الإطار التنسيقي" محمد شياع السوداني، لمنصب رئيس الحكومة.

https://sputnikarabic.ae/20220824/إلى-أين-يتجه-العراق-بعد-خطوات-الصدر-تجاه-البرلمان-ومجلس-القضاء؟-1066818353.html

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