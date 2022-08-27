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https://sputnikarabic.ae/20220827/الشرطة-اليابانية-تعلن-استخدام-الذكاء-الاصطناعي-لحماية-المسؤولين-في-قمة-مجموعة-السبع-1066901564.html
الشرطة اليابانية تعلن استخدام الذكاء الاصطناعي لحماية المسؤولين في قمة مجموعة السبع
الشرطة اليابانية تعلن استخدام الذكاء الاصطناعي لحماية المسؤولين في قمة مجموعة السبع
أعلنت الشرطة اليابانية عن عزمها استخدم الذكاء الاصطناعي والطائرات دون طيار لحماية المسؤولين في قمة مجموعة السبع. 27.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-27T13:55+0000
2022-08-27T13:55+0000
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طوكيو - سبوتنيك. فحسب تصريحات كويشي تاني رئيس لجنة الأمن العام اليابانية، تعتزم الشرطة اليابانية استخدام طائرات دون طيار ودروع زجاجية مضادة للرصاص وذكاء اصطناعي (AI) في قمة مجموعة السبع، التي ستعقد في هيروشيما العام المقبل.ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية "NHK" عن كويتشي قوله: "في العام المقبل، خلال قمة مجموعة السبع، نخطط لاستخدام الذكاء الاصطناعي والطائرات دون طيار وأنواع أخرى من التقنيات المتقدمة في حماية المسؤولين، نريد أن يصبح هذا بمثابة سمة عامة للأمن والنظام داخل البلاد وخارجها".ومنذ اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي، عزمت الشرطة اليابانية على تغيير نهج حماية كبار المسؤولين بشكل جذري، حيث تعرض آبي للهجوم في 8 يوليو/تموز في مدينة نارا اليابانية خلال خطاب حملته الانتخابية، عندما اقترب منه قاتله، تيتسويا ياماغامي، من الخلف وأطلق رصاصتين من مسافة حوالي 10 أمتار (33 قدمًا).وقال رئيس شركة "CCTT" اليابانية، التي تقدم خدمات أمنية لكبار المسؤولين، لوكالة "سبوتنيك" في مقابلة سابقة، إن مقتل آبي كان نتيجة لسوء السلوك الأمني ​​في جميع المراحل الثلاث للوقاية والاستجابة الفورية والإجراءات بعد محاولة الاغتيال، مشيرا إلى المشاكل الأساسية لتنظيم الشرطة والتدريب في مجال ضمان أمن كبار المسؤولين.وبعد نشر التقرير الخاص بسوء السلوك الأمني ​​يوم الخميس، أعلن رئيس وكالة الشرطة الوطنية اليابانية، إيتارو ناكامورا، وقائد شرطة محافظة نارا، أونيزوكا تومواكي، استقالتهما.
https://sputnikarabic.ae/20220628/رئيس-الوزراء-الياباني-يعلن-انعقاد-قمة-مجموعة-السبع-المقبلة-في-هيروشيما-1064357052.html
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قمة السبع, دول السبع الكبار
قمة السبع, دول السبع الكبار

الشرطة اليابانية تعلن استخدام الذكاء الاصطناعي لحماية المسؤولين في قمة مجموعة السبع

13:55 GMT 27.08.2022
© AP Photo / Andrew Harnikمن اليسار: رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، والرئيس دونالد ترامب، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وآخرون يصلون لالتقاط صورة عائلة مجموعة السبع مع الضيوف في قمة مجموعة السبع في الفندق. دو باليه في بياريتز، فرنسا، 25 أغسطس 2019.
من اليسار: رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، والرئيس دونالد ترامب، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وآخرون يصلون لالتقاط صورة عائلة مجموعة السبع مع الضيوف في قمة مجموعة السبع في الفندق. دو باليه في بياريتز، فرنسا، 25 أغسطس 2019. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
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أعلنت الشرطة اليابانية عن عزمها استخدم الذكاء الاصطناعي والطائرات دون طيار لحماية المسؤولين في قمة مجموعة السبع.
طوكيو - سبوتنيك. فحسب تصريحات كويشي تاني رئيس لجنة الأمن العام اليابانية، تعتزم الشرطة اليابانية استخدام طائرات دون طيار ودروع زجاجية مضادة للرصاص وذكاء اصطناعي (AI) في قمة مجموعة السبع، التي ستعقد في هيروشيما العام المقبل.
Мировые лидеры на саммите G7 в Баварии - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2022
رئيس الوزراء الياباني يعلن انعقاد قمة مجموعة السبع المقبلة في هيروشيما
28 يونيو, 12:28 GMT
ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية "NHK" عن كويتشي قوله: "في العام المقبل، خلال قمة مجموعة السبع، نخطط لاستخدام الذكاء الاصطناعي والطائرات دون طيار وأنواع أخرى من التقنيات المتقدمة في حماية المسؤولين، نريد أن يصبح هذا بمثابة سمة عامة للأمن والنظام داخل البلاد وخارجها".
ومنذ اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي، عزمت الشرطة اليابانية على تغيير نهج حماية كبار المسؤولين بشكل جذري، حيث تعرض آبي للهجوم في 8 يوليو/تموز في مدينة نارا اليابانية خلال خطاب حملته الانتخابية، عندما اقترب منه قاتله، تيتسويا ياماغامي، من الخلف وأطلق رصاصتين من مسافة حوالي 10 أمتار (33 قدمًا).

وقالت الشرطة إن آبي كان على قيد الوعي فور إصابته، ولكن بعد ذلك، وأثناء نقله إلى المستشفى أصبحت حالته حرجة بسبب السكتة القلبية والرئوية.

وقال رئيس شركة "CCTT" اليابانية، التي تقدم خدمات أمنية لكبار المسؤولين، لوكالة "سبوتنيك" في مقابلة سابقة، إن مقتل آبي كان نتيجة لسوء السلوك الأمني ​​في جميع المراحل الثلاث للوقاية والاستجابة الفورية والإجراءات بعد محاولة الاغتيال، مشيرا إلى المشاكل الأساسية لتنظيم الشرطة والتدريب في مجال ضمان أمن كبار المسؤولين.
وبعد نشر التقرير الخاص بسوء السلوك الأمني ​​يوم الخميس، أعلن رئيس وكالة الشرطة الوطنية اليابانية، إيتارو ناكامورا، وقائد شرطة محافظة نارا، أونيزوكا تومواكي، استقالتهما.
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