https://sputnikarabic.ae/20220827/الممثلة-السامية-لشؤون-نزع-السلاح-بالأمم-المتحدة-تعرب-عن-خيبة-أملها-من-عدم-اعتماد-الوثيقة-النهائية-1066890170.html
الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح بالأمم المتحدة تعرب عن خيبة أملها من عدم اعتماد الوثيقة النهائية
الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح بالأمم المتحدة تعرب عن خيبة أملها من عدم اعتماد الوثيقة النهائية
عبرت الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح بالأمم المتحدة، إيزومي ناكاميتسو عن خيبة أملها بسبب فشل مؤتمر معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في اعتماد الوثيقة... 27.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-27T07:49+0000
2022-08-27T07:49+0000
2022-08-27T07:49+0000
النووي
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الأمم المتحدة- سبوتنيك. وحسب تصريحات أدلت بها ناكاميتسو اليوم السبت خلال مؤتمر صحفي، فقد أعربت عن خيبة أملها من عدم تمكن الأطراف في مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية اعتماد مسودة الوثيقة النهائية.وعجز المؤتمر، أمس الجمعة، عن اعتماد الوثيقة النهائية بسبب التناقضات بين الأطراف، والتي ألقى الغرب باللوم فيها على روسيا، فيما اتهمت موسكو الدول الغربية بتسييس مواقفها وتصريحاتها الكاذبة بشأن أوكرانيا.وقالت ناكاميتسو في وقت سابق: إن "المشاركين في المؤتمر فشلوا في تبني الوثيقة النهائية بسبب الخلافات حول القضية الأوكرانية في المقام الأول".
https://sputnikarabic.ae/20220611/وزير-الدفاع-الكوري-الجنوبي-يطالب-الصين-بتشجيع-بيونغ-يانغ-على-نزع-السلاح-النووي-1063418755.html
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النووي
الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح بالأمم المتحدة تعرب عن خيبة أملها من عدم اعتماد الوثيقة النهائية
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عبرت الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح بالأمم المتحدة، إيزومي ناكاميتسو عن خيبة أملها بسبب فشل مؤتمر معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في اعتماد الوثيقة الختامية
الأمم المتحدة- سبوتنيك. وحسب تصريحات أدلت بها ناكاميتسو اليوم
السبت خلال مؤتمر صحفي، فقد أعربت عن خيبة أملها من عدم تمكن الأطراف في مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية اعتماد مسودة الوثيقة النهائية.
وعجز المؤتمر، أمس الجمعة، عن اعتماد الوثيقة النهائية بسبب التناقضات بين الأطراف، والتي ألقى الغرب باللوم فيها على روسيا، فيما اتهمت موسكو الدول الغربية بتسييس مواقفها وتصريحاتها الكاذبة بشأن أوكرانيا.
وقالت ناكاميتسو في مؤتمر صحفي "من الواضح أنني شعرت بخيبة أمل إزاء النتيجة، مما يعني أن مؤتمر المراجعة العاشر للدول الأطراف لم يتمكن من تبني مسودة الوثيقة النهائية بالإجماع".
وقالت ناكاميتسو في وقت سابق: إن "المشاركين في المؤتمر فشلوا في تبني الوثيقة النهائية بسبب الخلافات حول القضية الأوكرانية في المقام الأول".