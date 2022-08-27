https://sputnikarabic.ae/20220827/الولايات-المتحدة-تدعو-الجهات-الخارجية-الفاعلة-لاستخدام-نفوذها-لوقف-القتال-في-طرابلس-1066912017.html
الولايات المتحدة تدعو الجهات الخارجية الفاعلة لاستخدام نفوذها لوقف القتال في طرابلس
الولايات المتحدة تدعو الجهات الخارجية الفاعلة لاستخدام نفوذها لوقف القتال في طرابلس
دعا السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، اليوم السبت، الجهات الفاعلة بالخارج، إلى استخدام نفوذها لوقف الاشتباكات الجاري في العاصمة الليبية طرابلس. 27.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-27T19:12+0000
2022-08-27T19:12+0000
2022-08-27T19:12+0000
أخبار العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/11/1062332096_0:139:3145:1908_1920x0_80_0_0_9198b8d5141d885805cde60dccb8b836.jpg
ونادى نولاند بوقف الاشتباكات الجارية بين قوات الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، برئاسة فتحي باشاغا، وقوات حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.ونشر نورلاند بيانا جديدا على الصفحة الرسمية للسفارة الأمريكية على "تويتر"، طالب من خلالها اللاعبين الفاعلين في الخارج باستخدام نفوذهم لوقف القتال الدائر في ليبيا، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستظل ملتزمة بتقديم الدعم الكامل في هذا الشأن.وأكد ريتشارد نورلاند أن بلاده تدين تصاعد العنف الدائر في طرابلس، داعيا إلى وقف فوري لإطلاق النار في العاصمة الليبية، وتسهيل إجراء محادثات بين أطراف النزاع بوساطة الأمم المتحدة، مناديا بإنشاء ممرات إنسانية لإجلاء الضحايا والمدنين المحاصرين في تقاطع النيران.وجدد السفير الأمريكي في ليبيا، ريتشارد نورلاند، التأكيد على أهمية خفض التصعيد في طرابلس، وسد الفجوة بين مجلسي النواب والدولة في البلاد، فيما يتعلق بالقواعد الدستورية الخاصة بالانتخابات، وتحديد تاريخ محدد لإجراء العملية الانتخابية.واندلعت، الليلة الماضية، اشتباكات بين قوات موالية لحكومة باشاغا التي نالت ثقة البرلمان في مارس/آذار الماضي، وأخرى موالية لحكومة الدبيبة المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، في محاولة بين الطرفين للسيطرة على السلطة في العاصمة طرابلس.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/11/1062332096_208:0:2937:2047_1920x0_80_0_0_3132a30ad2e1b93ed189b8add9a7bb5f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم
أخبار العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم
الولايات المتحدة تدعو الجهات الخارجية الفاعلة لاستخدام نفوذها لوقف القتال في طرابلس
تابعنا عبر
دعا السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، اليوم السبت، الجهات الفاعلة بالخارج، إلى استخدام نفوذها لوقف الاشتباكات الجاري في العاصمة الليبية طرابلس.
ونادى نولاند بوقف الاشتباكات الجارية بين قوات الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، برئاسة فتحي باشاغا، وقوات حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
ونشر نورلاند بيانا جديدا على الصفحة الرسمية للسفارة الأمريكية على "تويتر"، طالب من خلالها اللاعبين الفاعلين في الخارج باستخدام نفوذهم لوقف القتال الدائر في ليبيا
، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستظل ملتزمة بتقديم الدعم الكامل في هذا الشأن.
وأكد ريتشارد نورلاند أن بلاده تدين تصاعد العنف الدائر في طرابلس، داعيا إلى وقف فوري لإطلاق النار في العاصمة الليبية، وتسهيل إجراء محادثات بين أطراف النزاع بوساطة الأمم المتحدة، مناديا بإنشاء ممرات إنسانية لإجلاء الضحايا والمدنين المحاصرين في تقاطع النيران.
وجدد السفير الأمريكي في ليبيا، ريتشارد نورلاند، التأكيد على أهمية خفض التصعيد في طرابلس، وسد الفجوة بين مجلسي النواب والدولة في البلاد، فيما يتعلق بالقواعد الدستورية الخاصة بالانتخابات، وتحديد تاريخ محدد لإجراء العملية الانتخابية.
واندلعت، الليلة الماضية، اشتباكات بين قوات موالية لحكومة باشاغا
التي نالت ثقة البرلمان في مارس/آذار الماضي، وأخرى موالية لحكومة الدبيبة المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، في محاولة بين الطرفين للسيطرة على السلطة في العاصمة طرابلس.