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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20220827/القوات-المسلحة-الأوكرانية-تقصف-بلدات-عدة-في-دونيتسك-1066889722.html
القوات المسلحة الأوكرانية تقصف بلدات عدة في دونيتسك
القوات المسلحة الأوكرانية تقصف بلدات عدة في دونيتسك
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك للتحكم والتنسيق لوقف إطلاق النار، صباح اليوم السبت، عن قصف طال بلدات غورلوفكا وزايتسيفو... 27.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-27T07:11+0000
2022-08-27T07:11+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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وأصدر المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك الشعبية بيانا بهذا الصدد وجاء فيه:"بعد الساعة السادسة قصفت القوات الأوكرانية بالمدفعية الثقيلة في اتجاهات مختلفة ومنها بلدة ديليفكا وغورلوفكا (مقاطعة نيكيتوفسكي) التي سقطت فيها أربع قذائف من عيار 152 ملم".وأضاف البيان: "تم إطلاق أربع قذائف من عيار 152 على منطقة غورلوفكا وثلاثة قذائف على ياسينوفاتايا - أطلقت ثلاث قذائف من عيار 152 ملم".وأطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/شباط الماضي، حيث حدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بـ"حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".
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العالم

القوات المسلحة الأوكرانية تقصف بلدات عدة في دونيتسك

07:11 GMT 27.08.2022
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الذهاب إلى بنك الصورالمدنيون يعودون إلى الحياة السلمية ويقومون بتنظيف شوارع مدينتهم في فولنوفاخا، جمهورية دونيتسك الشعبية 5 يوليو 2022
المدنيون يعودون إلى الحياة السلمية ويقومون بتنظيف شوارع مدينتهم في فولنوفاخا، جمهورية دونيتسك الشعبية 5 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2022
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
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أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك للتحكم والتنسيق لوقف إطلاق النار، صباح اليوم السبت، عن قصف طال بلدات غورلوفكا وزايتسيفو وياسينوفاتايا ودونيتسك وماكيفكا.
وأصدر المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك الشعبية بيانا بهذا الصدد وجاء فيه:"بعد الساعة السادسة قصفت القوات الأوكرانية بالمدفعية الثقيلة في اتجاهات مختلفة ومنها بلدة ديليفكا وغورلوفكا (مقاطعة نيكيتوفسكي) التي سقطت فيها أربع قذائف من عيار 152 ملم".
وأضاف البيان: "تم إطلاق أربع قذائف من عيار 152 على منطقة غورلوفكا وثلاثة قذائف على ياسينوفاتايا - أطلقت ثلاث قذائف من عيار 152 ملم".
وأطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/شباط الماضي، حيث حدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بـ"حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".
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Город Рубежное в ЛНР возвращается к мирной жизни после освобождения - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:58 GMT
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