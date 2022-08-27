https://sputnikarabic.ae/20220827/القوات-المسلحة-الأوكرانية-تقصف-بلدات-عدة-في-دونيتسك-1066889722.html
القوات المسلحة الأوكرانية تقصف بلدات عدة في دونيتسك
القوات المسلحة الأوكرانية تقصف بلدات عدة في دونيتسك
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك للتحكم والتنسيق لوقف إطلاق النار، صباح اليوم السبت، عن قصف طال بلدات غورلوفكا وزايتسيفو... 27.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-27T07:11+0000
2022-08-27T07:11+0000
2022-08-27T07:11+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/06/1064712629_0:321:3069:2047_1920x0_80_0_0_c206c0d96512033dcd81383a41849634.jpg
وأصدر المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك الشعبية بيانا بهذا الصدد وجاء فيه:"بعد الساعة السادسة قصفت القوات الأوكرانية بالمدفعية الثقيلة في اتجاهات مختلفة ومنها بلدة ديليفكا وغورلوفكا (مقاطعة نيكيتوفسكي) التي سقطت فيها أربع قذائف من عيار 152 ملم".وأضاف البيان: "تم إطلاق أربع قذائف من عيار 152 على منطقة غورلوفكا وثلاثة قذائف على ياسينوفاتايا - أطلقت ثلاث قذائف من عيار 152 ملم".وأطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/شباط الماضي، حيث حدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بـ"حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/06/1064712629_79:0:2808:2047_1920x0_80_0_0_4ff3cca61b66c1cd2a40dfcc30333bb5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
القوات المسلحة الأوكرانية تقصف بلدات عدة في دونيتسك
تابعنا عبر
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك للتحكم والتنسيق لوقف إطلاق النار، صباح اليوم السبت، عن قصف طال بلدات غورلوفكا وزايتسيفو وياسينوفاتايا ودونيتسك وماكيفكا.
وأصدر المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك الشعبية بيانا بهذا الصدد وجاء فيه:"بعد الساعة السادسة قصفت القوات الأوكرانية بالمدفعية الثقيلة في اتجاهات مختلفة ومنها بلدة ديليفكا وغورلوفكا (مقاطعة نيكيتوفسكي) التي سقطت فيها أربع قذائف من عيار 152 ملم".
وأضاف البيان: "تم إطلاق أربع قذائف من عيار 152 على منطقة غورلوفكا وثلاثة قذائف على ياسينوفاتايا - أطلقت ثلاث قذائف من عيار 152 ملم".
وأطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا
، في 24 فبراير/شباط الماضي، حيث حدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بـ"حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".