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https://sputnikarabic.ae/20220827/السلطات-المولدوفية-ترى-مستقبل-البلاد-في-الاتحاد-الأوروبي-1066902615.html
السلطات المولدوفية ترى مستقبل البلاد في الاتحاد الأوروبي
السلطات المولدوفية ترى مستقبل البلاد في الاتحاد الأوروبي
أعلنت رئيسة مولدوفا، مايا ساندو، أن النموذج الأوروبي لتطوير الدولة سيرفع مستوى رفاهية سكان مولدوفا. 27.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-27T14:20+0000
2022-08-27T14:20+0000
العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي
مولدوفا
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كيشيناو - سبوتنيك. وقالت ساندو خلال حفل بمناسبة الذكرى الـ31 لاستقلال مولدوفا: "هذا العام أصبحت مولدوفا دولة مرشحة للعضوية في الاتحاد الأوروبي. يمكننا أن نصبح دولة قوية بالفعل، بإمكانها حماية سكانها، فقط في عائلة الدول الأوروبية. لا يمكن لمولدافيا إلا أن تحفظ وتقوي ديمقراطيتها في الاتحاد الأوروبي. فقط باعتماد النموذج الأوروبي الذي تثمن فيه الحرية، الصدق، العمل واحترام القانون، يمكن لدولتنا أن تضمن نجاح مواطنيها".ومن الجدير بالذكر أن مولدوفا نالت استقلالها في أغسطس/ آب 1991، حيث اعتمد القانون في 27 أغسطس إعلان الاستقلال.
https://sputnikarabic.ae/20220617/مفوضية-الاتحاد-الأوروبي-توصي-بمنح-وضع-المرشح-لأوكرانيا-ومولدوفا-1063750366.html
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العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, مولدوفا
العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, مولدوفا

السلطات المولدوفية ترى مستقبل البلاد في الاتحاد الأوروبي

14:20 GMT 27.08.2022
© Sputnik . Miroslav Rotar / الذهاب إلى بنك الصورمولدوفا
مولدوفا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2022
© Sputnik . Miroslav Rotar
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أعلنت رئيسة مولدوفا، مايا ساندو، أن النموذج الأوروبي لتطوير الدولة سيرفع مستوى رفاهية سكان مولدوفا.
كيشيناو - سبوتنيك. وقالت ساندو خلال حفل بمناسبة الذكرى الـ31 لاستقلال مولدوفا: "هذا العام أصبحت مولدوفا دولة مرشحة للعضوية في الاتحاد الأوروبي. يمكننا أن نصبح دولة قوية بالفعل، بإمكانها حماية سكانها، فقط في عائلة الدول الأوروبية. لا يمكن لمولدافيا إلا أن تحفظ وتقوي ديمقراطيتها في الاتحاد الأوروبي. فقط باعتماد النموذج الأوروبي الذي تثمن فيه الحرية، الصدق، العمل واحترام القانون، يمكن لدولتنا أن تضمن نجاح مواطنيها".
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2022
مفوضية الاتحاد الأوروبي توصي بمنح وضع المرشح لأوكرانيا ومولدوفا
17 يونيو, 00:13 GMT
ومن الجدير بالذكر أن مولدوفا نالت استقلالها في أغسطس/ آب 1991، حيث اعتمد القانون في 27 أغسطس إعلان الاستقلال.
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